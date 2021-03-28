«Скорее принять решение»: как в Европе призывают бороться с COVID-19 с помощью российской вакцины «Спутник V»

Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер призвал «как можно скорее» принять решение об одобрении российской вакцины «Спутник V». В свою очередь, премьер Тюрингии Бодо Рамелов назвал нелепыми идеологические предрассудки в отношении российского препарата. Ранее в Минздраве ФРГ признали, что в Европе недостаточно вакцин от COVID-19, чтобы остановить третью волну пандемии. Власти Германии и Италии также заявляли о готовности на национальном уровне одобрить использование вакцины «Спутник V», если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не выдаст соответствующее разрешение.

В Европе на фоне сложной обстановки с распространением коронавирусной инфекции продолжают звучать призывы использовать в борьбе против пандемии российскую вакцину «Спутник V».

Так, накануне премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер призвал «как можно скорее» принять решение об одобрении «Спутника V».

«Вакцинация — это единственная целесообразная долговременная стратегия. Поэтому мы должны срочно ускорить процедуру допуска. Нужно, например, как можно скорее принять решение по допуску «Спутник V», — отметил Зёдер.

Министр подчеркнул, что ЕС должен сделать всё необходимое для получения доступа к максимальному количеству вакцин.

«Потому что правда такова: мы победим коронавирус только с помощью вакцинации», — пояснил он.

Схожее мнение высказал премьер Тюрингии Бодо Рамелов, который назвал «нелепыми» идеологические предрассудки касательно российской вакцины, которые, по его словам, встречаются в западной части ФРГ.

«Я выступаю за «Спутник V» не потому что эта вакцина произведена в России, а потому что я считаю, что мы должны закупить все доступные вакцины», — приводит его слова Das Erste.

«Что я наблюдаю, так это идеологическую чувствительность западных немцев в этом вопросе, которую я считаю нелепой», — обратил внимание Рамелов.

Напомним, ряд стран Европы в последнее время продлили или ужесточили ограничительные меры из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом. При этом министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан ранее признавал, что в Европе недостаточно вакцин от коронавируса, чтобы остановить третью волну пандемии.

Также на russian.rt.com Вирусная реклама: Макрон заявил о «войне нового типа» из-за вакцин России и Китая

Российская вакцина «Спутник V» в настоящее время проходит проверку в европейском фармацевтическом агентстве (EMA). При этом ранее канцлер Германии Ангела Меркель, а также премьер-министр Италии Марио Драги заявили о готовности на национальном уровне принять решение о применении российского препарата, если он не будет одобрен EMA. Канцлер Австрии Себастьян Курц также призвал EMA как можно быстрее зарегистрировать для применения в Европе российскую и «все безопасные вакцины», отметив, что «чем больше их будет, тем лучше».

Между тем 26 марта президент Молдавии Майя Санду рассказала, что написала российскому президенту Владимиру Путину письмо с просьбой прислать «Спутник V». По её словам, на встрече с российским послом Олегом Васнецовым она заявила, что рассчитывает на помощь Москвы в получении доступа к российской вакцине.

«Я написала письмо президенту России по вопросу получения вакцины», — приводит слова Санду РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Россия была первой страной, завершившей разработку и производство вакцины. Представитель Кремля добавил, что Россия наращивает темпы производства препаратов, чтобы завершить вакцинацию своего населения, и одновременно делает всё возможное, чтобы в обозримой перспективе ответить на международный спрос на свою вакцину.

Вакцинация в России

Напомним, в России продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. В стране зарегистрированы три препарата против COVID-19: «Спутник V» разработки центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», и «КовиВак» федерального научного центра им. М.П. Чумакова РАН.

В ходе проведённых исследований вакцины продемонстрировали свою безопасность и эффективность.

РИА Новости

© Павел Бедняков

В частности, заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков в разговоре с RT рассказал, что «ЭпиВакКорона» пригодна для многократного использования при вакцинации. Специалист пояснил, что «по сути дела, один человек может вакцинироваться всю жизнь».

«Собственно, синтетическая природа, отсутствие компонентов живого происхождения этой вакцины обеспечивают её безвредность», — подчеркнул Рыжиков.

Он также уточнил, что препарат устойчив к известным штаммам коронавируса.

«До сих пор мы отслеживаем все мутации, которые известны для новых штаммов коронавируса нового типа (это, например, британский вариант, южноафриканский и бразильский). Их мутации не соответствуют тем консервативным участкам, которые мы выбрали для включения в состав вакцины», — сказал он.

Рыжиков подчеркнул, что создатели препарата добились преимущества вакцины, которое обеспечивает её устойчивость к мутациям.

В России за прошедшие сутки было выявлено 9088 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (1878) и Санкт-Петербурге (701).

За минувшие 24 часа в стране выздоровели 8630 человек, 336 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 4 519 832, с начала пандемии умерли 97 740 человек, 4 139 128 пациентов вылечились от заболевания.

Согласно данным пресс-службы Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 119,5 млн лабораторных исследований на наличие вируса.