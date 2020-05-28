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Скорее помощь: кабмин просят оказать поддержку санаториям

28 мая 2020, 01:55  •  20 • Политика
Российские санатории из-за коронавируса оказались под угрозой банкротства и нуждаются в поддержке государства. Об этом говорится в обращении, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину из комитета Госдумы по региональной политике. За такую помощь выступают все фракции нижней палаты. Также с необходимостью выработки мер согласен спикер ГД Вячеслав Володин, который попросил главу Минэкономразвития Максима Решетникова заняться этим вопросом в ускоренном порядке. Представители отрасли факт больших убытков «Известиям» подтвердили, а вот эксперты отметили, что помогать им надо адресно в зависимости от масштабов потерь.

Время не ждет

Распространить предусмотренные для МСП льготы на все организации санаторно-курортной сферы, проработать возможность выдачи кредитов с нулевой ставкой на выплату зарплаты, а также предоставить налоговые каникулы на период приостановки деятельности и в течение месяца после отмены карантинных ограничений. Ввести такие меры поддержки санаториев премьеру Михаилу Мишустину и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову предложил председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Обращения есть в распоряжении «Известий».
В них он сообщает, что к нему поступают жалобы от санаторно-курортных организаций с просьбой о помощи в условиях COVID-19.
«В связи с приостановлением деятельности, многие санаторно-курортные организации оказались на грани банкротства, так как у них отсутствуют средства на выплату заработной платы, оплату налогов, кредитов и услуг ЖКХ. Соответственно существует риск потери рабочих мест и повышения социальной напряженности в регионах, где расположены организации санаторно-курортной сферы», — написал парламентарий и попросил принять меры.
В разговоре с «Известиями» он привел в пример ситуацию на одном из курортов Алтайского края, потери которого лишь за месяц простоя составили 30 млн рублей.
— Меня просили не называть его наименование, но сегодня он уже на грани остановки, — отметил депутат.
Кроме того, по его мнению, немногие россияне в этом году будут путешествовать по стране, так меры самоизоляции пока до конца не отменены.
Вопрос о необходимости поддержки российского туризма прозвучал в Госдуме в минувшую среду, 27 мая, на правительственном часе с участием главы Минэка Максима Решетникова. Помимо Николая Харитонова мерами помощи санаториев поинтересовался депутат «Единой России» от Краснодарского края Константин Затулин. Обоих парламентариев поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
— Наш внутренний туризм за это время может стать более эффективным и более привлекательным. Давайте мы вместе с министерством подумаем о форме обсуждения, — отметил глава нижней палаты.
Спикер Госдумы призвал Максима Решетникова заняться этой проблемой уже сейчас, так как в июне будет поздно, не говоря про июль, когда сезон приблизится к закрытию.
С этим мнением согласны и в других фракциях. Вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев считает, что если помощь не будет оказана, то мы можем потерять этот бизнес.
— Как мы видим, Турция уже заявила, что готова принимать туристов, в том числе из России. Испания открывает границы для туристов с 1 июля, так как эта сфера приносит большую прибыль бюджету. Я уверен, что по этому пути пойдут и другие страны, для которых туризм важен. На этом фоне все санатории, дома отдыха и гостиницы России, где наши люди привыкли отдыхать, нуждаются в помощи, — заявил парламентарий «Известиям».
Зампред фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг согласен с тем, что санатории также пострадали, как и ресторанный бизнес. По его мнению, сегодня помощь необходимо расширять.
Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов поддержал коллег. По его словам, санатории два месяца не работали, но вынуждены были содержать персонал и инфраструктуру. Он отметил, что сам уже пытался купить путевку на лето, но у него ничего не получилось, так как у многих из них до сих пор не определены графики работы.
Максим Решетников пояснил парламентариям, что Ростуризм и Роспотребнадзор близки к выработке компромиссных решений, которые должны устроить отрасль.
Как подтвердили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития, обращение из Госдумы поступило в министерство.
«Санаторно-курортные организации по сути являются бизнесом, поэтому могут претендовать на все имеющиеся меры поддержки», — признали в пресс-службе ведомства.

Оценить убытки

Генеральный директор Ассоциации курортов Северо-Запада Анатолий Меньшов заявил «Известиям», что санатории сегодня несправедливо обошли в помощи, так как большой разницы между ними и отраслью туризма, которая оказалась в числе пострадавших, нет.
— Если объекты размещения в течение долгого времени не работали, конечно, они пострадали и понесли потери. Тем более, что санатории — не просто гостиницы, а целые комплексы различных услуг, обладающие большой территорией и штатом, на содержание которых постоянно нужны средства, — пояснил он «Известиям».
По его словам, всего в России 17 курортных регионов, поэтому дать оценку масштабности потерь очень сложно, но они, безусловно, значительные.
— Со своей стороны мы уже направили обращение губернатору Санкт-Петербурга и в правительство РФ. Мы считаем эту помощь закономерной и будем настоятельно о ней просить, — подчеркнул Анатолий Меньшов.
Гендиректор санатория «Мотылек» в Анапе Владимир Симонов сообщил, что сегодня такие предприятия расходуют последние средства, накопленные за прошлогодний сезон.
— Мы готовимся к открытию 1 июня и будем не хуже, чем курорты Турции. Но у нас уже не осталось никаких запасов на выплату заработной платы. Конечно, такая поддержка со стороны правительства нам нужна, тем более, что, например, в Краснодарском крае санаторно-курортный комплекс в предыдущие годы давал более 45% бюджета. То есть мы надежные налогоплательщики, поэтому обидно, что мы не попали в число тех, кому нужно сегодня оказать поддержку, — пояснил «Известиям» руководитель учреждения.
Представитель гостиничного бизнеса в Сочи, ранее работавший в руководстве одного из комплексов для отдыха, Алексей Пашков отметил, что из-за больших потерь открыться не смогут не только санатории, но и некоторые отели и гостиницы, которые также понесли убытки из-за отсутствия туристов.
— Ситуация очень сложная. Весь второй квартал практически по нулям. Расходы серьёзные, а доходов нет никаких. Например, по отелям, вообще, сегодня непонятно, когда они смогут начать работу и в каком режиме? Конечно, оказание помощи было бы правильно, — пояснил он в разговоре с «Известиями».
Представитель этой сферы бизнеса допустил, что в случае нового роста заболеваемости COVID-19, объекты для отдыхающих будут вновь закрыты, и это станет еще одним ударом.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что просьба о помощи санаториям логична, но правительству нужно внимательно проанализировать ситуацию в этой сфере.
— Нужно посмотреть какая прибыль и загрузка была у санаториев в аналогичные периоды прошлых лет и сейчас. Если убытки, действительно, существуют, то им необходимо выделить деньги в размере выручки, которую они не получили. Думаю, что подход должен быть исключительно рациональным, так как сегодня бизнес видит готовность государства давать деньги и преференции, поэтому проявляет активность, — пояснил он «Известиям».
По его мнению, очень многие сегодня пытаются себя представить жертвами коронавируса, но степень убытков у всех разная. С точки зрения оказания такой помощи правильнее рассматривать не всю отрасль, а конкретные предприятия и помогать адресно, считает Игорь Юшков. Вместе с тем, он признал, что май, однозначно, для всех санаториев оказался убыточным, так как из-за объявленного карантина они не работали.

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