Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло"

Пользователей соцсети удивила публикация украинского лидера, где он выразил скорбь по поводу жертв 11 сентября.

Украинский президент Владимир Зеленский, который вновь наведался в Штаты, в своём Twitter упомянул о теракте 11 сентября. Однако появление поста от Зеленского на эту тему спустя 10 дней после трагической даты встречено с недоумением.

Пользователи Twitter сочли пост несвоевременным и неуместным, передаёт "Политэксперт".

Один из комментаторов язвительно заметил, что Зеленский "опомнился".

"Теперь ждём поздравления с Днём знаний", - добавил шутливо другой. Ещё одна подписчица Зеленского указала, что не сразу поняла - старая эта публикация или новая. По её словам, пришлось лезть в календарь, чтобы развеять сомнения.

"Что это было, люди добрые? Я в календарь заглянула, думала, что от жизни отстала", - заметила она.

Ранее бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неуважении к жертвам теракта 11 сентября. "Ещё бы в трусах пришёл", - возмутился он.

Так Орджоникидзе прокомментировал появление Зеленского возле мемориала в память о жертвах теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года. Многие журналисты обратили внимание, что президент Украины появился в кроссовках.