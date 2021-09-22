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Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло"
22 сентября 2021, 01:20 • 71 • Политика
Пользователей соцсети удивила публикация украинского лидера, где он выразил скорбь по поводу жертв 11 сентября.
Украинский президент Владимир Зеленский, который вновь наведался в Штаты, в своём Twitter упомянул о теракте 11 сентября. Однако появление поста от Зеленского на эту тему спустя 10 дней после трагической даты встречено с недоумением.
Пользователи Twitter сочли пост несвоевременным и неуместным, передаёт "Политэксперт".
Один из комментаторов язвительно заметил, что Зеленский "опомнился".
"Теперь ждём поздравления с Днём знаний", - добавил шутливо другой. Ещё одна подписчица Зеленского указала, что не сразу поняла - старая эта публикация или новая. По её словам, пришлось лезть в календарь, чтобы развеять сомнения.
"Что это было, люди добрые? Я в календарь заглянула, думала, что от жизни отстала", - заметила она.
Ранее бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неуважении к жертвам теракта 11 сентября. "Ещё бы в трусах пришёл", - возмутился он.
Так Орджоникидзе прокомментировал появление Зеленского возле мемориала в память о жертвах теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года. Многие журналисты обратили внимание, что президент Украины появился в кроссовках.
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