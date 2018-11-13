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Скорая довезла в больницу, но спасти не смогли: Создатель супергероев Marvel ушел из жизни в 95 лет

13 ноября 2018, 03:24  •  44 • В мире
Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли. Он ушел из жизни в больнице, куда его успела доставить машина скорой помощи. Врачи ничем не смогли помочь.
Один из основателей Marvel Comics Стэн Ли, придумавший большинство популярных супергероев США, скончался в возрасте 95 лет. Подробности сообщает портал TMZ со ссылкой на дочь создателя комиксов.
Сообщается, что в понедельник Стэну Ли внезапно стало плохо. В его дом, расположенный на Голливудских холмах, вызвали машину скорой помощи. Автора комиксов экстренно доставили в медицинский центр Cedars-Sinai, где он и скончался.
Напомним, что Стэн Ли в соавторстве с художником Джеком Кирби создал большинство самых популярных супергероев Marvel. Речь идёт о команде «Мстители», Человеке-пауке, Фантастической Четверке, Железном человеке и других.
Чтобы отдать дань уважения, Стэна Ли часто снимали в небольших ролях в фильмах про супергероев Marvel. Его последней ролью стал небольшой эпизод в осеннем блокбастере «Веном».

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