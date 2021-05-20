Скопье ощутит ответ Москвы на высылку российского дипломата - Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

На Смоленской площади удивились недальновидности властей Македонии

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова удивилась недальновидности властей Северной Македонии, выславших российского дипломата из страны. По-видимому, в Скопье надеются на то, что Москва подобный демарш оставит без ответа и "не вышлет ни одного, ни обоих" сотрудников их посольства в РФ.

Представитель отечественного дипведомства отметила, что заявление Северной Македонии о том, что в нашей стране работают лишь два дипломата Республики, является странным доводом для того, чтобы оставить действия македонских властей без реакции со стороны Москвы.

"Вопрос. О чем думали в Скопье, когда принимали решение о высылке российского дипломата? Или нам предлагается вместо их дипломатов, которых мало, выслать других?" – написала Захарова в своем "Фейсбуке".

Пользователи, изучив суть проблемы Скопье, в комментариях предложили свои варианты спасения ситуации страны, действующей в фарватере "старших товарищей" из Европы и одного заокеанского (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Проявить милосердие и оставить здесь полтора дипломата из двух. Хороша будет задачка по арифметике для Североштатной Македонии", "Вышлите двух греков, пусть страдают за свою Македонию", "А если выбрать у какой страны больше всех дипломатов и их выслать? Прям лотерея какая-то", "Ну пусть отправляют 3-го сотрудника, потом его и вышлют))", "Американского дипломата на хауз. Они в ответе за тех, кого приручили", "Выслать по 10 из недружественных стран, по пять из примкнувший и одного из этой "великой" державы. Обнаглели, Громыки на них нет".

Напомним, 14 мая Северная Македония предприняла в адрес России недружественный акт – один из дипломатов был объявлен персоной нон-грата в знак солидарности с Чехией. В МИД РФ уже осудили данный шаг, пообещав ответные меры. На Смоленской площади предупредили, что случившееся отразится на отношениях двух стран.

Читатели болгарского издания "Факти" жестко высказались о решении Скопье, назвав власти Северной Македонии "дураками" и напомнив македонцам, "кто дал им религию, язык и сделал из них народ".

