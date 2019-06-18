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Скончался на заседании суда: Стали известны детали смерти экс-президента Египта

18 июня 2019, 00:39  •  19 • Политика
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси скончался прямо во время заседания суда по делу о шпионаже, в котором бывший глава государства числился главным обвиняемым.
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси внезапно умер в понедельник, 17 июня, в Каире. Это произошло прямо во время заседания суда по делу о шпионаже, сообщает издание Al Shorouq.
Уточняется, что 67-летнему Мухаммеду Мурси стало плохо прямо во время заседания. Экс-глава государства скоропостижно скончался прямо на глазах у суда.
Напомним, что Мурси отстранили от власти в 2013 году. Он был одним из лидеров организации "Братья-мусульмане"*. Экс-президента обвиняли в организации массового бегства из тюрем и беспорядков во время событий "арабской весны" в начале 2011 года, а также в привлечении к этому иностранных исламистских организаций.
Изначально Мурси приговорили к смертной казни, однако кассационный суд отменил этот приговор и отправил дело на повторное рассмотрение.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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