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Скончался 1241 человек: в России зафиксирован антирекорд по смертности от COVID-19

13 ноября 2021, 13:10  •  48 • В России
В России выявлено 39 256 случаев коронавируса. Выздоровели 33 802 человека, скончался 1241 пациент с COVID-19. Это новый максимальный суточный показатель с начала пандемии. Накануне правительство предложило ввести систему QR-кодов для посещения ряда общественных мест и пользования некоторыми видами транспорта. Как полагают эксперты, эта мера позволит минимизировать присутствие невакцинированных граждан в местах скопления людей и поможет избежать появления новых значимых мутаций коронавируса.
 
РИА Новости © Денис Абрамов
 

За прошедшие сутки в России выявлено 39 256 случаев коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в стране зафиксирован 9 031 851 случай COVID-19 в 85 регионах.

За 24 часа в России полностью выздоровели 33 802 человека. Общее количество переболевших коронавирусом в РФ достигло 7 754 764.

Между тем количество летальных исходов выросло до 254 167. За сутки умер 1241 человек, что стало новым антирекордом с начала пандемии.

В Москве зафиксировано 4185 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге — 3273, в Подмосковье — 2891.

Как уточнили в столичном оперштабе по борьбе с коронавирусом, за сутки в Москве скончались 97 пациентов с COVID-19.

На ИВЛ в столичных клиниках находятся находятся 756 человек.

«Победа над пандемией — это вакцинация», — напомнили в оперштабе. Прививку от COVID-19 можно сделать в одном из центров вакцинации на базе поликлиник Москвы или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах, подчеркнули сециалисты. 

Роспотребнадзор сообщает, что за весь период наблюдений в РФ выполнено свыше 216,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 666 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1,9 млн человек.

Накануне правительство внесло на рассмотрение Госдумы два законопроекта, в соответствии с которыми для посещения ряда общественных мест и пользования несколькими видами транспорта потребуется QR-код о вакцинации или перенесённом COVID-19, либо медотвод от прививки.

В кабмине подчеркнули, что речь идёт об экстренной мере на фоне сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Из законопроектов следует, что предложенные механизмы вводятся на срок до 1 июня 2022 года с переходным периодом, который продлится до 1 февраля 2022 года. До этого срока граждане смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этой даты — только QR-код или медотвод.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов рассказал, что в компании не видят сложностей в организации проверки QR-кодов. 

«Те устройства, которыми у нас сейчас оборудованы поезда, находятся у проводника, в режиме онлайн готовы произвести любую проверку при подключении к соответствующим информационным ресурсам, будь то госуслуги, будь то система (управления пассажирскими перевозками. — RT) «Экспресс-3», — цитирует Пегова ТАСС.

По его словам, возможная дополнительная «секундная проверка» вряд ли вызовет дискомфорт у пассажиров. Пегов также отметил, что основная часть пассажиропотока «РЖД» находится в европейской части России, где многие уже располагают QR-кодами и необходимой медицинской документацией.

Также на russian.rt.com «Экстренная мера на фоне сложной ситуации»: в ГД внесли законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

«Я думаю, что пассажиры РЖД дисциплинированные, выполнят все необходимое законодательство. И мы не будем испытывать каких-то трудностей с перевозкой наших пассажиров», — заключил Пегов.

Как полагает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте поможет предотвращать появление новых значимых мутаций коронавируса, передаёт РИА Новости.

«Те, кто не вакцинирован, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться», — подчеркнул Гинцбург.

Военные медики в Подмосковье

Второй отряд в составе 230 военных медиков прибыл в Подмосковье из Санкт-Петербурга для помощи в борьбе с коронавирусом, заявили в Минобороны.

«На аэродром Чкаловский бортами военно-транспортной авиации ВКС России в Подмосковье дополнительно доставлено 230 военных медиков», — отметили в Минобороны.

Врачебно-сестринские бригады будут задействованы при лечении пациентов во временном медицинском центре, развёрнутом на базе фондов Минобороны в Кубинке. Ранее в Минобороны рассказали, что в центре уже работают более 220 военных специалистов.

В предшествующем сообщении ведомства отмечалось, что в состав прибывающей группы военнослужащих вошли врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из Военно-медицинской академии.

Кроме того, к лечению больных и оказанию помощи также будут привлечены курсанты академии. В ведомстве подчеркнули, что они будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава. Допуск курсантов к этой работе осуществляется исключительно по их собственному желанию.

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