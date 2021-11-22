Скончались трое детей: что известно об отравлении семьи в Ростовской области

В Ростовской области трое детей скончались в результате отравления неизвестным веществом. Как сообщили в СК РФ, 21 ноября в доме в станице Бессергеневская врач обнаружил тело семилетней девочки. В реанимацию были направлены приёмные родители погибшей девочки, а также трое детей. Впоследствии в больнице скончались два ребёнка — восьмилетняя и шестилетняя девочки. Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В станице Бессергеневская Ростовской области многодетная семья отравилась неизвестным веществом. В результате отравления скончались трое детей, ещё три человека — родители и ребёнок — были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Симптомы отравления

Как сообщили RT в СК по Ростовской области, по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«21 ноября 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении по месту жительства в станице Бессергеневской тела семилетней девочки с признаками отравления неустановленным веществом. Кроме того, в реанимационное отделение больницы госпитализированы приёмные родители погибшей девочки, а также трое несовершеннолетних детей с аналогичными симптомами отравления. Впоследствии в больнице скончались восьмилетняя и шестилетняя девочки», — пояснили в региональном управлении Следственного комитета.

В доме, откуда забирали отравившуюся семью, были взяты пробы для проведения экспертиз.

СМИ сообщали, что причиной отравления могло стать домашнее мясо, которое, предположительно, ели члены семьи накануне отравления.

«Сотрудникам территориального органа Роспотребнадзора поручено проведение исследования изъятых продуктов питания на предмет наличия микробиологических показателей и соответствия их установленным нормам. Назначены медицинские судебные экспертизы тел погибших», — уточнили в СК.

В ведомстве добавили, что глава следственного управления Аслан Хуаде передал дело для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области.

Трагедия в Ростовской области также привлекла внимание прокуратуры — в надзорном ведомстве взяли на контроль расследование дела, которое возбудил местный СК, а также заявили о намерении провести собственную проверку.

«Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Будет дана оценка действиям родителей (законных представителей) несовершеннолетних и органов системы профилактики», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Ростовской области.

Семья положительная

Как выяснил RT, в пострадавшей семье воспитывались четверо детей, в том числе приёмные.

В министерстве здравоохранения Ростовской области также уточнили, что один ребёнок был госпитализирован в областную детскую больницу, остальных пострадавших оставили в реанимационном отделении больницы Новочеркасска, расположенной неподалёку от станицы, где проживает семья.

Глава Бессергеневского сельского поселения Анатолий Гудков подтвердил RT сам факт трагедии в станице, однако отказался комментировать возможные причины произошедшего до появления результатов расследования. Он также отметил, что семья «положительная», никаких жалоб на неё не поступало.

«Очень хорошая семья. Там есть и приёмные дети, и свои. Вся семья очень положительная», — сообщил RT глава поселения.

После того, как стало известно о массовом отравлении в Ростовской области, в СМИ появилась информация, что причиной трагедии могло стать некачественное домашнее мясо, изъятое из дома пострадавшей семьи. Тем не менее, врач-токсиколог Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону Хугас Поркшеян в беседе с RT выразил сомнения на счёт этой версии — по его словам, отравление вряд ли произошло из-за продуктов питания.

«Пока не могу ничего утверждать, но, скорее всего, там было отравление угарным газом. То, что сейчас пишут про якобы отравление мясом — это совершенно непохоже на правду. Мясом нельзя отравиться так сильно, до летального исхода», — считает Поркшеян.

«Клиническая картина там выглядит, как при отравлении угарным газом. Взрослые родственники пришли в сознание, когда их вывезли из дома в больницу. Дети были в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, видимо, была достаточно длительная экспозиция. Но пока нельзя с уверенностью говорить о точных причинах отравления», — заключил специалист.