Скончались более 800 человек: за сутки в России выявлено 22 498 случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки зафиксировано 22 498 новых случаев коронавируса. За прошедшие 24 часа полностью выздоровел 13 671 человек, число летальных исходов достигло 805. Эксперты Роспотребнадзора тем временем сообщают, что коронавирусная инфекция может стать сезонной при достижении коллективного иммунитета в стране на уровне 80%.

За прошедшие сутки в России выявлено 22 498 случаев коронавируса. За минувшие 24 часа полностью выздоровел 13 671 человек, число летальных исходов достигло 805.

С начала пандемии в России было зарегистрировано 7 420 913 случаев COVID-19. Выздоровели 6 604 604 человека. От осложнений, развившихся на фоне коронавируса, и сопутствующих заболеваний скончались 203 900 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период наблюдений проведено свыше 189,8 млн тестов на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 509 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 256 970 человек.

В Москве выявлено 3275 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге — 2055, в Подмосковье — 1215.

По данным столичного оперштаба, за прошедшие сутки были госпитализированы 767 человек, скончались 59 пациентов. В московских больницах на ИВЛ находятся 342 человека.

По мнению экспертов, в России не зафиксировано штаммов коронавируса опаснее, чем вариант «дельта». Как полагает руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, распространённые в РФ штаммы являются производными от «дельты».

«Сейчас в РФ, как и в других странах, образуются новые ветви внутри линии «дельта», которые отличаются от своего «предка» дополнительными изменениями в РНК, но мы пока не можем сказать, что они делают этот штамм ещё более заразным — наблюдаются разные варианты», — приводит его слова ТАСС.

Хафизов добавил, что, в соответствии с исследованиями зарубежных учёных, штамм «дельта» практически исчерпал свой потенциал по формированию устойчивости к нейтрализующему действию защитных антител.

Он также добавил, что те штаммы, которые признаются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как «вызывающие обеспокоенность», уступают «дельте» в способности так же активно распространяться.

«Потому на данный момент каких-либо геновариантов вируса, представляющих большую для людей опасность, чем «дельта», не выявлено не только в России, но и в мире», — заключил Хафизов.

Кроме того, в Роспотребнадзоре также высказали мнение, что коронавирусная инфекция может стать сезонным заболеванием при наличии в стране коллективного иммунитета на уровне 80%.

Также на russian.rt.com Лавров заявил в ООН о поддержке Россией принципа взаимного признания вакцин от COVID-19

«Можно выстроить абсолютно чёткий прогноз: при наличии коллективного иммунитета на уровне 80% (а он состоит из двух составляющих: поствакцинального и естественного) заболевание станет сезонным. Предварительные прогнозы о том, что достаточно будет 60%, к сожалению, в настоящий момент скорректированы во всём мире», — заявил ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Между тем он пояснил, что пока в стране иммунитет к коронавирусу имеет только треть населения, поэтому инфекции «ещё есть где развернуться». Сроки достижения коллективного иммунитета, по мнению Горелова, обусловлены «только нашей приверженностью вакцинации, сознательностью и активностью».

Реакция на доклад об изучении в США происхождения коронавируса

В интервью RT директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказал предположение, что подготовленный разведкой США доклад о происхождении коронавируса содержал политизированные оценки.

«Совсем некоторое время назад разведсообщество США опубликовало свой доклад на этот счёт, где содержались такие очень расплывчатые, я бы сказал, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно, и для разведки это выглядит очень непрофессионально», — сказал он.

Нарышкин связал это с «кризисом, который вызван усилиями политизировать деятельность американского разведывательного сообщества».

«Что касается наших знаний — мы, конечно, пытаемся следить за этим вопросом. Но каких-либо доказательств, говорящих о том, что этот вирус создан в лаборатории, мы не получали. И поэтому мы придерживаемся, конечно, версии, которой придерживается и большинство, по-моему, из научного сообщества, что этот вирус, конечно, родился в природе», — отметил Нарышкин.

Директор СВР подчеркнул, что окончательный ответ на этот вопрос должны дать учёные, в частности микробиологи и вирусологи.