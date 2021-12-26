Скончались 968 человек: в России выявлен 23 721 новый случай коронавируса

В России за минувшие сутки был выявлен 23 721 новый случай коронавирусной инфекции. За это время в стране полностью выздоровели 37 285 человек, 968 пациентов скончались. За всё время пандемии в стране было проведено более 238,3 млн тестов на выявление COVID-19.

В России за минувшие сутки был выявлен 23 721 новый случай коронавирусной инфекции. За это время в стране полностью выздоровели 37 285 человек, 968 пациентов скончались.

Наибольшее число новых случаев было зафиксировано в Москве (2180), Санкт-Петербурге (1851) и Московской области (1565).

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 10 392 020. С начала пандемии в России вылечились 9 259 771 человек, умерли 304 218 пациентов.

В столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в Москве за сутки госпитализированы 708 человек, на ИВЛ находятся 515 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, за всё время пандемии в стране было проведено более 238,3 млн тестов на выявление COVID-19.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьёву для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» назвал прошедший год тяжёлым в плане пандемии, и высказал опасение, что победить коронавирус в предстоящем году не удастся.

«Год был сложный, действительно, в плане пандемии, наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит», — заявил Песков.

Представитель Кремля заметил, что Россия может столкнуться «с каким-то количеством очередных волн». Ранее Песков уже отмечал, что давать какие-либо прогнозы относительно сроков пандемии невозможно.

«Мы видим, что творится с «омикроном» в Европе, мы понимаем с вами, что «омикрон» уже здесь», — говорил Песков.

В свою очередь руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что новый штамм «омикрон» в странах, где он получил распространение, начинает вытеснять дельта-штамм.

РИА Новости

© Александр Кряжев

«По Дании, Норвегии, Великобритании, США мы видим, что «омикрон» очень быстро начинает вытеснять «дельту», — сказал он.

Вместе с тем он не согласился с мнением, что что омикрон-штамм может стать «живой вакциной» от COVID-19.

«Совершенно точно, штамм «омикрон» не выглядит, скажем так, вакциной», — добавил он.

Глава Минздрава Михаил Мурашко накануне рассказал, что люди, заразившиеся коронавирусом, зачастую обращаются к врачам на шестые—седьмые сутки заболевания, когда уже идёт фаза развития острого течения болезни, и оказание медпомощи крайне затруднено, а выбор методов лечения ограничивается.

«Население и медперсонал, я обращаюсь и к тем, и другим, должны помнить, что сегодня, оказывая медпомощь, обращаясь за медпомощью, нужно это делать как можно раньше. И медицинские специалисты должны быстро и своевременно реагировать на начало лечения. Фактические первые три—четыре дня являются ключевыми для... обеспечения положительных исходов», — цитирует его ТАСС.

Тем временем вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с RT рассказал о мерах предосторожности, которые следует соблюдать в поездках, чтобы избежать заражения.

«Всем россиянам, которые собираются куда-то поехать, я советовал бы, во-первых, хорошо подумать, нужна ли эта поездка во время эпидемии. Во-вторых, все они должны быть привиты. В-третьих, они должны соблюдать элементарные правила», — сообщил вирусолог.

Специалист напомнил о необходимости носить маски в транспорте и в местах большого скопления людей. Также он подчеркнул, что надо менять маску примерно каждые два часа и как можно чаще мыть руки.

Вместе с тем врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik напомнил, что «прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем перенесённое заболевание».

Медик подчеркнул, что вакцины дают защиту от тяжёлых случаев течения болезни, попадания на ИВЛ и летальных исходов.

Между тем в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) сотрудников магазинов обязали по первой просьбе покупателей предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится в постановлении губернатора Натальи Комаровой.

«Сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению, обязаны предъявлять… QR-код, подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции… по первой просьбе покупателей, лиц, которым оказываются услуги, выполняются работы», — цитирует РИА Новости постановление.