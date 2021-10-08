Скончались 936 пациентов: в России зафиксирован новый суточный антирекорд смертности от COVID-19

В России за прошедшие сутки было выявлено 27 246 новых случаев заболевания коронавирусом, наибольшее число — в Москве (4595), Санкт-Петербурге (2501) и Московской области (1490). За это время 936 пациентов скончались — показатель стал рекордным с начала пандемии коронавирусной инфекции. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 7 717 356.

В России за прошедшие сутки было выявлено 27 246 новых случаев коронавируса, из них наибольшее число — в Москве (4595), Санкт-Петербурге (2501) и Московской области (1490).

За это время полностью выздоровели 20 566 человек, 936 пациентов скончались — показатель стал рекордным с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 7 717 356. С начала пандемии в России выздоровели 6 819 796 пациентов, 214 485 человек скончались.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране уже было проведено более 195,6 млн лабораторных исследований на наличие вируса.

В свою очередь, столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве за сутки были госпитализированы 1074 человека. На ИВЛ находятся 470 пациентов.

«Спутник V»

Минздрав России направил в представительство Евросоюза документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. В пресс-службе министерства уточнили, что в настоящий момент также идёт согласование деталей визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для сертификации вакцины «Спутник V».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на скорое решение вопроса о взаимном признании сертификатов вакцинации РФ и ЕС.

«Мы считаем переговоры очень важными, взаимное признание факта вакцинации (является. — RT) очень важным, и оно должно быть формализовано. Это необходимо для того, чтобы снять ненужные барьеры на пути передвижения наших граждан», — сказал он на брифинге.

Песков отметил, что у сторон были вопросы, связанные с технологией предоставления информации.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Вместе с тем в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) выразили уверенность, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит российскую вакцину «Спутник V».

Помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао, комментируя процесс оценки «Спутника V», отметила, что процедура была приостановлена из-за нехватки ряда юридических процедур, однако во время дискуссий с правительством России проблема оказалась решена.

«Как только юридические процедуры завершатся, мы готовы возобновить процесс», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с тем депутат бундестага от партии «Левые» Дитер Дейм, который привился российской вакциной «Спутник V», в разговоре с RT DE обратил внимание на то, как избирательно действует европейское законодательство.

По его словам, согласно европейским законам, если вакцина одобрена в стране происхождения привитого, гражданин имеет право свободно заходить в любые общественные заведения в ЕС. Однако, если государство вакцину не одобрило, то права привитых такими препаратами в Европе ограничены.

«Приведу пример: венгр, которому была сделана прививка «Спутником V», сидит в немецком ресторане в Берлине. Мне, привитому первым и вторым компонентом «Спутника V», запрещено входить в этот ресторан», — рассказал депутат.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что у Всемирной организации здравоохранения нет претензий к отечественной вакцине «Спутник V». Министр пояснил, что вопросы ВОЗ касались исключительно документации к препарату.

Напомним, 2 октября Мурашко заявлял, что к текущему моменту устранены все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения. По его словам, этот факт был подтверждён гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

«Спутник V» на данный момент зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

Борьба с распространением коронавируса в регионах РФ

Власти нескольких российских регионов приняли решение ужесточить меры по борьбе с распространением COVID-19 на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки.

Так, в Саратовской области с 11 октября вводится обязательная вакцинация от коронавируса для государственных и муниципальных служащих, а также ряда категорий граждан, занятых в соцсфере.

Кроме того, главный государственный санитарный врач Нижегородской области Наталья Кучеренко постановила организовать вакцинацию против коронавируса не менее 80% сотрудников промышленных предприятий региона.

Схожее решение приняли власти Ямало-Ненецкого автономного округа — обязательному вакцинированию в регионе теперь подлежат сотрудники медицинских организаций, сферы образования, учреждений физкультуры и спорта, лица, занятые в сфере обслуживания населения, работники учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений. Непривитые или не прошедшие полный курс вакцинации граждане будут отстранены от работы или переведены на дистанционный режим.

В Удмуртии из-за ситуации с коронавирусом с 7 октября вводится запрет на работу общепита с 23:00 до 07:00. Также с 11 октября приостановят работу дискотек и ночных клубов региона.

В Крыму работодатели будут обязаны перевести на удалёнку сотрудников 65 лет и старше. Кроме того, в компаниях, где привиты менее 80% персонала, работодателей обяжут за свой счёт организовать тестирование невакцинированных сотрудников раз в неделю.