Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова презид...
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
"Как воду в Крым": Украинский активист назвал потерю транзита Киевом р...
Главная / В России

Скончались 929 пациентов: в России обновлён суточный антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19

06 октября 2021, 12:45  •  39 • В России
В России за прошедшие сутки зафиксировано 25 133 новых случая коронавируса. За прошедшие 24 часа полностью выздоровел 19 841 человек, число летальных исходов достигло 929 — это максимальное значение с начала пандемии. Вместе с тем Сергей Собянин сообщил, что в Москве в течение двух недель развернут масштабную систему экспресс-тестирования на COVID-19. Помимо этого, зарубежное исследование о факторах, влияющих на выживаемость пациентов с тяжёлой формой COVID-19, продемонстрировало, что наибольшую роль играет уровень специфических антител против спайкового белка коронавируса.
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

В России зафиксирован максимальный показатель суточной смертности от COVID-19 — 929 человек. Предыдущий антирекорд составлял 895 летальных исходов.

За минувшие сутки в стране выявлено 25 133 новых случая коронавируса, 19 841 человек полностью выздоровел. Наибольшее количество эпизодов COVID-19 в РФ зафиксировано в Москве (3589), Санкт-Петербурге (2187) и Подмосковье (1410), а также в Самарской (638) и Нижегородской (611) областях.

За всё время наблюдений диагноз COVID-19 в России был подтверждён у 7 662 560 человек, из них полностью выздоровели 6 778 900. Количество летальных исходов достигло 212 625.

В Роспотребнадзоре пояснили, что никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий в России не вводилось. 4 октября главный санитарный врач РФ Анна Попова отмечала, что массовые мероприятия остановлены из-за COVID-19 по всей стране.

«Сегодня нет ни одного субъекта федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трёх тысяч человек, а мероприятия до 500 человек разрешены в 48 субъектах», — говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, за всё время в России выполнено свыше 194,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 443 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 1,3 млн человек.

Между тем накануне вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что Россия приближается к негативному рубежу в 30 тыс. заболевших за сутки, констатировав, что с началом осенне-зимнего сезона эпидемиологическая ситуация в стране осложнилась. Она также сообщила, что первым компонентом вакцин привились 47,4 млн человек, полностью — 42,2 млн, 1,9 млн человек ревакцинировались или были вакцинированы после болезни.

«Но чтобы достигнуть показателя коллективного иммунитета, который мы для себя определили, нужно ещё привить первично 35,9 млн человек и осуществить повторную вакцинацию переболевших более шести месяцев назад или вакцинированных более шести месяцев назад 7,6 млн человек», — пояснила она в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице уже стартовал эксперимент по экспресс-тестированию в МФЦ и торговых центрах, а в ближайшие две недели данная система выявления больных станет масштабной.

«Мы начали внедрять их (экспресс-тесты. — RT) в местах массового пребывания людей, в МФЦ, в торговых центрах. Через неделю — через две разовьём эту систему до масштабной», — отметил градоначальник.

Также на russian.rt.com «Причина — недостаточный уровень вакцинированности»: в Кремле дали оценку ситуации с COVID-19 в России

Учёные из Испании и Канады изучили роль факторов, влияющих на выживаемость пациентов с тяжёлой формой коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости. Как следует из проведённого исследования, главным показателем защищённости человека от угрозы смерти из-за COVID-19 является уровень специфических антител против спайкового белка COVID в крови. Специалисты надеются, что их результаты помогут определить оптимальные уровни антител, необходимые конкретному пациенту, находящемуся в критическом состоянии, для преодоления заболевания коронавирусом.

«Спутник V»

 

Проблемы с признанием российских вакцин от коронавирусной инфекции на Западе являются элементом конкуренции. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Это элемент конкуренции. Я считаю так. До тех пор, пока Pfizer не закроет определённую часть рынка, — это чистая экономика», — сказал Мантуров, комментируя отсутствие договорённостей о взаимном признании вакцин.

Он также ответил на вопрос о возможности производства в России вакцины американской биофармацевтической компании Pfizer.

«Как в Америке будут производить «Спутник», мы точно Pfizer сразу начнём», — пообещал министр.

В то же время Российский фонд прямых инвестиций предложил Европейскому союзу на фоне снижения эффективности вакцины Pfizer в качестве третьего — бустерного — укола рассмотреть возможность использования российского препарата «Спутник Лайт».

«Поскольку ЕС начинает использовать бустеры из-за снижающейся эффективности Pfizer, ему следует рассмотреть в качестве бустерного укола однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», — говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, что в августе РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерного укола для усиления эффекта от вакцинации. Это произошло на фоне данных исследования, свидетельствующего о снижении эффективности вакцин на основе мРНК против некоторых вариантов SARS-CoV-2.

Позднее американская компания сама обнародовала данные, демонстрирующие существенное падение эффективности своей вакцины с течением времени. Так, действенность препарата против штамма «дельта» снижается с 93 до 53% по прошествии четырёх и более месяцев после второй прививки. Для остальных мутаций SARS-CoV-2 эти показатели составляют 97 и 67%.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





39
Источник
Похожие новости
05 октября 2021, 03:30
«Повышение боевого могущества»: как прошли запуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки
04 октября 2021, 13:30
«Задержаны два главаря и шестеро участников»: в Московском регионе ликвидировали ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
04 октября 2021, 21:40
Особая актуальность: как Космические войска ВКС РФ развивают оборону околоземного пространства
05 октября 2021, 13:25
«Дал признательные показания»: суд арестовал подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом
05 октября 2021, 20:25
«Все были в панике»: как глобальный сбой в работе соцсетей повлиял на российских блогеров
06 октября 2021, 07:30
Надёжный «Напарник»: на что способен новый российский бронеавтомобиль
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в ту...
06 октября 2021, 07:00
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
06 октября 2021, 05:50
«Мадьяров на ножи!», «Прочь с Украины!»: закарпатским венграм посыпались угрозы
06 октября 2021, 09:20
Эксперт назвал вероятную дату начала войны между Россией и Украиной
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2021, 09:10
Пронько о подлом решении: "На кого работают эти господа в Минфине?"
04 октября 2021, 07:45
Что не так с "досье Пандоры"? Политтехнолог указал на важную деталь расследования
03 октября 2021, 10:10
Провал выборов в столице ставит под сомнение результаты по всей стране
04 октября 2021, 04:15
Альтернативные варианты закончились, Украине придется прибегнуть к акции «прикрути»
30 сентября 2021, 16:30
Зеленский просил Эрдогана о помощи с Путиным – МИД Украины
03 октября 2021, 01:25
Зеленский ограничил срок своего президентства: Определён момент, когда пора уходить
30 сентября 2021, 14:40
В Киеве определились со сроками переговоров Зеленского с Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.