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Скончались 852 пациента: в России установлен суточный антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19

28 сентября 2021, 14:00  •  85 • В России
В России за прошедшие сутки зафиксировано 21 559 новых случаев коронавируса. За прошедшие 24 часа полностью выздоровели 17 368 человек, число летальных исходов достигло 852 — максимального показателя с начала пандемии. По мнению главы Минздрава Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусной инфекцией управляема благодаря вакцинам, однако у многих граждан РФ отсутствует приверженность к участию в прививочной кампании.
 
РИА Новости © Кирилл Брага
 

За прошедшие сутки в России выявлено 21 559 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, полностью выздоровели 17 368 человек. Также зафиксировано 852 летальных исхода — максимальный показатель с начала пандемии.

Наибольшее количество эпизодов COVID-19 в РФ зафиксировано в Москве (2541), в Санкт-Петербурге (1530), в Подмосковье (1450), в Самарской (586), Воронежской (551), Нижегородской (546), Свердловской (518) областях.

Всего в стране выявлено 7 464 708 случаев инфицирования SARS-CoV-2, выздоровели 6 635 485 человек. От осложнений, развившихся на фоне коронавируса, и сопутствующих заболеваний скончались 205 531 человек.

По данным Роспотребнадзора, за всё время выполнено свыше 190,5 млн тестов на коронавирус нового типа, в том числе 309 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются более 1,27 млн человек.

Кампания по вакцинации от COVID-19 в России «должна закончиться к зиме», считает основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«Судя по тем данным, которые мы видим, у нас уже довольно высокий уровень коллективного иммунитета. Но этот показатель нестабилен. Коронавирус мутирует, и иммунитет, наработанный в том числе за счёт вакцинации, может быть неактуальным в отношении новых штаммов. Кроме того, без ревакцинации уровень защиты падает. Поэтому победить пандемию так, чтобы коронавирус ушёл в небытие, как это случилось с оспой, мы пока не можем», — цитирует его ТАСС.

Согласно последним данным Минздрава, первый компонент вакцин от COVID-19 в стране получили 47,5 млн россиян, а полностью процесс вакцинации прошли уже 41 млн человек.

  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. При этом 30 июня в стране стартовала ревакцинация от COVID-19. К данному моменту в стране зарегистрированы пять вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

3 сентября вице-премьер России Татьяна Голикова указывала, что для возвращения к спокойной жизни в стране должны вакцинироваться или переболеть коронавирусом около 80% россиян для достижения коллективного иммунитета. Ранее она подчёркивала, что данного показателя необходимо достигнуть к 1 ноября.

По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, пандемия COVID-19 продлится ещё минимум год, сообщает РИА Новости. При этом глава фармацевтической кампании Pfizer Альберт Бурла полагает, что мир сможет вернуться к привычной жизни после пандемии в течение года, но при условии ежегодной вакцинации.

Влияние COVID-19 на здоровье

Ситуация с коронавирусной инфекцией в настоящее время является управляемой благодаря вакцинам, однако среди населения России отсутствует приверженность к профилактике. Такое мнение высказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме пациентоориентированных инноваций.

«Это, конечно, не относится ко всем, это определённая группа населения, но она, к сожалению, влияет очень сильно на нашу общую безопасность», — заявил Мурашко, чьи слова приводит РИА Новости.

Мурашко также подчеркнул, что после перенесённого COVID-19 в течение шести месяцев «сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью». В этой связи гражданам необходимо участвовать в углублённой диспансеризации.

Вдобавок, Мурашко сообщил, что за семь месяцев 2021 года на лечение пациентов с диагнозом «коронавирус» было потрачено почти 300 млрд рублей из системы ОМС.

В то же время главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина сообщила, что возможность забеременеть, в том числе и с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), снижается у женщин, переболевших коронавирусной инфекцией.

«Мы проанализировали данные наших пациенток, переболевших COVID-19, до болезни (по предыдущим протоколам ЭКО) и после, и увидели, что перенесённая в тяжёлой форме инфекция приводит к снижению овариального резерва у женщин позднего репродуктивного возраста (после 37 лет). Сейчас мы анализируем состояние эмбрионов у женщин до и после заболевания, а также исходы программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Эти данные сейчас готовятся к публикации», — цитирует её газета «Известия».

При этом доктор медицинских наук, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Наталья Калинина указала, что COVID-19 может спровоцировать проблемы с зачатием у мужчин, переболевших инфекцией.

Вместе с тем доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова высказала мнение о том, что следствием пандемии COVID-19 станет сокращение продолжительности жизни людей на десять лет.

«Пока люди молодые и у них есть иммунитет, они справляются с коронавирусом или с множественными иммунизациями. К старости всё больше и больше у нас болезней, и коронавирус — одна из них, а потому в среднем продолжительность жизни уменьшается... У нас появился новый природный враг, который нас постепенно грызёт», — приводит её слова РИА Новости.

При этом, по её мнению, следующие поколения будут лучше справляться с коронавирусом, даже без лекарств.

В свою очередь, руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова констатировала, что во вторую волну пандемии, в том числе в связи с появлением новых штаммов, стали чаще встречаться желудочно-кишечные проявления COVID-19 у заболевших.

«По результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией... общая распространённость желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита», — заявила она.

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