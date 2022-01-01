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Скончались 847 пациентов: за сутки в России выявлен 19 751 случай коронавируса

01 января 2022, 16:15  •  162 • В России
За прошедшие сутки в России выявлен 19 751 случай коронавируса. Выздоровели 33 144 человека, 847 скончались. Перед началом новогодних праздников в Минздраве заявили, что система здравоохранения страны мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности.
 
© AP Photo/Pavel Golovkin
 

Согласно данным оперштаба, за прошедшие сутки в России выявлен 19 751 случай коронавируса. В то же время полностью выздоровели 33 144 человека, 847 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 10 519 733 случая коронавируса. Зафиксировано 309 707 летальных исходов, выздоровели 9 497 063 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 241 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 575 тыс. — за последние сутки.

Столичный оперштаб сообщает, что в Москве за сутки выявлено 2472 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 560 человек, скончались 67 пациентов. На ИВЛ в московских больницах находятся 540 человек.

В Санкт-Петербурге тем временем выявлено 1534 новых случая COVID-19 за сутки, в Подмосковье — 1271. В остальных регионах за 24 часа зафиксировано менее 1 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

31 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что система здравоохранения страны мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности.

«2021 год был крайне напряжённый. Система здравоохранения мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности ежесекундно», — приводит ТАСС его слова.

Мурашко добавил, что осенью российские медики столкнулись с пиковыми нагрузками, не допустив взрывного подъёма заболеваемости и кризиса системы здравоохранения.

Министр отметил, что каждый житель страны «ощутил самоотверженную работу медиков».

Тем временем в Совете Федерации призвали россиян проводить праздники в кругу семьи и воздержаться от посещения компаний, заведений и поездок в гости. Такую точку зрения высказал сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. По его словам, праздники следует планировать с учётом рисков пандемии.

«Особенно это актуально для тех, кто отрицает наличие коронавируса, наличие пандемии как таковой. Они являются самой уязвимой группой в плане заражения», — цитирует сенатора РИА Новости.

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Круглый отметил, что в России традиционно принято отмечать Новый год с членами семьи. «Мне кажется, необходимо всё-таки больших компаний, празднования где-то в ресторане избегать», — сказал он, пояснив, что другие посетители заведения могут быть источниками заражения.

Говоря о новогодних каникулах, сенатор призвал посвятить это время детям, семье и прогулкам на свежем воздухе, ограничив возможность контактов.

В свою очередь, директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург высказался о питании людей, привившихся от коронавируса незадолго до праздников. По его словам, во время праздничного застолья следует сделать упор на качественную белковую пищу для лучшей выработки антител.

«Чем больше будет хороших аминокислот, легкодоступных, хорошо расщепляемых белков — хорошо усвояемое мясо, рыба, конечно, это поспособствует образованию антител», — цитирует его ТАСС.

По словам Гинцбурга, рацион с достаточным количеством белка не только способствует выработке антител, но и в целом улучшает настроение и тонус организма.

  • © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Разработки «пожизненной» вакцины от COVID-19 в Японии

В Японии учёные работают над созданием вакцины от коронавируса, способной обеспечить пожизненную защиту, заявил исследователь Токийского института медицинских исследований Митинори Кохара.

Как пишет издание The Japan Times, учёные намерены создать рекомбинантный вирус, в котором будет содержаться спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. По замыслу учёных, новый препарат сможет предоставить наиболее сильный среди других вакцин клеточный иммунитет.

В частности, учёные рассказали, что опробовали препарат на мышах, которые в итоге сохранили высокий уровень антител на протяжении 20 месяцев. 

Ожидается, что японская фармацевтическая компания Nobelpharma проведёт две фазы клинических испытаний перспективного препарата в 2023 году. Участниками исследования должны стать 150-200 человек, в число которых входят как вакцинированные от коронавируса, так и переболевшие.

В случае успеха испытаний сразу после этого будет проведена заключительная фаза клинических испытаний.

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