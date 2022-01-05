Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Комбриг ВСУ рассказал, как РЭБ Донбасса «издеваются» над украинской армией
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал п...
Россия, твой ход! Ответ США на ультиматум русских уже просчитан
Русская "ответка" напугала США. Американские "асы" не рискну...
Главная / В России

Скончались 828 пациентов: в России выявлено 15 772 новых случая коронавируса

05 января 2022, 18:50  •  95 • В России
В России за минувшие сутки было выявлено 15 772 новых случая коронавирусной инфекции, скончались 828 пациентов. В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что во всех регионах России отмечается снижение заболеваемости COVID-19.
 
РИА Новости © Александр Кряжев
 

В России за минувшие сутки было выявлено 15 772 новых случая коронавирусной инфекции. За это время в стране полностью выздоровел 25 581 человек, 828 пациентов скончались.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве (2307), Санкт-Петербурге (1273) и Московской области (775).

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 10 585 984. С начала пандемии в России вылечились 9 600 728 человек, 313 015 пациентов с коронавирусом скончались.

Согласно данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве за сутки госпитализированы 713 человек, на ИВЛ находятся 529 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что во всех регионах России отмечается снижение заболеваемости COVID-19.

«При этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах», — цитирует её РИА Новости.

Она уточнила, что максимальные показатели заболеваемости по-прежнему фиксируются среди лиц старше 65 лет.

Глава ведомства напомнила о необходимости чётко соблюдать ограничительные меры в период новогодних праздников, а также обратила внимание на недопустимость снижения охватов тестирования на коронавирус.

  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

В свою очередь, глава директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная и детская вакцины от коронавируса должны стать доступны в 2022 году. Он подчеркнул, что вакцинация будет абсолютно добровольной. Учёный также рассказал, что на конец года запланированы клинические исследования профилактического препарата, который будет защищать сразу от гриппа и коронавируса.

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Россияне могут сделать прививку одной из зарегистрированных в стране вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «КовиВак» центра им. Чумакова, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» новосибирского центра «Вектор».

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что в России не регистрировали штамм коронавирусной инфекции COVID-19, который был обнаружен во Франции.

«В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено», — подтвердили в ведомстве.

Там добавили, что Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле. 

«Последовательность первого образца, который отнесли к варианту B.1.640.2, была загружена в международную базу данных GISAID 4 ноября 2021 года... Учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований считать, что он может представлять особый интерес», — цитирует ведомство РИА Новости.

Между тем эксперт Всемирной организации здравоохранения Абди Махамуд заявил, что ВОЗ с ноября внимательно отслеживает новый штамм COVID-19, о котором сообщили учёные из Франции, «а также два его подварианта». Ранее несколько западных СМИ сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса на юге Франции. Отмечается, что разновидность была выявлена у человека, который вернулся во Францию после поездки в Камерун. Новый вариант получил обозначение B.1.640.2 и был обнаружен медиками Марселя — по их данным, в нём выявлено 46 мутаций.

Как рассказал иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с газетой «Известия», новые штаммы коронавируса будут появляться из-за большого числа мутаций, происходящих в его геноме.

«Эти мутации идут в его (вируса — RT) геноме независимо ни от чего — каждый день, каждый час, каждую минуту. Отбираются те, которые в интересах вируса дают ему новые такие свойства — в частности, в распространении по новой территории», — пояснил он.

Жемчугов также отметил, что вирусу «невыгодно» убивать своего носителя, а распространение штаммов связано с тем, что вирус пытается «найти своего хозяина».

Тем временем первый случай омикрон-штамма коронавируса был выявлен в Нижегородской области.

«В Нижегородской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, штаммом «омикрон», — заявил глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Он пояснил, что 28-летняя пациентка, у которой выявили штамм, не была вакцинирована. В настоящее время её самочувствие оценивается как средней степени тяжести.

«Заболевание сопровождается вирусной пневмонией, поражено до 25% лёгких», — сообщил Мелик-Гусейнов, отметив, что инфицирование произошло, скорее всего, не на территории Нижегородской области.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



95
Источник
Похожие новости
02 января 2022, 22:00
Замена на добровольной основе: что известно об аннулировании бумажных паспортов после получения электронных
04 января 2022, 18:55
«Нужно готовиться к быстрым и внезапным изменениям»: синоптики рассказали о погоде в новогодние праздники
04 января 2022, 14:15
Содержит 46 мутаций: на юге Франции обнаружен новый штамм коронавируса
05 января 2022, 11:15
Легенды Бутырского замка: одной из самых знаменитых тюрем России исполнилось 250 лет
03 января 2022, 09:05
«Высокая интенсивность боевой подготовки»: каким будет 2022 год для российской армии
04 января 2022, 13:05
Про мышей и взрослых: один день за кулисами детского театра  
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 января 2022, 03:50
Россия, твой ход! Ответ США на ультиматум русских уже просчитан
02 января 2022, 11:35
Норкин в прямом эфире разоблачил удивительную странность с сериалом "Сваты": "Есть нюанс"
03 января 2022, 14:25
Распад Украины близок. "Времени уже не осталось"
31 декабря 2021, 21:40
Что ждёт Украину? Генерал Могилёв представил ужасное будущее страны
31 декабря 2021, 10:35
Путин победил? Байден отступился от Украины
04 января 2022, 13:10
В Пекине сделали недвусмысленный намёк США и России: "Это наша позиция"
31 декабря 2021, 19:55
На Украине депутат скрыл 41 квартиру. Оправдание достойно "Оскара"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.