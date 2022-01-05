Скончались 828 пациентов: в России выявлено 15 772 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки было выявлено 15 772 новых случая коронавирусной инфекции, скончались 828 пациентов. В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что во всех регионах России отмечается снижение заболеваемости COVID-19.

В России за минувшие сутки было выявлено 15 772 новых случая коронавирусной инфекции. За это время в стране полностью выздоровел 25 581 человек, 828 пациентов скончались.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве (2307), Санкт-Петербурге (1273) и Московской области (775).

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 10 585 984. С начала пандемии в России вылечились 9 600 728 человек, 313 015 пациентов с коронавирусом скончались.

Согласно данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве за сутки госпитализированы 713 человек, на ИВЛ находятся 529 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что во всех регионах России отмечается снижение заболеваемости COVID-19.

«При этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах», — цитирует её РИА Новости.

Она уточнила, что максимальные показатели заболеваемости по-прежнему фиксируются среди лиц старше 65 лет.

Глава ведомства напомнила о необходимости чётко соблюдать ограничительные меры в период новогодних праздников, а также обратила внимание на недопустимость снижения охватов тестирования на коронавирус.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

В свою очередь, глава директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная и детская вакцины от коронавируса должны стать доступны в 2022 году. Он подчеркнул, что вакцинация будет абсолютно добровольной. Учёный также рассказал, что на конец года запланированы клинические исследования профилактического препарата, который будет защищать сразу от гриппа и коронавируса.

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Россияне могут сделать прививку одной из зарегистрированных в стране вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «КовиВак» центра им. Чумакова, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» новосибирского центра «Вектор».

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что в России не регистрировали штамм коронавирусной инфекции COVID-19, который был обнаружен во Франции.

«В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено», — подтвердили в ведомстве.

Там добавили, что Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.

«Последовательность первого образца, который отнесли к варианту B.1.640.2, была загружена в международную базу данных GISAID 4 ноября 2021 года... Учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований считать, что он может представлять особый интерес», — цитирует ведомство РИА Новости.

Между тем эксперт Всемирной организации здравоохранения Абди Махамуд заявил, что ВОЗ с ноября внимательно отслеживает новый штамм COVID-19, о котором сообщили учёные из Франции, «а также два его подварианта». Ранее несколько западных СМИ сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса на юге Франции. Отмечается, что разновидность была выявлена у человека, который вернулся во Францию после поездки в Камерун. Новый вариант получил обозначение B.1.640.2 и был обнаружен медиками Марселя — по их данным, в нём выявлено 46 мутаций.

Как рассказал иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с газетой «Известия», новые штаммы коронавируса будут появляться из-за большого числа мутаций, происходящих в его геноме.

«Эти мутации идут в его (вируса — RT) геноме независимо ни от чего — каждый день, каждый час, каждую минуту. Отбираются те, которые в интересах вируса дают ему новые такие свойства — в частности, в распространении по новой территории», — пояснил он.

Жемчугов также отметил, что вирусу «невыгодно» убивать своего носителя, а распространение штаммов связано с тем, что вирус пытается «найти своего хозяина».

Тем временем первый случай омикрон-штамма коронавируса был выявлен в Нижегородской области.

«В Нижегородской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, штаммом «омикрон», — заявил глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Он пояснил, что 28-летняя пациентка, у которой выявили штамм, не была вакцинирована. В настоящее время её самочувствие оценивается как средней степени тяжести.

«Заболевание сопровождается вирусной пневмонией, поражено до 25% лёгких», — сообщил Мелик-Гусейнов, отметив, что инфицирование произошло, скорее всего, не на территории Нижегородской области.