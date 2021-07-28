Скончались 798 пациентов: в России выявлено 22 420 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки было выявлено 22 420 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (2445), Санкт-Петербурге (1918) и Московской области (1449). За это время выздоровели 20 579 человек, скончались 798 пациентов. Вместе с тем глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ситуация с COVID-19 в регионе стабилизируется, тогда как в Чечне заявили о вакцинации 60% населения республики.

В России за прошедшие сутки было выявлено 22 420 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (2445), Санкт-Петербурге (1918) и Московской области (1449). За это время выздоровели 20 579 человек, скончались 798 пациентов.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 195 232, с начала пандемии в России выздоровели 5 547 529 пациентов. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 156 178 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 163,7 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн человек.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса уточнили, что в Москве за прошедшие сутки были госпитализированы 1 тыс. человек с COVID-19, 93 пациента скончались.

«На ИВЛ находятся 530 человек», — говорится в сообщении.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, говоря о формировании коллективного иммунитета, пояснил, что при воздушно-капельном пути распространения инфекции популяционный иммунитет возникает, когда 70% населения обладают протективными вирусонейтрализующими антителами.

По его словам, это не просто антитела к какому-то белку, а антитела, которые нейтрализуют вирус.

«Есть разница. Поэтому нужно проводить популяционный анализ, который именно эти антитела выявляет», — добавил учёный.

Как заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике стабилизируется. При этом руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская подчеркнула, что о полной стабилизации эпидобстановки говорить преждевременно, поскольку показатель заболеваемости находится на довольно высоком уровне.

«Показатели заболеваемости держатся на уровне прошлой недели. Это впервые за последние девять недель у нас нет взрывного роста по сравнению с предыдущей неделей, но мы держимся на высоких цифрах. Уровень заболеваемости неустойчивый, и ситуация может измениться как в одну, так и в другую сторону», — приводит её слова РИА Новости.

Тем временем в парке 300-летия Санкт-Петербурга начал работу первый в городе шатёр для вакцинации от коронавируса. Как сообщили «Невские новости», навес расположен на Центральной аллее у главного входа в парк. В прививочном пункте установлено необходимое оборудование для проведения вакцинации, в том числе холодильник для хранения вакцины «Спутник V». Уточняется, что вакцинацию будут проводить мобильные бригады поликлиник Приморского района.

В свою очередь, власти Чечни ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан, в частности государственных служащих, работников туристической отрасли, транспорта, сферы услуг, СМИ.

«Организовать проведение профилактических прививок... в срок до 25 августа вторым компонентом (дозой) вакцины от новой коронавирусной инфекции не менее 90% от общей численности работников, сотрудников — государственным гражданским служащим, работникам здравоохранения, образовательных организаций, организаций общественного питания, работникам санаторно-курортных организаций, работникам, оказывающим гостиничные услуги, работникам пассажирского транспорта, салонов красоты, работникам средств массовой информации», — говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора.

Вакцинацию также должны пройти пограничники, военнослужащие, студенты старше 18 лет и члены избирательных комиссий Чеченской Республики.

При этом глава Минздрава Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что республика стала первым российским регионом, в котором вакцинировалось от коронавируса 60% взрослого населения. По его словам, из 909 тыс. взрослого населения 568 тыс. человек уже прошли вакцинацию.

Вместе с тем специалисты ставропольских санаториев разработали методы реабилитации для пациентов после перенесённого коронавируса. В пресс-службе правительства края уточнили, что с начала года реабилитацию прошли более 10 тыс. человек. Санатории Кавминвод предлагают отдыхающим несколько видов реабилитационных программ для восстановления лёгких и очищения организма после медикаментозного лечения, в том числе с применением барокамеры, дыхательной гимнастики, спелеотерапии, озонотерапии, климатотерапии и других методов.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перестала отслеживать российский вариант коронавируса AT.1, следует из данных на сайте организации. В настоящее время в список для отслеживания входят 13 штаммов коронавируса, которые требуют дальнейшего изучения.

Кроме того, посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену рассказал в беседе с РИА Новости, что привился российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

«Я сам привился «Спутником V». У нас нет никаких проблем с этой вакциной, нужно только завершить процесс сделки, а так — у нас нет никаких сомнений в качестве и эффективности российского препарата», — заявил дипломат.