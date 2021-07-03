Скончались 697 пациентов: в России за сутки выявлено 24 439 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки было выявлено 24 439 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (7446), Московской области (2596) и Санкт-Петербурге (1733). За минувшие 24 часа в стране выздоровели 17 899 человек с коронавирусом, скончались 697 пациентов. Вместе с тем глава ГНЦ «Вектор», разработавшего одну из российских вакцин — «ЭпиВакКорона», Ринат Максютов рассказал, что данным препаратом в России было привито уже более 1 млн человек. Он также подчеркнул, что любая российская вакцина подходит для ревакцинации пациентов.

В России за последние сутки было выявлено 24 439 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (7446), Московской области (2596) и Санкт-Петербурге (1733).

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в столице были госпитализированы 1756 человек.

«На ИВЛ находятся 734 человека», — уточнили в штабе.

За минувшие 24 часа в стране выздоровели 17 899 человек с коронавирусом, скончались 697 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 5 585 799 случаев COVID-19, за всё время выздоровели 5 053 417 пациентов. От осложнений на фоне коронавируса и сопутствующих заболеваний умерли 137 262 человека.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 151,2 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2.

Согласно данным ВОЗ, к 2 июля всего в мире был отмечен 182 319 261 случай COVID-19.

Как подчеркнул глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, опасный период пандемии усугубляется такими более заразными вариантами вируса, как штамм «дельта», который быстро распространяется во многих странах.

По его словам, данный штамм обнаружили уже как минимум в 98 государствах, он представляет собой серьёзную опасность и продолжает мутировать.

«Учитывая более вирулентные варианты, такие как «дельта», который быстро становится доминирующим штаммом во многих странах, мы находимся в очень опасном периоде этой пандемии», — приводит его слова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что положить конец острой стадии пандемии поможет вакцинация, и напомнил о своём призыве вакцинировать к сентябрю 10% населения во всех страхах.

РИА Новости

© Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи

Тем временем в Минздраве России рассказали, что у лиц, ранее переболевших коронавирусом, а после привитых препаратом «Спутник Лайт», на десятый день отмечается рост антител. Это говорит о возможности использовать данную вакцину для граждан, у которых уже снижаются антитела после перенесённого заболевания.

«У лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу отмечен выраженный рост титра антител на десятый день после вакцинации, что может указывать на возможность применения препарата для вакцинации ранее переболевших COVID-19 после снижения титра антител с целью предотвращения повторных случаев заболевания», — говорится в рекомендации ведомства.

Накануне глава ГНЦ «Вектор», разработавшего одну из российских вакцин — «ЭпиВакКорона», Ринат Максютов рассказал, что с учётом применения в двукратной схеме вакцинации данным препаратом в России было привито уже более 1 млн человек.

«В настоящее время у нас произведено уже более 3,5 млн доз вакцины. В гражданский оборот сегодня введено более 2,5 млн доз», — уточнил он.

Максютов вновь подчеркнул, что «ЭпиВакКорона» абсолютно безопасна, никаких значимых побочных эффектов при её применении выявлено не было.

Помимо этого, он уточнил, что состав «ЭпиВакКороны» для вакцинации детей и подростков менять не потребуется. Клинические испытания препарата среди несовершеннолетних начнутся по завершении тестирования на добровольцах старше 18 лет.

Максютов также сообщил, что разница между индийским штаммом коронавируса «дельта» и его мутировавшей версией «дельта плюс» не является принципиальной, так как фактически речь идёт только об одной аминокислотной замене. Он также подчеркнул, что любая вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России, подходит для ревакцинации.

«Повторная вакцинация предназначена для усиления и закрепления иммунитета. Поэтому независимо от того, какой вакциной мы привились в первый раз, пройдя полный цикл вакцинации, при наступлении момента, когда потребуется повторная вакцинация, чтобы защитить нас и наших близких, можно применять любую зарегистрированную в России вакцину в соответствии со схемой применения, в соответствии с инструкцией», — подчеркнул он.

В свою очередь, кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков вновь напомнил, что у привитых пациентов, которые всё же заболели COVID-19, болезнь почти всегда протекает в лёгкой форме.

«Если уж человек заболевает после вакцинации, то заболевает легко в подавляющем большинстве случаев», — сказал он в беседе с радио Sputnik, подчеркнув, что вероятность получить тяжёлую форму в данном случае снижена на 98—99%.