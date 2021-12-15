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Скончались 1142 пациента: в России выявили 28 363 новых случая COVID-19
15 декабря 2021, 14:10 • 71 • В России
За минувшие сутки в России было выявлено 28 363 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 35 633 человека, скончались 1142 пациента. Как заявила накануне вице-премьер Татьяна Голикова, первым компонентом вакцин привились свыше 75,8 млн человек, полностью курс вакцинации прошли 69,4 млн россиян. Михаил Мурашко также сообщил, что вакцинированные значительно реже болеют и поступают в медучреждения. В Роспотребнадзоре тем временем заявили о повышенной заразности коронавирусного штамма «омикрон».
AP © Denis Grishkin
В России за сутки зафиксировано 28 363 новых случая коронавирусной инфекции. За всё время с начала пандемии в России COVID-19 выявили у 10 103 160 человек. Наибольшее число новых случаев коронавируса за прошедшие сутки было зарегистрировано в Москве (2459), Санкт-Петербурге (2055) и Московской области (1739).
Число летальных исходов за минувшие 24 часа составило 1142. Всего в РФ скончался 292 891 пациент с COVID-19.
После заболевания коронавирусом выздоровели 8 839 633 человека (35 633 — за последние сутки).Также на russian.rt.com «У коронавируса есть механизм самоуничтожения»: Пётр Чумаков об эволюции SARS-CoV-2 и лечении вирусами
Накануне в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабмина вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом привились 75,8 млн человек, а полный курс прошли 69,4 млн россиян.
Она отметила, что уровень коллективного иммунитета составляет 56,1%. «Наилучшие показатели (по уровню коллективного иммунитета. — RT) — свыше 80% — сегодня, как и в прошлый раз, я вам докладывала, в городе Севастополе. Больше 72% мы сегодня фиксируем в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Республике Карелия, Московской области, городе Санкт-Петербурге и городе Москве», — сказала она.
Как заметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, всего 3,9% привитых людей заболевают COVID-19, а в стационары попадают не более 1,7%: «Мы видим, что пациенты, которые прошли вакцинацию (и особенно сейчас ревакцинацию), болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации», — приводит слова министра РИА Новости.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране проведено более 232,8 млн лабораторных исследований на наличие вируса.
Также в ведомстве заявили о повышенной заразности омикрон-штамма по сравнению с другими мутациями SARS-CoV-2, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Наряду с этим главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что в России разработана тест-система для определения коронавирусного штамма «омикрон». «Она тестируется в ЮАР, и сегодня, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать её в стране», — приводит слова Поповой ТАСС.
Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработали модификацию вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» Александр Гинцбург.
«Возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая должна будет защищать и от дельта-штамма, и от омикрон-штамма. Поэтому тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время (вакцина. — RT) проходит первую стадию клинических испытаний», — сказал он.
По его словам, первые данные об эффективности «Спутника V» против «омикрона» могут появиться на следующей неделе.
Также исследования нового коронавирусного штамма для определения эффективности вакцины «КовиВак» проведёт Центр имени Чумакова, рассказал генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов. Он также выразил уверенность, что «КовиВак» будет эффективен против «омикрона», как и против других известных мутаций SARS-CoV-2, сообщает ТАСС.
Кроме того, в Центре имени Чумакова разрабатывают вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых.
«Несколько лет назад мы в ЮАР начали работы по созданию вакцин на основе вирусоподобных частиц, то есть вирусных частиц, лишённых генетического материала. Отработали ряд различных методов, в том числе по доставке в клетки, выделения и детекции вирусоподобных частиц. И сейчас ведём работу по созданию вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых», — сказал он.
Тем временем главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе подчеркнул, что основными проявлениями постковидного синдрома можно назвать одышку, чрезмерную раздражительность и частичную амнезию. По его словам, после заболевания коронавирусом бывают и другие нарушения.
«После COVID в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто он (пациент. — RT) неправильно оценивает свои функции», — сказал он РБК.
Вакцинация является наиболее эффективной профилактикой постковидных осложнений, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
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