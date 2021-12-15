Скончались 1142 пациента: в России выявили 28 363 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России было выявлено 28 363 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 35 633 человека, скончались 1142 пациента. Как заявила накануне вице-премьер Татьяна Голикова, первым компонентом вакцин привились свыше 75,8 млн человек, полностью курс вакцинации прошли 69,4 млн россиян. Михаил Мурашко также сообщил, что вакцинированные значительно реже болеют и поступают в медучреждения. В Роспотребнадзоре тем временем заявили о повышенной заразности коронавирусного штамма «омикрон».

В России за сутки зафиксировано 28 363 новых случая коронавирусной инфекции. За всё время с начала пандемии в России COVID-19 выявили у 10 103 160 человек. Наибольшее число новых случаев коронавируса за прошедшие сутки было зарегистрировано в Москве (2459), Санкт-Петербурге (2055) и Московской области (1739).

Число летальных исходов за минувшие 24 часа составило 1142. Всего в РФ скончался 292 891 пациент с COVID-19.

После заболевания коронавирусом выздоровели 8 839 633 человека (35 633 — за последние сутки).

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Накануне в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабмина вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом привились 75,8 млн человек, а полный курс прошли 69,4 млн россиян.

Она отметила, что уровень коллективного иммунитета составляет 56,1%. «Наилучшие показатели (по уровню коллективного иммунитета. — RT) — свыше 80% — сегодня, как и в прошлый раз, я вам докладывала, в городе Севастополе. Больше 72% мы сегодня фиксируем в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Республике Карелия, Московской области, городе Санкт-Петербурге и городе Москве», — сказала она.

Как заметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, всего 3,9% привитых людей заболевают COVID-19, а в стационары попадают не более 1,7%: «Мы видим, что пациенты, которые прошли вакцинацию (и особенно сейчас ревакцинацию), болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации», — приводит слова министра РИА Новости.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране проведено более 232,8 млн лабораторных исследований на наличие вируса.

Также в ведомстве заявили о повышенной заразности омикрон-штамма по сравнению с другими мутациями SARS-CoV-2, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

«Мутации в этом варианте, которые в различных комбинациях встречались и ранее, оказывают влияние на трансмиссивность и контагиозность вируса, то есть повышают его заразность, усиливают связываемость с рецепторами, потенциально усиливают проникновение вируса в клетки, влияют на увеличение инфекционности. Поэтому омикрон-штамм действительно вызывает серьёзные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения», — говорится в сообщении.

Наряду с этим главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что в России разработана тест-система для определения коронавирусного штамма «омикрон». «Она тестируется в ЮАР, и сегодня, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать её в стране», — приводит слова Поповой ТАСС.

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработали модификацию вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» Александр Гинцбург.

«Возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая должна будет защищать и от дельта-штамма, и от омикрон-штамма. Поэтому тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время (вакцина. — RT) проходит первую стадию клинических испытаний», — сказал он.

По его словам, первые данные об эффективности «Спутника V» против «омикрона» могут появиться на следующей неделе.

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Также исследования нового коронавирусного штамма для определения эффективности вакцины «КовиВак» проведёт Центр имени Чумакова, рассказал генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов. Он также выразил уверенность, что «КовиВак» будет эффективен против «омикрона», как и против других известных мутаций SARS-CoV-2, сообщает ТАСС.

Кроме того, в Центре имени Чумакова разрабатывают вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых.

«Несколько лет назад мы в ЮАР начали работы по созданию вакцин на основе вирусоподобных частиц, то есть вирусных частиц, лишённых генетического материала. Отработали ряд различных методов, в том числе по доставке в клетки, выделения и детекции вирусоподобных частиц. И сейчас ведём работу по созданию вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых», — сказал он.

Тем временем главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе подчеркнул, что основными проявлениями постковидного синдрома можно назвать одышку, чрезмерную раздражительность и частичную амнезию. По его словам, после заболевания коронавирусом бывают и другие нарушения.

«После COVID в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто он (пациент. — RT) неправильно оценивает свои функции», — сказал он РБК.

Вакцинация является наиболее эффективной профилактикой постковидных осложнений, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.