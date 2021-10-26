Скончались 1106 пациентов: в России зафиксирован новый суточный антирекорд по числу смертей от COVID-19

В России за прошедшие сутки зафиксировано 36 446 новых случаев коронавируса. За минувшие 24 часа полностью выздоровели 26 973 человека, число летальных исходов составило 1 106 — это максимальное значение с начала пандемии. В Минздраве утвердили форму сертификата о вакцинации против COVID-19 и о перенесённом заболевании. Кроме того, накануне в Московском регионе выявили три случая заболевания новым вариантом штамма «дельта», который получил обозначение AY.4.2. Как отметили в Роспотребнадзоре, в данный момент нет сведений о том, что данная мутация отличается более высокими темпами распространения.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в России с начала пандемии достигло 8 316 019. За это время выздоровели 7 213 584 человека, от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний умерли 232 775 пациентов.

За последние сутки было зафиксировано 36 446 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом были выписаны по выздоровлению 26 973 человека, скончались 1 106 — это новый максимальный показатель.

Накануне в стране был установлен антирекорд по суточному числу новых заболевших коронавирусом — 37 930.

Наибольшее число новых эпизодов коронавируса было зарегистрировано в Москве (6074), Московской области (2930), Санкт-Петербурге (2735) и Самарской области (1278).

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране проведено более 205,7 млн лабораторных исследований на наличие вируса. Под медицинским наблюдением остаются более 1,89 млн человек.

Накануне Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против COVID-19 и перенесённом заболевании. Соответствующий приказ ведомства вступит в силу с 8 ноября. При этом аналогичные документы, которые граждане РФ получили до этой даты, будут автоматически переоформлены на едином портале Госуслуг до 1 марта 2022 года.

На двух страницах новой формы сертификата будут размещены следующие сведения: QR-код, персональные данные пациента, информация о прививке (дата, препарат, место, где сделали укол), информация о медицинских противопоказаниях, если такие есть, и данные о перенесённом COVID-19, если гражданин переболел коронавирусом.

В России первым компонентом привились уже 53 511 786 человек, полный курс вакцинации прошли 49 161 150 россиян, а уровень коллективного иммунитета составляет 45,7%.

Как заявила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова, России пока не удалось достигнуть необходимого уровня коллективного иммунитета из-за низких темпов вакцинации и распространения мутации SARS-CoV-2 «дельта».

«Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации ещё хуже, чем у вакцинации. Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдёт, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса», — цитирует её РИА Новости.

В июле власти России поставили цель по достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80% населения к 1 ноября.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik призвал россиян вакцинироваться, чтобы обезопасить себя от заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе штаммом «дельта».

«Я рекомендую вакцинироваться. Вакцина практически на 100% предотвращает смерть в результате этой болезни, а также она предохраняет от тяжёлого течения COVID-19. Если говорить именно про препарат «Спутник V», то он на 90 с лишним процентов даёт защиту от заражения коронавирусом», — подчеркнул он.

Мутация дельта-штамма коронавируса AY.4.2

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве и Подмосковье выявили три случая заболевания новым вариантом штамма «дельта», который получил обозначение AY.4.2 или VUI-21OCT-01. Впервые эта мутация была выявлена в Великобритании, где местный регулятор полагает, что она может отличаться более высокими темпами распространения.

«Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжёлое течение заболевания или что он устойчив против действия антител, пока нет. Органы здравоохранения Великобритании публиковали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной «дельтой», — рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также заверил, что подавляющее большинство российских тест-систем на COVID-19 способны выявить новый штамм.

«Особенность этой линии — две ключевые замены в гене S-белка, который очень редко таргетируется разработчиками из-за известной изменчивости последовательности гена, потому они не влияют на эффективность тестов», — заметил представитель Роспотребнадзора.

Впервые о том, что в России выявлены единичные случаи заболевания мутацией AY.4.2. стало известно 21 октября.