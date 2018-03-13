Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ученые выяснили, как студентам избежать стресса в сессию
Удар «Краснополем»: на что способен высокоточный артиллерийский боеприпас
Геополитическая тайна США заставит их дружить с Россией
"Так переживает за судьбу боевиков": В России призвали Никки Хейли не ...
Главная / В мире

Скользкая дорожка: в деле о контрабанде кокаина из Аргентины появились граждане Латвии и российский кёрлингист

13 марта 2018, 09:39  •  220 • В мире
RT выяснил новые подробности уголовного дела о контрабанде 400 кг кокаина из Аргентины в Россию. Так, в расследовании фигурируют российский кёрлингист Денис Килба и два гражданина Латвии, которые, по данным RT, контролировали перемещение груза. Участие латышей в контрабанде подтверждает версию, что кокаин направлялся в Европу, а не в Россию: именно через Латвию преступники намеревались в дальнейшем распространять наркотики.
 
© AFP/Reuters
 

В скандале с поставкой 400 кг кокаина из Аргентины в Москву может быть замешан российский кёрлингист Денис Килба. Как следует из материалов дела, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, встречавшие чемоданы с наркотиками, наняли спортсмена в качестве водителя.

Напомним, 22 февраля стало известно, что российские и аргентинские спецслужбы предотвратили отправку в Россию крупной партии кокаина‍. По данным МИД, наркотики были обнаружены в школьно-жилом комплексе посольства России в Буэнос-Айресе и принадлежали сотруднику диппредставительства из технического состава.

В декабре 2017 года в Москве по этому делу были арестованы трое подозреваемых: Иштимир Худжамов, Владимир Калмыков и бывший завхоз российского посольства в Аргентине Али Абянов.

По версии следователей, организатором поставки партии кокаина был бизнесмен Андрей Ковальчук, Али Абянов отвечал за хранение кокаина, а Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — за организацию переправки груза в Россию и фрахт самолётов для этого.

Кёрлингист в статусе свидетеля

8 декабря 2017 года, когда кокаин уже был обнаружен и силовики вели оперативную игру, чтобы вывести преступников на чистую воду, сотрудник ФСБ позвонил Ковальчуку, чьи чемоданы с наркотиками дожидались отправки в Москву, и сообщил, что выдача груза состоится 12 декабря в столице.

Ковальчук перезвонил своему подручному Владимиру Калмыкову и дал ему указание забрать чемоданы и действовать по его дальнейшим инструкциям.

Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов привлекли к перевозке груза своего знакомого Дениса Килбу, поскольку преступникам нужна была третья машина, чтобы погрузить все чемоданы. Килба согласился помочь, после чего в 15:30 все трое были задержаны на улице Василисы Кожиной.

При этом Калмыков и Худжамов в дальнейшем были арестованы: прослушка телефонных переговоров показала, что они были осведомлены, какой груз скрывается в чемоданах, и активно способствовали его переправке из Аргентины. Килба Д.Р. (так он значится в материалах дела. — RT) был допрошен и оставлен в статусе свидетеля.

Надо отметить, что на странице Иштимира Худжамова в социальной сети «ВКонтакте» Денис Килба находится в списке друзей. Килба известен как кёрлингист, участник чемпионатов России. В числе знакомых Килбы, например, известный спортсмен Александр Крушельницкий, который недавно оказался в центре скандала на Олимпиаде из-за обнаружении в его допинг-пробах мельдония.

Сам Килба в последнее время уже не занимается профессиональным спортом, но участвует в организации соревнований и обучает начинающих спортсменов. Также на него зарегистрированы четыре фирмы, которые занимаются оптовой торговлей лесом и химическими продуктами.

Примечательно, что с недавних пор Килба стал продвигать кёрлинг в Иркутской области. Другой фигурант кокаинового дела — гражданин Аргентины Иван Близнюк — также связан с иркутским спортом: он организовывал визит в Буэнос-Айрес детского баскетбольного клуба из Иркутска. В настоящее время Близнюк задержан аргентинской полицией.

Близкие кёрлингиста не верят в то, что он мог сознательно участвовать в контрабанде наркотиков. Сам Килба в разговоре с RT воздержался от комментариев.

«Если я захочу что-то озвучить, то сообщу», — сказал спортсмен.

Ехали за кофе

«Не хочет быть говорящей головой»: зачем президент Польши намерен расширить свои полномочия

Между тем и друзья Иштимира Худжамова говорят, что тот ни в чём не виноват.

«Его подставили, однозначно, — говорит приятель Худжамова. — Иштимир занимается перепродажей машин. У него жена, дети. Зачем ему связываться с наркотиками».

На своей странице в соцсети Худжамов выкладывал фотографии элитных моделей автомобилей Porsche и Mercedes, при этом сам передвигался по Москве на Audi A6. 

Знакомый Худжамова — Ахмед Нодариев — рассказал RT, что тот собирался заняться новым бизнесом и возить из Аргентины в Россию элитный кофе. «Незадолго до задержания он говорил, что хочет открывать новую фирму, чтобы заниматься этим. Ездил в Аргентину, договаривался там с людьми о поставках. У него были компаньоны и в Аргентине, и в России»,— рассказывает Нодариев.

По словам собеседника RT, Худжамов остерегался правоохранителей.«Просто боялся всего, что связано с полицией, он не очень смелый. Так что уверен, наркотиками, тем более в таких масштабах, он заниматься бы не решился», — уточняет Нодариев.

  • Facebook
  • © Patricia Bullrich

В свою очередь, Владимир Калмыков ранее возглавлял столичную фирму «Центр правовых услуг». По данным базы Kartoteka.ru, ООО «Центр правовых услуг» было зарегистрировано 9 сентября 2016 года. Учредителем и директором предприятия выступал сам Владимир Калмыков. Однако в декабре 2017 года у фирмы сменились учредитель, директор и название.  

Между тем, как выяснил RT, мужчина также может являться владельцем нескольких салонов красоты. Так, по данным базы «Контур.Фокус», Калмыков с 2015 по 2017 год возглавлял компанию «Юрин». Учредителем этой фирмы в те же годы выступала Любовь Калмыкова — предположительно, жена фигуранта Калмыкова. Также она является учредителем ООО «Салон красоты». Этой компании принадлежат несколько парикмахерских и салонов красоты в Москве. 

СБУ начала охоту на граждан Украины, симпатизирующих России

В одном из таких салонов RT заявили, что Калмыков до недавнего времени лично управлял бизнесом, однако с декабря минувшего года его никто не видел и дозвониться до него сотрудники не смогли. Теперь салоном управляет супруга владельца, но сама она от разговора отказалась.

Латвийские «наблюдатели»

Ещё одна неожиданная подробность кокаиновой истории — появление в ней двух граждан Латвии. Как следует из материалов уголовного дела, в октябре 2017 года Андрей Ковальчук арендовал самолёт бизнес-авиации, чтобы вывезти чемоданы из Аргентины. На этом самолёте в Буэнос-Айрес полетел подельник Ковальчука Иштимир Худжамов, которого сопровождали два гражданина Латвии.

«Вообще, это была странная поездка. Вначале мой подзащитный прилетел в Испанию и уже оттуда на частном самолёте, в компании неких латышей, которые выполняли роль соглядатаев, полетел в Аргентину», — пояснил адвокат Худжамова Дмитрий Миненко.

По словам юриста, кто были эти граждане Латвии, ему неизвестно.

«Мы выходили к следствию с ходатайством, чтобы нам объяснили, кто это был, но нам не говорят», — уточнил Миненко. При этом, по его словам, изначально частный самолёт из Аргентины с кокаином должен был лететь не в Москву, а в Ригу.

RT обратился в МВД Латвии за комментарием, однако там не смогли оперативно ответить на запрос.

Организованная группа

Тем временем Следственный департамент МВД России предъявил обвинение в новой редакции трём фигурантам дела, арестованным в России. Им добавили квалифицирующий признак «в составе организованной группы».

Стала известна официальная версия крушения самолета в Катманду

Изначально им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда») и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Однако потом следствие пришло к выводу, что преступники действовали слаженно и по заранее отработанным схемам.

«Группа была организована для совершения этих особо тяжких преступлений, где были чётко распределены роли соучастников», — отметили силовики. 

С учётом обвинения в таких тяжких статьях фигурантам дела грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Показания свидетелей

RT также выяснил, какие показания давали свидетели по скандальному уголовному делу. Так, первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Воробьёв рассказал, что впервые встретил Ковальчука в феврале 2016 года, когда в Буэнос-Айрес прилетел замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Российские полицейские сыграли в футбол с аргентинскими коллегами, а затем собрались на приёме в посольстве РФ, куда пришёл и Ковальчук.

Завхоз посольства Али Абянов представил его Воробьёву как сотрудника департамента безопасности российского МИД. После этого они обменялись номерами телефонов и несколько раз созванивались, разговаривая на «бытовые темы».

Действующий завхоз посольства Игорь Рогов рассказал следователям, что впервые услышал голос Ковальчука осенью 2016 года. Тот звонил и беспокоился насчёт своих вещей, оставленных в посольстве. Бывший завхоз Али Абянов, к тому времени уехавший в Москву, посоветовал Рогову отправить груз российским военным бортом, который в начале декабря 2016 года прибывал в аэропорт столицы Уругвая — Монтевидео.

Рогов несколько раз обращался к сотрудникам посольства, в том числе к военному атташе, чтобы выяснить, возможно ли отправить вещи спецбортом, но успеха не добился.

“Вояки вместо педагогов”: В США придумали, как бороться со стрельбой в школах

Тогда он обратился к первому секретарю посольства Воробьёву. По словам Воробьёва, Абянов зарекомендовал себя «с отрицательной стороны», поэтому чемоданы решили вскрыть. После обнаружения кокаина все разговоры с преступниками уже велись под запись и с ведома силовиков.

Кокаиновое дело

22 февраля стало известно, что спецслужбы России и Аргентины провели совместную операцию по предотвращению отправки в Москву почти 400 кг кокаина. Наркотики, расфасованные по 12 чемоданам, были обнаружены в одном из помещений российского посольства. В ходе операции кокаин заменили на муку, также была организована прослушка телефонных разговоров подозреваемых.

Тверской суд Москвы арестовал троих подозреваемых в попытке контрабанды наркотиков: Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абянова. Одновременно с задержанием контрабандистов в Москве в Аргентине были арестованы руководители общества «Русские православные меценаты в Латинской Америке» Иван Близнюк и Андрей Чикало, выступавшие поставщиками кокаина. Надо отметить, что в уголовном деле, которое ведут российские следователи, Близнюк и Чикало не упоминаются.

Предполагаемым организатором контрабанды кокаина российские правоохранительные органы считают Андрея Ковальчука. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о том, что Ковальчук имел отношение к дипведомству и посольству в Аргентине.

Ковальчук был арестован судом в Германии 2 марта. Как сообщил его адвокат Владимир Жеребенков, подозреваемый будет находиться под стражей до рассмотрения вопроса об экстрадиции в Россию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

220
Источник
Похожие новости
12 марта 2018, 14:24
Пятеро туристов погибли при крушении вертолета в Нью-Йорке
12 марта 2018, 20:54
Гута — путь окружения, путь расчленения
13 марта 2018, 03:24
"Так переживает за судьбу боевиков": В России призвали Никки Хейли не устраивать истерию из-за террористов

Загрузка...
12 марта 2018, 17:39
Ученые: Собаки лучше всего понимают только детей
13 марта 2018, 09:54
Ученые выяснили, как студентам избежать стресса в сессию
12 марта 2018, 17:39
СБУ начала охоту на граждан Украины, симпатизирующих России
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 марта 2018, 09:24
«Вопрос совершенно не в деньгах»: Украина начала арестовывать имущество «Газпрома»
09 марта 2018, 14:39
«Как на этом заработать»: что происходит с активами «Газпрома» на Украине
07 марта 2018, 07:39
Стокгольмский разгром
06 марта 2018, 20:09
В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26
11 марта 2018, 09:09
"Такой петросянщины мир еще не видел" - украинского "плевателя" высмеяли после нападения на русского
08 марта 2018, 03:09
Взгляд Саурона упадёт на США прямо с орбиты
11 марта 2018, 05:54
Перешла на гиперзвук: Минобороны опубликовало видео боевого запуска ракеты "Кинжал"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.