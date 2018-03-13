Скользкая дорожка: в деле о контрабанде кокаина из Аргентины появились граждане Латвии и российский кёрлингист

RT выяснил новые подробности уголовного дела о контрабанде 400 кг кокаина из Аргентины в Россию. Так, в расследовании фигурируют российский кёрлингист Денис Килба и два гражданина Латвии, которые, по данным RT, контролировали перемещение груза. Участие латышей в контрабанде подтверждает версию, что кокаин направлялся в Европу, а не в Россию: именно через Латвию преступники намеревались в дальнейшем распространять наркотики.

В скандале с поставкой 400 кг кокаина из Аргентины в Москву может быть замешан российский кёрлингист Денис Килба. Как следует из материалов дела, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, встречавшие чемоданы с наркотиками, наняли спортсмена в качестве водителя.

Напомним, 22 февраля стало известно, что российские и аргентинские спецслужбы предотвратили отправку в Россию крупной партии кокаина‍. По данным МИД, наркотики были обнаружены в школьно-жилом комплексе посольства России в Буэнос-Айресе и принадлежали сотруднику диппредставительства из технического состава.

В декабре 2017 года в Москве по этому делу были арестованы трое подозреваемых: Иштимир Худжамов, Владимир Калмыков и бывший завхоз российского посольства в Аргентине Али Абянов.

По версии следователей, организатором поставки партии кокаина был бизнесмен Андрей Ковальчук, Али Абянов отвечал за хранение кокаина, а Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — за организацию переправки груза в Россию и фрахт самолётов для этого.

Кёрлингист в статусе свидетеля

8 декабря 2017 года, когда кокаин уже был обнаружен и силовики вели оперативную игру, чтобы вывести преступников на чистую воду, сотрудник ФСБ позвонил Ковальчуку, чьи чемоданы с наркотиками дожидались отправки в Москву, и сообщил, что выдача груза состоится 12 декабря в столице.

Ковальчук перезвонил своему подручному Владимиру Калмыкову и дал ему указание забрать чемоданы и действовать по его дальнейшим инструкциям.

Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов привлекли к перевозке груза своего знакомого Дениса Килбу, поскольку преступникам нужна была третья машина, чтобы погрузить все чемоданы. Килба согласился помочь, после чего в 15:30 все трое были задержаны на улице Василисы Кожиной.

При этом Калмыков и Худжамов в дальнейшем были арестованы: прослушка телефонных переговоров показала, что они были осведомлены, какой груз скрывается в чемоданах, и активно способствовали его переправке из Аргентины. Килба Д.Р. (так он значится в материалах дела. — RT) был допрошен и оставлен в статусе свидетеля.

Надо отметить, что на странице Иштимира Худжамова в социальной сети «ВКонтакте» Денис Килба находится в списке друзей. Килба известен как кёрлингист, участник чемпионатов России. В числе знакомых Килбы, например, известный спортсмен Александр Крушельницкий, который недавно оказался в центре скандала на Олимпиаде из-за обнаружении в его допинг-пробах мельдония.

Сам Килба в последнее время уже не занимается профессиональным спортом, но участвует в организации соревнований и обучает начинающих спортсменов. Также на него зарегистрированы четыре фирмы, которые занимаются оптовой торговлей лесом и химическими продуктами.

Примечательно, что с недавних пор Килба стал продвигать кёрлинг в Иркутской области. Другой фигурант кокаинового дела — гражданин Аргентины Иван Близнюк — также связан с иркутским спортом: он организовывал визит в Буэнос-Айрес детского баскетбольного клуба из Иркутска. В настоящее время Близнюк задержан аргентинской полицией.

Близкие кёрлингиста не верят в то, что он мог сознательно участвовать в контрабанде наркотиков. Сам Килба в разговоре с RT воздержался от комментариев.

«Если я захочу что-то озвучить, то сообщу», — сказал спортсмен.

Ехали за кофе

Между тем и друзья Иштимира Худжамова говорят, что тот ни в чём не виноват.

«Его подставили, однозначно, — говорит приятель Худжамова. — Иштимир занимается перепродажей машин. У него жена, дети. Зачем ему связываться с наркотиками».

На своей странице в соцсети Худжамов выкладывал фотографии элитных моделей автомобилей Porsche и Mercedes, при этом сам передвигался по Москве на Audi A6.

Знакомый Худжамова — Ахмед Нодариев — рассказал RT, что тот собирался заняться новым бизнесом и возить из Аргентины в Россию элитный кофе. «Незадолго до задержания он говорил, что хочет открывать новую фирму, чтобы заниматься этим. Ездил в Аргентину, договаривался там с людьми о поставках. У него были компаньоны и в Аргентине, и в России»,— рассказывает Нодариев.

По словам собеседника RT, Худжамов остерегался правоохранителей.«Просто боялся всего, что связано с полицией, он не очень смелый. Так что уверен, наркотиками, тем более в таких масштабах, он заниматься бы не решился», — уточняет Нодариев.

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В свою очередь, Владимир Калмыков ранее возглавлял столичную фирму «Центр правовых услуг». По данным базы Kartoteka.ru, ООО «Центр правовых услуг» было зарегистрировано 9 сентября 2016 года. Учредителем и директором предприятия выступал сам Владимир Калмыков. Однако в декабре 2017 года у фирмы сменились учредитель, директор и название.

Между тем, как выяснил RT, мужчина также может являться владельцем нескольких салонов красоты. Так, по данным базы «Контур.Фокус», Калмыков с 2015 по 2017 год возглавлял компанию «Юрин». Учредителем этой фирмы в те же годы выступала Любовь Калмыкова — предположительно, жена фигуранта Калмыкова. Также она является учредителем ООО «Салон красоты». Этой компании принадлежат несколько парикмахерских и салонов красоты в Москве.

В одном из таких салонов RT заявили, что Калмыков до недавнего времени лично управлял бизнесом, однако с декабря минувшего года его никто не видел и дозвониться до него сотрудники не смогли. Теперь салоном управляет супруга владельца, но сама она от разговора отказалась.

Латвийские «наблюдатели»

Ещё одна неожиданная подробность кокаиновой истории — появление в ней двух граждан Латвии. Как следует из материалов уголовного дела, в октябре 2017 года Андрей Ковальчук арендовал самолёт бизнес-авиации, чтобы вывезти чемоданы из Аргентины. На этом самолёте в Буэнос-Айрес полетел подельник Ковальчука Иштимир Худжамов, которого сопровождали два гражданина Латвии.

«Вообще, это была странная поездка. Вначале мой подзащитный прилетел в Испанию и уже оттуда на частном самолёте, в компании неких латышей, которые выполняли роль соглядатаев, полетел в Аргентину», — пояснил адвокат Худжамова Дмитрий Миненко.

По словам юриста, кто были эти граждане Латвии, ему неизвестно.

«Мы выходили к следствию с ходатайством, чтобы нам объяснили, кто это был, но нам не говорят», — уточнил Миненко. При этом, по его словам, изначально частный самолёт из Аргентины с кокаином должен был лететь не в Москву, а в Ригу.

RT обратился в МВД Латвии за комментарием, однако там не смогли оперативно ответить на запрос.

Организованная группа

Тем временем Следственный департамент МВД России предъявил обвинение в новой редакции трём фигурантам дела, арестованным в России. Им добавили квалифицирующий признак «в составе организованной группы».

Изначально им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда») и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Однако потом следствие пришло к выводу, что преступники действовали слаженно и по заранее отработанным схемам.

«Группа была организована для совершения этих особо тяжких преступлений, где были чётко распределены роли соучастников», — отметили силовики.

С учётом обвинения в таких тяжких статьях фигурантам дела грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Показания свидетелей

RT также выяснил, какие показания давали свидетели по скандальному уголовному делу. Так, первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Воробьёв рассказал, что впервые встретил Ковальчука в феврале 2016 года, когда в Буэнос-Айрес прилетел замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Российские полицейские сыграли в футбол с аргентинскими коллегами, а затем собрались на приёме в посольстве РФ, куда пришёл и Ковальчук.

Завхоз посольства Али Абянов представил его Воробьёву как сотрудника департамента безопасности российского МИД. После этого они обменялись номерами телефонов и несколько раз созванивались, разговаривая на «бытовые темы».

Действующий завхоз посольства Игорь Рогов рассказал следователям, что впервые услышал голос Ковальчука осенью 2016 года. Тот звонил и беспокоился насчёт своих вещей, оставленных в посольстве. Бывший завхоз Али Абянов, к тому времени уехавший в Москву, посоветовал Рогову отправить груз российским военным бортом, который в начале декабря 2016 года прибывал в аэропорт столицы Уругвая — Монтевидео.

Рогов несколько раз обращался к сотрудникам посольства, в том числе к военному атташе, чтобы выяснить, возможно ли отправить вещи спецбортом, но успеха не добился.

Тогда он обратился к первому секретарю посольства Воробьёву. По словам Воробьёва, Абянов зарекомендовал себя «с отрицательной стороны», поэтому чемоданы решили вскрыть. После обнаружения кокаина все разговоры с преступниками уже велись под запись и с ведома силовиков.

Кокаиновое дело

22 февраля стало известно, что спецслужбы России и Аргентины провели совместную операцию по предотвращению отправки в Москву почти 400 кг кокаина. Наркотики, расфасованные по 12 чемоданам, были обнаружены в одном из помещений российского посольства. В ходе операции кокаин заменили на муку, также была организована прослушка телефонных разговоров подозреваемых.

Тверской суд Москвы арестовал троих подозреваемых в попытке контрабанды наркотиков: Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абянова. Одновременно с задержанием контрабандистов в Москве в Аргентине были арестованы руководители общества «Русские православные меценаты в Латинской Америке» Иван Близнюк и Андрей Чикало, выступавшие поставщиками кокаина. Надо отметить, что в уголовном деле, которое ведут российские следователи, Близнюк и Чикало не упоминаются.

Предполагаемым организатором контрабанды кокаина российские правоохранительные органы считают Андрея Ковальчука. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о том, что Ковальчук имел отношение к дипведомству и посольству в Аргентине.

Ковальчук был арестован судом в Германии 2 марта. Как сообщил его адвокат Владимир Жеребенков, подозреваемый будет находиться под стражей до рассмотрения вопроса об экстрадиции в Россию.