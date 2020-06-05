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Сколько ждать президентских выплат родителям из Подмосковья
05 июня 2020, 02:55 • 76 • Политика
Ждать придётся, но недолго. Решение о пособии для семей с детьми принимают в течение 10 дней, заявила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.
Заявки на президентские пособия для детей от 3 до 7 лет рассматривают в течение 10 дней. Такой информацией поделилась министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.
Она пояснила, что для одобрения каждой заявки нужно сделать порядка шести межведомственных запросов и по каждому получить подтверждения. Поэтому начисление пособий и занимает такое количество времени.
Министр добавила, что власти Подмосковья получили свыше 54 тысяч заявок на пособие. Из-за этого все службы работают в огромном напряжении, чтобы в кратчайшие сроки обработать все документы.
Напомним, что распоряжение о назначении выплат отдал президент России Владимир Путин. Это одна из мер поддержки граждан, финансово пострадавших из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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