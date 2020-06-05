Сколько ждать президентских выплат родителям из Подмосковья

Заявки на президентские пособия для детей от 3 до 7 лет рассматривают в течение 10 дней. Такой информацией поделилась министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Она пояснила, что для одобрения каждой заявки нужно сделать порядка шести межведомственных запросов и по каждому получить подтверждения. Поэтому начисление пособий и занимает такое количество времени.

"Решение о назначении этого пособия принимается в течение 10 рабочих дней со дня обращения. Это написано в порядке предоставления этого пособия", - сказала Ирина Фаевская в интервью каналу "360".

Министр добавила, что власти Подмосковья получили свыше 54 тысяч заявок на пособие. Из-за этого все службы работают в огромном напряжении, чтобы в кратчайшие сроки обработать все документы.

Напомним, что распоряжение о назначении выплат отдал президент России Владимир Путин. Это одна из мер поддержки граждан, финансово пострадавших из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.