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«Сколько ж можно позориться?» Зеленский угодил в скандал из-за незнания истории

28 января 2021, 05:40  •  258 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в Facebook 27 января пост, приуроченный ко Дню памяти жертв холокоста. Некоторые пользователи обратили внимание на одну его фразу, усомнившись в исторических познаниях главы государства

Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января по инициативе ООН. В этот раз на эту тему в соцсетях решил высказаться Владимир Зеленский, который подчеркнул важность сохранения памяти об этой трагедии.
«27 января 1945 года солдаты нашего 1-го Украинского фронта в составе армии Советского Союза освободили узников лагеря Аушвиц-Биркенау. В этом лагере смерти за годы его существования были убиты более полутора миллионов человек. Каждое такое освобождение, каждое открытие правды о преступлениях нацистов наполняло тогда непреодолимой силой слова: никогда снова. Наш долг — обеспечивать и дальше, навечно непреодолимость силы этих слов. Никогда снова!» — написал президент Украины.

В ответ пользователи Facebook засыпали в комментариях главу государства претензиями, касающимися фразы про «наш» 1-й Украинский фронт.

«Название 1-го Украинского фронта говорит не о его национальном составе, а о направлении, в котором решаются боевые задачи. 1-й Украинский фронт раньше назывался Воронежский фронт. Украинцы в составе этих подразделений вовсе не были в большинстве», «Первому лицу знать нужно такие нюансы. Сколько ж можно позориться?», «Где формировался и кем был укомплектован этот "наш 1-й Украинский"?», «Не позорь память советского солдата и учи историю! "Нашего украинского":((Ещё про львовскую дивизию вспомни, которая формировалась в РСФСР. Тьфу».

Также Зеленскому напомнили, что сегодня последователи нацистов вольготно чувствуют себя на Украине.

«А у нас в Украине нет нацистов? Или мы их не замечаем? Или возглавляем?», «Вова, ты или штаны одень, или крестик сними! У тебя шествия [праворадикалов] проходят по Киеву. Сходи в баньку со своим "Нацкорпусом" и посмотри их татухи! Во чудик…».

Другие же не преминули покритиковать главу государства за проводимую им политику.

«Ты цены на продукты видел в магазине, а тарифы при тебе на 40% взлетели, позорище, хуже, чем Петя», «Что вы сделали, чтобы люди не умирали сейчас? Чтобы могли позволить себе жить не в нужде? Чтобы могли оплачивать платежи? Которые вы же и поднимаете по щелчку Запада… ну где же ваши красивые слова в действии?», «Зато сейчас Вы с Петром устраиваете холокост высокими тарифами и мизерными пенсиями и закрывая больницы и отупляя детей, закрывая старшую школу».

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