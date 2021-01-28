«Сколько ж можно позориться?» Зеленский угодил в скандал из-за незнания истории

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в Facebook 27 января пост, приуроченный ко Дню памяти жертв холокоста. Некоторые пользователи обратили внимание на одну его фразу, усомнившись в исторических познаниях главы государстваМеждународный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января по инициативе ООН. В этот раз на эту тему в соцсетях решил высказаться Владимир Зеленский, который подчеркнул важность сохранения памяти об этой трагедии.«27 января 1945 года солдаты нашего 1-го Украинского фронта в составе армии Советского Союза освободили узников лагеря Аушвиц-Биркенау. В этом лагере смерти за годы его существования были убиты более полутора миллионов человек. Каждое такое освобождение, каждое открытие правды о преступлениях нацистов наполняло тогда непреодолимой силой слова: никогда снова. Наш долг — обеспечивать и дальше, навечно непреодолимость силы этих слов. Никогда снова!» — написал президент Украины.В ответ пользователи Facebook засыпали в комментариях главу государства претензиями, касающимися фразы про «наш» 1-й Украинский фронт.«Название 1-го Украинского фронта говорит не о его национальном составе, а о направлении, в котором решаются боевые задачи. 1-й Украинский фронт раньше назывался Воронежский фронт. Украинцы в составе этих подразделений вовсе не были в большинстве», «Первому лицу знать нужно такие нюансы. Сколько ж можно позориться?», «Где формировался и кем был укомплектован этот "наш 1-й Украинский"?», «Не позорь память советского солдата и учи историю! "Нашего украинского":((Ещё про львовскую дивизию вспомни, которая формировалась в РСФСР. Тьфу».Также Зеленскому напомнили, что сегодня последователи нацистов вольготно чувствуют себя на Украине.«А у нас в Украине нет нацистов? Или мы их не замечаем? Или возглавляем?», «Вова, ты или штаны одень, или крестик сними! У тебя шествия [праворадикалов] проходят по Киеву. Сходи в баньку со своим "Нацкорпусом" и посмотри их татухи! Во чудик…».Другие же не преминули покритиковать главу государства за проводимую им политику.«Ты цены на продукты видел в магазине, а тарифы при тебе на 40% взлетели, позорище, хуже, чем Петя», «Что вы сделали, чтобы люди не умирали сейчас? Чтобы могли позволить себе жить не в нужде? Чтобы могли оплачивать платежи? Которые вы же и поднимаете по щелчку Запада… ну где же ваши красивые слова в действии?», «Зато сейчас Вы с Петром устраиваете холокост высокими тарифами и мизерными пенсиями и закрывая больницы и отупляя детей, закрывая старшую школу».