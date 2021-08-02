Сколько заработали чиновники на временных госпиталях в регионах

Полтора года борьбы с эпидемией превратили ковид чуть ли не в полноценную отрасль экономики. Потрачены миллиарды бюджетных рублей. По данным Счётной палаты, только в 2020 году на борьбу с вирусом государство израсходовало 2,86 трлн рублей, что составило 12,5% общих расходов бюджета. Нас поразило, что происходит с временными госпиталями вдалеке от столицы России.

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На что пошли эти средства? Может быть, на закупку лекарств? На укрепление технической базы больниц? На врачей? Формально всё так, только вот результат оставляет желать лучшего. Ещё в начале эпидемии чиновники хвастались – дескать, мы быстро можем развернуть временные госпитали, проблем с койками не будет, наша «старая школа» лучшая в мире! Кое-где так и произошло, например, в Москве и столицах регионов-доноров. Но что же в большинстве представляют собой так называемые ковидные больницы? «Самое ужасное, что я сразу увидел, – больные, задыхающиеся от кашля, потные и синюшные, лежат в одной, подчёркиваю, в одной палате на соседних кроватях с теми, у кого пока только тесты показали положительный результат. Возможно, с вполне здоровыми людьми! На мой взгляд, это даже не непрофессионализм – это пренебрежение, что в любой работе хуже всего», – поделился своими впечатлениями от пребывания в ковидном госпитале в Архангельске академик Михаил Флинт, чья арктическая экспедиция была прервана Роспотребнадзором по эпидемиологическим показателям.

О том, сколько денег чиновники «распилили» на устройстве подобных госпиталей, «Наша Версия» уже писала на примере больницы, спешно построенной, а затем столь же спешно разобранной, в посёлке Мурмаши Мурманской области. Примечательно, что решение о возведении госпиталя было принято на совещании у президента. Из бюджета на это даже выделили без малого 1 млрд рублей. Но перед самым началом второй волны эпидемии глава региона Андрей Чибис распорядился больницу срочно разобрать – мол, не понадобилась. Сколько для срочного разбора понадобилось денег, история умалчивает.

Вопрос о необходимости такого огромного количества «ковидных» коек по сей день остаётся дискуссионным. Ещё в прошлом году You Tube наводнили ролики, сделанные врачами из разных регионов, – медики снимали пустые палаты в больницах. Большая часть такого контента, кстати, сразу же была по каким-то причинам заблокирована. На «Эхо Москвы» также выходило журналистское расследование, где также рассказывалось о полупустых больницах. Наконец, есть свидетельства очевидцев. Так, политолог Павел Данилин на своей странице в Facebook публиковал пост, в котором, в частности, упоминал, что больница, в которой он лечился в прошлом году от ковида, была, мягко говоря, не занята пациентами.

Зато чьи-то карманы, похоже, оказались неплохо наполнены. Так, по данным «Медвестника», в 2020 году в стране появилось 223,1 тыс. «ковидных» коек, на организацию которых из федерального бюджета было выделено 95,6 млрд рублей. Среди самых дорогих «ковидных» строек – госпиталь на 360 коек в Ивановской области за 2,5 млрд рублей, три многофункциональных медцентра общей мощностью 200 коек в Республике Дагестан за 1,9 млрд, а также два ММЦ в Астрахани и Нариманове на 200 коек за 1,8 миллиарда. Однако все эти регионы в списке лидеров по заражению ковидом замечены не были.

При этом так называемая обычная медицинская помощь, которая и до ковида была не на высоте, похоже, совсем перестала работать. Буквально на днях стало известно об очередной трагедии в Надыме (ЯНАО) – 40-летняя женщина умерла от инсульта. По словам родственников, в общей сложности её смотрели шесть (!) врачей, но никто так и не сумел поставить диагноз – все искали несуществующий ковид.

К сожалению, это далеко не первый случай наплевательского отношения к пациентам. В апреле в том же ЯНАО, в Лабытнангской городской больнице, пожилой мужчина скончался, сидя в очереди к терапевту. Врачи лишь развели руками: дескать, надо было вовремя обращаться за медицинской помощью.