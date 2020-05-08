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Сколько заработал Силуанов: "Антикоррупционную декларацию" министра раскрыл Пронько

08 мая 2020, 14:10  •  74 • Политика
Ведущий программы "Царьград. Главное" Юрий Пронько считает, что после заявления министра финансов Антона Силуанова о том, что каждый в стране получает выплаты согласно МРОТ, всю команду главы ведомства стоит посадить на месяц-другой на оклад в размере минимального размера оплаты труда. По словам ведущего, сам глава Минфина зарабатывает несколько десятков миллионов в год - в прямом эфире Пронько раскрыл "антикоррупционную декларацию" министра.
В эфире программы "Царьград. Главное" ведущий Юрий Пронько признался, что не понимает, почему подобных Силуанову граждане России должны содержать на свои налоги, хотя именно такие госслужащие проводят пенсионную реформу и провальную оптимизацию здравоохранения. Пронько в очередной раз заметил, что почему-то все "свободомыслящие" сидят исключительно в госструктурах, госбанках, госкорпорациях и госСМИ.
"Пора бы и им вписаться в рынок, а то наступит час, когда их же аксиома "незачем спасать тех, кто должен уйти" станет реальностью. При этом тот же глава Минфина господин Силуанов отказывает в прямой денежной помощи населению. Дескать, правительство России могло бы раздать деньги "с вертолёта", если бы у страны была возможность печатать деньги - резервную валюту. Выплаты же в размере МРОТ господин Силуанов считает вполне себе достойной суммой", - напомнил Пронько.
"Вы говорите, что МРОТ - это мало, но для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний", - приводятся в эфире слова Силуанова.
Пронько считает, что после этого министра финансов и весь аппарат его ведомства надо отправить на МРОТ, тогда, может, "они поумнеют".
"Если это достойное вознаграждение, пусть на него поживут месяц-другой. Сам глава Минфина имеет несколько иные доходы", - заметил Пронько.
Он показал цифры из официальной антикоррупционной декларации господина Силуанова. Из документа следует, что "слуга народа" зарабатывает от 25 до 95 миллионов в год. В общей сложности за четыре года Силуанов заработал более 195 миллионов рублей.
Ситуацию прокомментировал глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, отметив, что на МРОТ в 12 тысяч рублей в нашей стране прожить практически невозможно.
"Я даже не обсуждаю Москву или другие более-менее богатые регионы, но 12 тысяч рублей, как определено в ФЗ, - это равно прожиточному минимуму в РФ. Это вообще единственный случай в современной практике развитых стран, где эти данные совпадают. Реально в мире прожиточный минимум составляет 30-40, иногда 60 процентов, но так или иначе зарплата в два и более раз всегда минимальная больше, чем этот прожиточный минимум. У нас же они законодательно уравнены. Сами 12 тысяч как минимальная оплата труда абсолютно неадекватна фактическим реалиям. Мы знаем, что, по разным оценкам, минимум 20-25 тысяч должен быть этот самый прожиточный минимум и минимальная оплата труда", - отметил Крупнов.
По его словам, уже 30 лет существует тот неразумный формат оплаты труда, при котором не развивается промышленность, не развивается экономика, поскольку в любой экономической системе только дорогой труд может создавать хорошую, серьёзную, эффективную экономику.
"Поэтому нам необходимо, с одной стороны, резко увеличивать размер оплаты труда, с другой - ни в коём случае нельзя привязывать нынешние выплаты со стороны государства пострадавшему бизнесу только лишь к размеру минимальной оплаты труда", - считает эксперт.

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