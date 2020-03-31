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Сколько заработал Путин в 2019-м? Президент России подал декларацию о доходах
31 марта 2020, 23:35 • 112 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2019 год. Он заверил: всё было сделано в соответствии с законом.
1 апреля в России заканчивается период, когда высокопоставленные госслужащие могут подать декларацию о доходах за минувший год, пишет ТАСС. До этого дня они должны также отчитаться о доходах супругов и несовершеннолетних сыновей и дочерей. Сколько заработал Владимир Путин в 2019 году, станет известно приблизительно через две недели. За это время все сведения проверят компетентные органы.
В декларации, поданной Владимиром Путиным 12 месяцев назад, сказано, что президент России за 2018 год заработал чуть меньше 8,65 миллиона рублей.
Указ, по которому госслужащие и члены их семей должны декларировать и размещать на официальных сайтах данные о своих доходах и имуществе, был подписан президентом России в 2009 году. С тех пор любой гражданин России может найти сведения о финансовом положении не только главы государства, но и министров (включая премьера), сотрудников администрации Кремля, полномочных представителей лидера нации по округам, членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы. В 2013 году стал действовать закон, согласно которому все эти лица обязаны подавать отчёты о своих крупных тратах.
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