Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Европа трещит по швам
Стратегия Трампа: Америка превыше всего!
Тайная группа по сдаче Донбасса
Шахназаров об итогах первого матча ЧМ-2018: России есть, чем гордиться!Вечер с В...
Главная / В России

Сколько зарабатывают самые богатые жены российских чиновников

15 июня 2018, 17:39  •  63 • В России

Второй год подряд рейтинг самых обеспеченных жен политиков возглавляет спутница жизни думца-коммуниста Александра Некрасова. В 2017-м доход Елены Некрасовой перевалил за 2 миллиарда рублей. Второе место взяла жена парламентария Алексея Саблина – 698 миллионов рублей. «Бронза» досталась супруге народного избранника Алексея Красноштанова. Его жена заработала 670 миллионов рублей.

Заработки самых богатых жён российских чиновников.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

В списке «Форбс» достойное место заняла и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Благодаря своим выступлениям и ледовым шоу, которые гремят на всю страну, золотая медалистка Турина-2006 заработала в 2017-м 200 миллионов рублей.

«Комсомолка» сравнила декларации о доходах жен отечественных политиков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

63
Источник
Похожие новости
14 июня 2018, 17:09
«Феномен фундаментальной русскости»: почему Севастополь занимает особое место в истории России
15 июня 2018, 12:39
«Страховые компании должны конкурировать»: как могут измениться тарифы ОСАГО
14 июня 2018, 17:09
«Решение оставить без изменения»: Мосгорсуд признал блокировку Telegram законной

14 июня 2018, 15:39
Депутат Петров предлагает переселять «понаехавших» в Москву и Петербург обратно в русские деревни
15 июня 2018, 14:24
В Воронеже открыли памятник летчику Роману Филипову
14 июня 2018, 15:39
Милонов призвал фанатов поддержать Чичерину флешмобом во время Чемпионата мира
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
13 июня 2018, 18:39
«Русские не послушали Израиль, и теперь их ждет возмездие»
12 июня 2018, 19:39
В Госдуме прокомментировали призыв украинского журналиста ограничить транспортное сообщение с Россией
10 июня 2018, 06:09
Зажрались вы тут, в России!
14 июня 2018, 18:39
СМИ: Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским
09 июня 2018, 00:39
«У Киева нет сил им противостоять»: почему украинские власти заговорили о «донбасском сценарии» в Одессе
14 июня 2018, 07:40
Как Финляндия и Эстония обманули законы природы и российский газ (Руслан Осташко)
09 июня 2018, 20:24
Повышение пенсионного возраста ведет к социальному взрыву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.