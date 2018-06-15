Сколько зарабатывают самые богатые жены российских чиновников

Второй год подряд рейтинг самых обеспеченных жен политиков возглавляет спутница жизни думца-коммуниста Александра Некрасова. В 2017-м доход Елены Некрасовой перевалил за 2 миллиарда рублей. Второе место взяла жена парламентария Алексея Саблина – 698 миллионов рублей. «Бронза» досталась супруге народного избранника Алексея Красноштанова. Его жена заработала 670 миллионов рублей.

Заработки самых богатых жён российских чиновников.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

В списке «Форбс» достойное место заняла и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Благодаря своим выступлениям и ледовым шоу, которые гремят на всю страну, золотая медалистка Турина-2006 заработала в 2017-м 200 миллионов рублей.

«Комсомолка» сравнила декларации о доходах жен отечественных политиков.