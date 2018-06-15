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Сколько зарабатывают самые богатые жены российских чиновников
15 июня 2018, 17:39 • 63 • В России
Второй год подряд рейтинг самых обеспеченных жен политиков возглавляет спутница жизни думца-коммуниста Александра Некрасова. В 2017-м доход Елены Некрасовой перевалил за 2 миллиарда рублей. Второе место взяла жена парламентария Алексея Саблина – 698 миллионов рублей. «Бронза» досталась супруге народного избранника Алексея Красноштанова. Его жена заработала 670 миллионов рублей.
Заработки самых богатых жён российских чиновников.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН
В списке «Форбс» достойное место заняла и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Благодаря своим выступлениям и ледовым шоу, которые гремят на всю страну, золотая медалистка Турина-2006 заработала в 2017-м 200 миллионов рублей.
«Комсомолка» сравнила декларации о доходах жен отечественных политиков.
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