Сколько в России людей с двойным гражданством? В МВД озвучили данные за последние 5 лет

В МВД сообщили, сколько жителей России имеют второе гражданство или вид на жительство иностранного государства. По данным ведомства, таковых насчитывается свыше 543 тысяч.

С 2014 года в России действует закон, согласно которому российский гражданин обязан проинформировать чиновников о приобретении второго гражданства или вида на жительство в течение 60 дней с момента получения соответствующих документов. Исключение сделано только для граждан России, постоянно проживающих за границей и имеющих документы об этом.

Отмечается, что пик уведомлений о втором гражданстве пришёлся на 2015 год. Тогда о двойном гражданстве сообщили 285,5 тысячи человек. С тех пор, по данным МВД, количество уведомлений неуклонно снижалось.