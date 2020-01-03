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Сколько в России людей с двойным гражданством? В МВД озвучили данные за последние 5 лет

03 января 2020, 14:39  •  99 • Политика
Более полумиллиона жителей России сообщили о наличии второго гражданства за последние 5 лет. Пик уведомлений пришёлся на 2015 год и после этого только снижался, рассказали в МВД.
В МВД сообщили, сколько жителей России имеют второе гражданство или вид на жительство иностранного государства. По данным ведомства, таковых насчитывается свыше 543 тысяч.
С 2014 года в России действует закон, согласно которому российский гражданин обязан проинформировать чиновников о приобретении второго гражданства или вида на жительство в течение 60 дней с момента получения соответствующих документов. Исключение сделано только для граждан России, постоянно проживающих за границей и имеющих документы об этом.
Отмечается, что пик уведомлений о втором гражданстве пришёлся на 2015 год. Тогда о двойном гражданстве сообщили 285,5 тысячи человек. С тех пор, по данным МВД, количество уведомлений неуклонно снижалось.
"В 2016 году - более 100,6 тысячи, в 2017 году - свыше 60 тысяч, в 2018 году - более 50 тысяч, в 2019 году - свыше 46,5 тысячи", - сообщили в пресс-центре МВД на запрос РИА "Новости".

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