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Сколько в Кремле сценариев на 2024 год?

14 марта 2020, 00:00  •  75 • В России

«Еще два срока - до 2036-го. Не расслабляйтесь!»

Канделаки:

- Начнем, не поверите, не с самой горячей новости – не о коронавирусе, потому что, считаю, что это не самая горячая новость все-таки. А начнем - с президентских сроков...

Чеснаков:

- Ну... У президента появилась такая возможность – избираться на следующие два срока, если Конституционный суд вынесет такое решение и граждане поддержат поправки. Другой вопрос, воспользуется ли этой поправкой Путин или нет.

Канделаки:

- Я прорекламирую ваш Телеграм. Вы пишете: «Альтернатива есть всегда: а) два срока подряд, до 2036-го; б) 2024-й - 2030-й, первый срок, потом, например, Дмитрий Медведев – 2030-й - 2036-й, а потом второй срок до 2042-го. Не расслабляйтесь».

Чеснаков:

- Знаете, есть такое понятие – бифуркация, то есть разделение, появление разных вариантов. Мы в такой ситуации, когда каскад бифуркации идет, появляются такие развилки, которые увеличивают количество сценариев в разы.

Обычно политический класс предлагает 1-2 сценария, и начинается возбуждение, такая турбулентность.

В то же время забывается, что, между прочим, президент - как хитрый игрок - а мы понимаем, что Путин - опытный политик и понимает, как ему действовать, чтобы расширить пространство для маневра…

Любой политик становится хорошим политиком тогда, когда он играет, расширяя себе пространство для маневра. Если вы сужаете пространство, вы оказываетесь заложником одного-двух сценариев, если расширяете, вы можете сыграть несколькими картами.

Так вот, я думаю, что президент, конечно, нам еще неоднократно преподнесет разные интересные сценарии.

Почему оппозиционеры «начали списывать» Путина?

Канделаки:

- ...Вот сейчас как раз стало понятно, что сценариев будет так много, что решения будут приниматься последовательно... И не надо думать, что какие-то решения уже приняты... Так мы идем по заданному сценарию?

Чеснаков:

- Почему Путина начали списывать со счетов некоторые оппозиционеры? Потому что как раз они подумали, что есть только один сценарий - его ухода. Вот он перевернул ситуацию и показал: у меня несколько сценариев, ребята, не волнуйтесь.

Канделаки:

- Я сейчас говорю про право Путина, если сложится, предложить свою кандидатуру в 2024 году. Есть понимание политического и геополитического момента, что должно произойти, чтобы он предложил свою кандидатуру?

Чеснаков:

- Вообще ситуация усложняется.

Вы уже упоминали коронавирус... Уже, вы видите, ситуация сложная с ценами на нефть, вооруженные столкновения в Сирии.

Мы до сих пор оказываемся в такой новой для себя геополитической реальности.

Понимаете, Конституция и законы пишутся для людей, а не наоборот. И если возникнет ситуация, когда нужно будет принимать сложные решения, не действуют традиционные модели, старые механизмы, нужно действовать жестко и быстро.

Чемоданы уже пакуют. Воображаемые

Канделаки:

- Вот у нас впереди 4 года, а некоторые уже пакуют воображаемые чемоданы. Скажите, почему это настроение существует?

Чеснаков:

- Слушайте, в жизни тоже есть лузеры, не только в спорте. Это в основном такие лузеры, которые не могут себя найти.

Я когда ехал к вам на Радио, услышал - на одной радиостанции ведущая сказала: «Вот Путин отнял у нас будущее». Я подумал: у вас же и не было тогда никакого будущего, если Путин у вас его отнял.

То есть - у вас какое будущее было, что оно вдруг неожиданно оказалось потеряно? Вы сами для себя, получается, это будущее не сформулировали. И мне кажется, главная проблема тех людей, которые эти чемоданные настроения пропагандируют и разделяют, это то, что у них нет собственного видения – а что они хотят.

Канделаки:

- Мне всегда интересно наблюдать за такими людьми. Потому что вы абсолютно правы, есть, мне кажется, - но это скорее небольшая прослойка людей, которые любят и ненавидят Путина одновременно.

Чеснаков:

- Он дает им возможность самореализоваться. Ненавидя Путина публично, они оказываются востребованы.

Канделаки:

- Наверное. Потому что когда ты не можешь собственными действиями привлечь внимание, ты отталкиваешься от чужих.

Не могу не спросить. Вы не считаете, что самой возможностью участвовать в президентских выборах, Путин приостановил, мягко говоря, войну элит? Потому что мы все свидетели того, что в информационном поле эти отголоски слышны – как элиты начали активно бороться за своих так называемых кандидатов на 2024-й.

Чеснаков:

- Тина, есть вопросы, на которые бессмысленно отвечать. Вы уже сформулировали на него ответ. Ну да, я согласен, он остановил в том числе и войну элит.

Понимаете, политика это такая сфера деятельности, в которой эта война или противостояние постоянно происходит. Конечно, острую фазу, которую все ждали, он либо отодвинул, либо, по крайней мере, притушил на некоторое время....

«Посмотрите на лица Навального, Яшина...»

Канделаки:

- ...Вернемся к прошедшим президентским выборам в России.

Чеснаков:

- Уже два года прошло.

Канделаки:

- И поговорим о тех кандидатах, которые выдвигались, участвовали. Там Ксения Собчак принимала активное участие.

Чеснаков:

- Мое главное разочарование на этих выборах была Ксения.

Канделаки:

- Почему?

Чеснаков:

- Потому что мне казалось, что она могла бы в какой-то мере, если бы пошла по стопам отца и была более активной, я даже не побоюсь этого слова, агрессивной, - она могла бы собрать значительную поддержку молодого поколения. Но она расплылась в этом смысле.

Канделаки:

- Вот из тех людей, кто участвовал два года назад в выборах, на кого бы вы поставили? Если бы вам сказали: выбирай любого кандидата. И кто бы из этих людей, если б вы им занимались, мог набрать более или менее впервые на нашем веку прилично - хотя бы какой-то процент относительно победы Путина?

Чеснаков:

- Путин, конечно.

Канделаки:

- Кроме него!

Чеснаков:

- Зачем работать с лузерами?

Канделаки:

- Хочется, чтобы кто-то набрал хотя бы 25-30 процентов.

Чеснаков:

- Нормальный технолог так работать не будет. Нормальный технолог будет работать с победителями. С теми, кто имеет шансы... А когда человек не хочет выиграть, с ним не надо иметь дело.

Канделаки:

- Почему так все происходит?

Чеснаков:

- Работайте с теми, у кого есть инстинкт.

Вот у Путина есть инстинкт победителя. К нему можно по-разному относиться. Но вы не можете не признать, что, во-первых, у него очень жесткая нацеленность на победу, у него есть желание победить. Оно, может, и не бегает, как другие, не кричит: я хочу! Но он демонстрирует это всем своим поведением. Излучает уверенность. Это нравится избирателям.

Канделаки:

- Тогда не могу не спросить у вас, часто оппозиция говорит: у нас нет возможности, нет тех выборов, где мы могли бы прийти и показать себя в полной красе.

Чеснаков:

- Они просто не хотят.

Канделаки:

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- То есть, вы реально считаете, даже если возьмем, например, классическую оппозицию, не знаю, от Навального до Яшина, то есть вы реально считаете…

Чеснаков:

- Посмотрите на их лица. Понимаете, - еще раз, - человек, который хочет победить, он излучает победу. Ощущение того, что с ним тебе будет интересно и радостно.

Но вот - человек сидит с ужасным выражением лица, ни разу не улыбнувшись в процессе своей программы. И не продемонстрировав избирателю обаятельность своего образа. Как он может победить? Понимаете, оппозиционный политик должен создавать не только негатив, не только атаковать власть.

Канделаки:

- То есть, главная беда оппозиции - отсутствие позитива, вы считаете?

Чеснаков:

- Если у оппозиционного политика нет эмоции позитивной, - всё, он лузер, он проиграет.

* * *

Канделаки:

- ...Россия, вы считаете, по-прежнему консервативная страна? Где вот такие эксперименты, - например, женщина-президент или взяли, дружно - случайно - выбрали какого-то там шоумена - просто потому, что устали от одного президента. Эти эксперименты исключены?

Чеснаков:

- Сегодня устали, а завтра, наоборот, его захотят.

Вот если вы спросите меня еще и завтра, и в следующем месяце, - а что, в 2024 году президентом опять будет Путин? Все - в его руках. И именно он будет определять, что произойдет в 2024-м.

...И о Конституции

Канделаки:

- В 93-м году особо никто ни в шахматных кружках, ни за стаканчиком алкоголя не обсуждал Конституцию. Французы 60 лет живут «при новой Конституции» и 200 лет жили при наполеоновской версии, и никаких проблем не испытывали.

Вот сейчас все стали обсуждать нашу Конституцию. А в чем вы видите основную необходимость изменения Конституции именно сейчас?

Чеснаков:

- В 93-м году Конституция была принята в чрезвычайных обстоятельствах. По сути, было сформировано чрезвычайное государство.

Прошло 27 лет, накопилось много разных перемен, претензий, опыта работы политических структур. И появились потребности у общества, оно хочет видеть страну более социальным, более гуманным государством. Недаром - поправки про детей, про язык...

Это показывает, что, между прочим, в обществе накопились темы, которые раньше, в 93-м году, были вообще невоспринимаемы.

Канделаки:

- Мы даже представить не могли в 93-м году, что будут чиновники, у которых будет параллельно…

Чеснаков:

- …счета за рубежом.

Канделаки:

- Да. Вот эту поправку к Конституции (запрещающую госслужащим иметь счета за рубежом. - ред.) я просто приветствую всеми руками и ногами. Я не знаю, Алексей, в мире вообще такие прецеденты существуют, чтобы чиновники имели параллельно другое гражданство и счета за рубежом?

Чеснаков:

- Где-то, наверное, существуют. Но в нашем обществе появился консенсус, люди теперь считают, что чиновники должны работать на наше государство, зачем двойную лояльность им позволять? Чтобы они были лояльны еще и другому какому-то государству?

Подготовил Александр Гамов.

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