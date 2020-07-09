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Сколько стоит жизнь солдата в Афганистане

09 июля 2020, 02:00  •  15 • В мире
Очень похоже на то, что перед нами разворачивается новое действо в вечной игре разведок: русские платят за убийства американских солдат, зато американские солдаты крышуют наркотрафик в Европу.
Автор:
Александр Цыганов
Для Афганистана характерны две вещи: вечная война всех против всех, в очередном раунде которой США потерпели своё очередное поражение, и широкомасштабное производство и трафик наркотиков.
Какой общий знаменатель этих двух явлений? Правильно, США. Ибо Америка и ведёт – пока ещё – войну в Афганистане, – и участвует в наркоторговле.

Перевозка наркотиков военными бортами

Последнее утверждение – не хлёсткая фраза журналиста. Это не более и не менее чем утверждение официального должностного лица, занимающего одну из не последних должностей в Министерстве иностранных дел России. А именно: спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире государственного телеканала "Россия 1" прямо обвинил разведку США в том, что та "участвует" в афганском наркотрафике.
...участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чём-то, в наркотрафике. У них самолёты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно – в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес. Каждый афганец вам в Кабуле расскажет, даже ленивый готов на эту тему поговорить,
– заявил Замир Кабулов.
Конечно, сразу можно отметить, что заявление, хоть и исходит от официального лица, выдержано в тоне бытовой логики. Типа – "Это любая бабка знает". Не доказательство. Но – лицо. По сути, главный представитель России в афганских делах. Должен знать, о чём говорит, должен отдавать себе отчёт, о чём говорит, должен осознавать ответственность за свои слова.
Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, обвиняя разведку США в том, что та "участвует" в афганском наркотрафике, не сказал ничего нового. Фото: Virginia Mayo /AP/TASS
Насчёт ответственности – тут всё в порядке. Схемы афганского наркотрафика достаточно хорошо изучены специалистами. Афганские наркотики в Европе появляются в основном через Косово, Албанию и... Германию. В Россию они идут через Таджикистан и Киргизию. В США и страны Азии переправляются через Пакистан.
Разумеется, сами эти государства – ну, кроме Косово – в трафике не участвуют, они – транзитная территория. Но те, кто знаком с подлинной жизнью таможенных служб, где люди за год работы трёхкомнатную квартиру в состоянии купить оказываются, прекрасно знает, что там почём. А также – что почём у тех, кто по долгу службы должен наблюдать за этой самой подлинной жизнью таможни. То есть – у разведок и контрразведок.
Так что спецпредставитель Кабулов не сказал ничего нового. Более того, он более чем прозрачно намекнул на толстые обстоятельства. Которые и заключаются в том, что разведка и контрразведка США не могут за 20 лет войны не взять под контроль производство и вывоз афганских наркотиков. Хотя бы потому, что они время от времени докладывали об успехах в пресечении оных. Да и если в самой Америке спецслужбы крышуют колумбийский наркотрафик – что уж говорить о странах, где у власти спецслужбами же созданные марионетки?
Разведка и контрразведка США не могут за 20 лет войны не взять под контроль производство и вывоз афганских наркотиков. Фото: tk2/Globallookpress
Но зачем Аристарху договариваться с таможней? Войска США экстерриториальны на территориях своих союзников. А из Румынии в Косово дорожка давно протоптана. И из Германии в США – через военную базу в Рамштайне. Там же и больничка есть, крупнейший американский госпиталь за пределами США. Удобно для легализации, не правда ли? А ещё в Германии самая сильная этническая мафия – албанская. Надо ли пояснять, на чём она поднялась в законопослушной, устоявшейся и в целом порядочной стране?

Удар в ответ?

Так что ключевое место в заявлении Кабулова другое. Оно – в упоминании "американских разведчиков, которые наших обвиняют в чём-то". И это говорит о том, что спецпредставитель по Афганистану желал нанести и нанёс ответный удар прямо в лицо разведслужбам США. С упоминанием Румынии и Германии как обозначении того, что в России гораздо больше знают об американских махинациях с наркотиками, нежели дают знать, когда нет повода для драки. А ныне такой повод появился.
Несколько ранее американская газета The New York Times (NYT) заявила со ссылкой на источники в разведке США, будто Россия платила вознаграждение талибам (организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации) за убийства американских военных в Афганистане. И речь шла о 100 тысячах долларов за голову.
Сообщение достаточно нелепое, чтобы сразу подметить в нём выпад – или выстрел, как угодно – в информационной войне. Даже без особых дальнейших планов. По принципу современного ракетного оружия: выплюнул – забыл.
Газета The New York Times утверждает, что Россия платит талибам (организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации) в Афганистане за убийства американских солдат. Фото: Yaqoub Azorda /Globallookpress
Ну в самом деле, даже если начать не с отрицания, а с согласия с обвинением. Предположим, что так и есть. Но слушайте! Кто такие вы, американцы, чтобы обвинять Россию в подкупе талибов ради убийства американских солдат? А кто десять лет формировал, кормил, вооружал и натравлял на русских солдат всяческих афганских исламистов? Кто создавал организацию "Чёрных аистов", из которой затем выросла "Аль-Каида" (организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации)? Вы организованно, на государственном уровне платили душманам за убийство советских солдат! В конце концов, это вам же подконтрольная пакистанская разведка создала талибов, когда выяснилось, что вожди "пешаварской семёрки" не справляются с режимом Наджибуллы, а харизматичный и любимый в народе Ахмад Шах Масуд и вовсе заявил о готовности пойти на мир с Кабулом и на союз с Москвой!
Да вы и сегодня нас врагами называете и как с врагами обращаетесь! И после этого мы что, должны ваших солдат пряниками кормить?
Но дело в том, что выданная NYT информация слишком глупа, чтобы заслуживать даже вышеприведённый ответ. Сто тысяч за американского солдата? У нас воров в законе за четверть этой суммы мочат! Да у ГРУ – а именно главное разведуправление ГШ МО РФ обвинили в сговоре с запрещёнными в России талибами – никакого бюджета на это не хватит! И даже если речь идёт о сотне тысяч не за одного солдатика, а вообще, за всех скопом, тоже нелепость получается: сумма слишком мала для "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации), контролирующего три четверти Афганистана. Наконец, глупо платить тому, кто и так бесплатно делает то, в чём обвинили нас, – убивает американских солдат.
И последнее. Убивать американских солдат в Афганистане нет никакого смысла. Они всё равно сидят по своим базам, как мышь под веником, и ждут эвакуации. Как Трамп обещал. Как уже даже талибы обещали. Выползают наружу – для перевозки военных грузов и прочего – лишь частные военные компании.
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Так что –

Наброс

Недалёкий и тупой. Как с Литвиненко или Скрипалями – в расчёте на массированную поддержку со стороны властей. Каковая легализует информационный выпад и придаёт ему правдоподобие.
Но Дональд Трамп не зря называет тогдашнюю английскую премьершу Терезу Мэй дурою. Навредила она больше себе – информация не избирательное оружие, как его ни массируй в подконтрольных СМИ.
А вот Трамп сразу назвал сообщение NYT выдумкой, что направлена против него и Республиканской партии.
Разведка только что сообщила мне, что не посчитала эту информацию заслуживающей доверия, и поэтому не сообщили об этом мне и Майку Пенсу. Возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией. Может быть, при помощи фейковых новостей New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете,
– написал в своём Twitter американский президент.
И в сразу подавшем назад РУМО – разведывательном управлении Министерства обороны США – тоже подтвердили, что информация о сговоре России с талибами является недостоверной. И даже попытавшаяся спасти судьбу информационного наброса Национальная разведка США смогла лишь тупо заверить:
Мы пока что расследуем предполагаемую развединформацию, о которой недавно упоминали в своих репортажах СМИ. К сожалению, раскрытие информации без разрешения ставит под удар нашу возможность – когда бы то ни было узнать все подробности относительно данных предположений.
При этом забавную деталь упоминала пресса со ссылкой на американских экспертов: будто бы в "документах разведки из Афганистана" слишком много понятий, характерных для британского английского, а не для американского его диалекта. А военные переводчики знают: военный сленг бывает настолько характерным, что по его употреблению можно определить не только страну и не только род войск его носителей, но чуть ли и не отдельную воинскую часть и уж точно – военное училище или академию, которые эти люди оканчивали.
Трамп сильнее, чем думала враждебная ему "демократическая" оппозиция. И в армии, и в разведке у него уже есть определённая опора.Фото: Bernardo Fuller / Globallookpress
И тогда пазл складывается полностью. Специалисты информационных провокаций из Англии по заказу или в сговоре с антитрамповским "демократическим" истеблишментом США – а газета "Нью-Йорк Таймс" служит едва ли не партийным органом Демократической партии и стоящего за ней "глубинного государства" – решили устроить новую долгоиграющую провокацию. С красивым посылом для Америки: "Эти проклятые русские платят за убийства наших парней!" А там пусть оправдываются и разоблачают – наброс есть наброс, а под вентилятором тоталитарных СМИ Запада грязи на России окажется достаточно.
Но тут выяснилось, что Трамп сильнее, чем думала враждебная ему "демократическая" оппозиция. И в армии, и в разведке у него уже есть определённая опора. К тому же и сама армия не едина, и часть её давно хочет покончить с бесперспективной и утомительной войной в Афганистане. А тут – информационная бомба, явно нацеленная на развитие нового витка конфронтации с талибами, с которыми уже решено примиряться. И зачем всё это надо?
А чтобы руки и вовсе не чесались, особенно у других американских спецслужб, которых больше 20, – всем им скопом и напомнили, что у русских есть на руках куда более правдоподобный и надёжный компромат. На что и намекнул Замир Кабулов.

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