Сколько стоит война? Украинский эксперт подсчитал финансовые потери Киева в Донбассе

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник подсчитал финансовые потери Киева после нападения на Донбасс в 2014 году. Во сколько обходится Украине война, которая продолжается вот уже семь лет?

По словам эксперта, в Киеве скоро будут презентованы результаты масштабного исследования, в рамках которого аналитики подробно подсчитали общую стоимость войны в Донбассе. В исследование вошли такие показатели, как потери ресурсов, людей, экономика, разрушения, транзит и так далее.

По словам Бортника, за семь лет войны Украина потеряла сотни миллиардов долларов. По его словам, учёные оценивали "цену человеческой жизни по методологии ФБР".

"Я вам скажу, что наша страна в результате войны в Донбассе потеряла в диапазоне от 350 до 450 миллиардов долларов", - сказал он.

Эксперт также добавил, что на фоне таких сумм 80 миллиардов гривен, которые "просто" не доплатили в рамках социальной помощи, - "это просто копейки".