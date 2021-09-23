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Сколько стоит "суверенный Рунет": Названа цена расходов на инфраструктуру

23 сентября 2021, 19:30  •  128 • Политика
В России оценили стоимость обеспечения работы устойчивого Рунета. Из документов следует, что траты составят примерно 31 миллиард рублей.
На обеспечение устойчивой работы Рунета придётся потратить порядка 31 миллиарда рублей. Такой вывод следует из материалов к законопороекту "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".
В документах указывается, что траты на дублирующую интернет-инфраструктуру в 2022 году могут составить до 10,8 миллиарда рублей. А в следующие два года – по 10,3 и ,5 миллиарда рублей соответственно. Так
То есть в сумме почти 31 млрд руб,
- пишет РБК.
Напомним, что в ноябре 2019 года в России вступили в силу поправки в законы "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые предполагают обеспечение независимости Рунета на случай, если Россию попытаются отключить от интернета. "Суверенность" русского сегмента Сети обеспечивается за счёт создания дублирующей инфраструктуры, которая может быть задействована в случае отключения основной.

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