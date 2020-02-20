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Сколько стоит Навальный: Стала известна сумма, которую получает "оппозиционер" за свои "расследования"

20 февраля 2020, 20:24  •  100 • Политика
Биткоин-кошелёк помог выяснить, сколько стоит "расследование" Навального. За "наезд" на губернатора Красноярского края "оппозиционер" получил 10 биткоинов, гласят данные его электронного кошелька.
Блогер и "оппозиционер" Алексей Навальный получил 10 биткоинов, или 96 тысяч долларов в пересчёте на реальные деньги, спустя всего 6 часов после начала информационной атаки на губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом говорят данные биткоин-кошелька "борца с режимом".
"Стало известно, сколько заплатили Навальному за "наезд" на красноярского губернатора. Всего-то 10 "биточков" - 96 тыс. долларов. Они упали на кошелёк блогера через 6 часов после начала "отработки" Усса. По предоплате Алексей больше не работает?" - пишет Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".
Напомним, что ранее Навального получал крайне щедрые донаты на биткоин-кошелёк незадолго до публикаций своих "расследований". Хотя "борец с режимом", конечно же, отрицает связь между огромными суммами пожертвований и публикацией "расследований" против российских политиков и чиновников.
Фото: скриншот Telegram-канала "Выпускайте Кракена!"

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