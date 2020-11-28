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Сколько стоит лечиться от COVID-19 на дому: Депутат назвал цену
28 ноября 2020, 03:55 • 45 • Политика
Названа стоимость лечения лёгкой формы коронавируса на дому. По оценке депутата петербургского ЗакСа Игоря Коровина, на домашнее лечение придётся истратить 5-10 тысяч рублей.
Министерство здравоохранения рекомендовало гражданам России с лёгкой формой коронавирусной инфекции COVID-19 лечиться дома. Во сколько это обойдётся семейному бюджету, рассказал депутат петербургского законодательного собрания Игорь Коровин.
По его словам, коронавирусную инфекцию в лёгкой форме лечат симптоматически. Для этой формы характерны высокая температура, боль в горле и кашель. Соответственно, понадобятся жаропонижающие лекарства, а также препараты от кашля и проблем с горлом.
Таким образом, стоимость лечения COVID-19 на дому обойдётся примерно от 5 до 10 тысяч рублей за весь срок. Депутат добавил, что от лёгкой формы коронавирусной инфекции можно избавиться примерно за 7-10 дней.
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