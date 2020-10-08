Сколько стоит лечение от COVID-19, как у президента? NYT подсчитала расходы для "простых смертных"

"Я хочу, чтобы у всех было лечение, которое было у президента", - заявил американский лидер Дональд Трамп в своём видеообращении после выписки из больницы, где лечился от COVID-19.

Ранее, напомним, широкий общественный резонанс и активное обсуждение вызвал так называемый "коктейль Трампа" - сыворотка на основе антител, которую главе Белого дома давали в медицинском центре имени Уолтера Рида.

Газета New York Times подсчитала, во сколько "простым смертным" обойдётся такое же лечение, как у президента США. И, как выяснилось, "самые большие денежные траты были связаны не с пребыванием Трампа в больнице, а с услугами, предоставляемыми в других местах".

В частности, в общую сумму журналисты включили не только вышеупомянутый "коктейль Трампа", но и все сопутствующие процедуры: транзит на вертолёте, повторное тестирование на коронавирус.

Сумма получилась внушительная. По данным газеты, для тех, кто не является президентом, такое лечение от COVID-19 обойдётся в сумму свыше $100 тысяч "в американской системе здравоохранения".