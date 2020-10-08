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Сколько стоит лечение от COVID-19, как у президента? NYT подсчитала расходы для "простых смертных"
08 октября 2020, 14:00 • 83 • Политика
Газета New York Times подсчитала расходы президента США Дональда Трампа на лечение от COVID-19. Сумма для "простых смертных" получилась внушительная - свыше $100 тысяч. И самые большие траты пошли не на "коктейль Трампа".
"Я хочу, чтобы у всех было лечение, которое было у президента", - заявил американский лидер Дональд Трамп в своём видеообращении после выписки из больницы, где лечился от COVID-19.
Ранее, напомним, широкий общественный резонанс и активное обсуждение вызвал так называемый "коктейль Трампа" - сыворотка на основе антител, которую главе Белого дома давали в медицинском центре имени Уолтера Рида.
Газета New York Times подсчитала, во сколько "простым смертным" обойдётся такое же лечение, как у президента США. И, как выяснилось, "самые большие денежные траты были связаны не с пребыванием Трампа в больнице, а с услугами, предоставляемыми в других местах".
В частности, в общую сумму журналисты включили не только вышеупомянутый "коктейль Трампа", но и все сопутствующие процедуры: транзит на вертолёте, повторное тестирование на коронавирус.
Сумма получилась внушительная. По данным газеты, для тех, кто не является президентом, такое лечение от COVID-19 обойдётся в сумму свыше $100 тысяч "в американской системе здравоохранения".
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