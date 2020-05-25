Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зоркий глаз" сбит, огонь подавлен: В Донбассе жёстко ответили ВСУ на ...
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
Главная / Политика

Сколько стоила кампания против Михалкова: Версию о $600 тысячах разобрала Алёна Август

25 мая 2020, 21:55  •  122 • Политика
Бизнес-консультант, PR-менеджер, политтехнолог, политолог Алёна Август в разговоре с Царьградом разобрала версию о том, что кампания против режиссёра Никиты Михалкова стоила $600 тысяч. Она призналась, что не очень понимает, откуда эту цифру взял её коллега Константин Долгов, отметив, что никто никогда в таких случаях не раскрывает бюджетов.
Политический консультант Константин Долгов предположил, что кампания против режиссёра Никиты Михалкова и его программы "Бесогон" стоила заказчикам 600 тысяч долларов. В разговоре с Царьградом бизнес-консультант, PR-менеджер, политтехнолог, политолог Алёна Август разобрала эту версию.
"На самом деле, ведь если стоит задача потратить, то вам не только специалист, а любая женщина скажет: просто дай денег. Если есть задача потратить больше 600 тысяч долларов, то их можно потратить, если важен не результат, а именно траты. Как считал Костя, я даже не очень понимаю. Вообще сама история с тем, что якобы была заказана кампания и она стоила столько-то, это всё из области фантастики всегда. Потому что никто никогда не раскроет свои бюджеты, а сама сумма просто какая-то космическая", - заявила Август.
Она также обратила внимание на тот факт, что Константин Долгов заявил, что мог бы уложиться в бюджет 100 тысяч долларов и организовать за эти деньги "травлю" не хуже.
"Тут сложно сказать. Дело в том, что я придерживаюсь того, что креатив всё делает достаточно бюджетным. Можно же заниматься в любой сфере размещением, не думая о том, как это сработает. Тогда ты осваиваешь бюджет, тем более мы понимаем, что сегодня все сидят в интернете у нас. Но если верить Фёдорову, ещё есть куда расти, потому что, как выяснилось, 20 процентов наших граждан не знают, что в России провели интернет. Меня тоже позабавили эти цифры, но ВЦИОМ говорит, что так. В любом случае, есть возможность проведения креативных кампаний, в том числе контркампаний. К сожалению, человеческая психика устроена так, что негатив расходится быстрее. Как-то мы так устроены. Нравится это или не нравится. Поэтому, конечно, можно за довольно небольшие деньги выстроить такой контент, которым людям захочется делиться, и люди будут делать это бесплатно", - пояснила специалист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



122
Источник
Похожие новости
25 мая 2020, 10:55
"Крим - це Україна": Агитационный плакат американского Collier's вызвал смех
25 мая 2020, 00:55
Госпереворот в России не может быть чёрно-белым: Сергей Михеев разделил версии и факты
25 мая 2020, 08:55
"Худшее, что случалось с Россией": Трамп рассказал о "ставке" Путина
25 мая 2020, 17:55
Чей Крым? Звёздные ответы – стыдные, политические и открытые. Такие, что сердце сжимается
25 мая 2020, 17:55
"Президент мира" готовится развязать полномасштабную войну в Донбассе - политолог
25 мая 2020, 14:55
Сергея Собянина отправили в отставку "Синие ведёрки": "Претензии есть у российских элит"
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 мая 2020, 03:55
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
25 мая 2020, 08:55
Иначе война: После «порохоботского» шабашав Киеве у Зеленского два выхода
25 мая 2020, 10:55
"Крим - це Україна": Агитационный плакат американского Collier's вызва...
25 мая 2020, 00:55
Госпереворот в России не может быть чёрно-белым: Сергей Михеев разделил версии и факт...
25 мая 2020, 08:55
"Худшее, что случалось с Россией": Трамп рассказал о "ставке" Пут...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2020, 05:55
Россия не даёт открытого неба: Как Польша устроилась на подпевках США
24 мая 2020, 00:55
Украинская чемпионка Колесник вызвала на бой украинскую пропагандистку Янину Соколову
22 мая 2020, 12:55
Американская подлость против российской колонны разбилась о находчивость русских в Сирии
22 мая 2020, 02:55
"Евросоюз хочет нарушить собственные принципы!": "Радио Свобода" устроило истерику из-за Крыма
20 мая 2020, 14:55
Леонид Кучма созывает экстренное заседание трёхсторонней контактной группы из-за заявлений Пушилина и Пасечника
21 мая 2020, 13:55
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали истерику у местных
21 мая 2020, 09:55
Харьков и Одесса разобьют голову «Слуге народа»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.