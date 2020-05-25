Сколько стоила кампания против Михалкова: Версию о $600 тысячах разобрала Алёна Август

Политический консультант Константин Долгов предположил, что кампания против режиссёра Никиты Михалкова и его программы "Бесогон" стоила заказчикам 600 тысяч долларов. В разговоре с Царьградом бизнес-консультант, PR-менеджер, политтехнолог, политолог Алёна Август разобрала эту версию.

"На самом деле, ведь если стоит задача потратить, то вам не только специалист, а любая женщина скажет: просто дай денег. Если есть задача потратить больше 600 тысяч долларов, то их можно потратить, если важен не результат, а именно траты. Как считал Костя, я даже не очень понимаю. Вообще сама история с тем, что якобы была заказана кампания и она стоила столько-то, это всё из области фантастики всегда. Потому что никто никогда не раскроет свои бюджеты, а сама сумма просто какая-то космическая", - заявила Август.

Она также обратила внимание на тот факт, что Константин Долгов заявил, что мог бы уложиться в бюджет 100 тысяч долларов и организовать за эти деньги "травлю" не хуже.

"Тут сложно сказать. Дело в том, что я придерживаюсь того, что креатив всё делает достаточно бюджетным. Можно же заниматься в любой сфере размещением, не думая о том, как это сработает. Тогда ты осваиваешь бюджет, тем более мы понимаем, что сегодня все сидят в интернете у нас. Но если верить Фёдорову, ещё есть куда расти, потому что, как выяснилось, 20 процентов наших граждан не знают, что в России провели интернет. Меня тоже позабавили эти цифры, но ВЦИОМ говорит, что так. В любом случае, есть возможность проведения креативных кампаний, в том числе контркампаний. К сожалению, человеческая психика устроена так, что негатив расходится быстрее. Как-то мы так устроены. Нравится это или не нравится. Поэтому, конечно, можно за довольно небольшие деньги выстроить такой контент, которым людям захочется делиться, и люди будут делать это бесплатно", - пояснила специалист.