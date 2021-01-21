Сколько стоил фильм о "дворце Путина"? Навальный не сумел зачистить смету

В статье Царьграда, посвящённой "расследованию" Алексея Навального о так называемом дворце Путина, указали на ещё один "интересный факт" о деятельности блогера.

Так, стало известно, что вскоре после публикации видео на биткойн-счёт штаба Навального поступил один биткойн. Согласно актуальному курсу, его стоимость сегодня равна примерно 2,7 млн рублей.

Трансфер кажется ещё более странным, если учесть, что буквально перед приходом средств один из руководителей ФБК Владимир Ашурков выложил на своей странице в Facebook пост, призвав к новым санкциям в отношении России.

Так, запись в соцсети была опубликована в 19:29, и буквально через 15 минут - в 19:44 - произошло пополнение биткойн-счёта штаба блогера. Об этом говорится в конце статьи "Первого русского" под заголовком "И последняя странность".

Отмечается, что ролик Навального о дворце, якобы принадлежащем президенту РФ Владимиру Путину, на тот момент уже был обнародован на платформе YouTube.