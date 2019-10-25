Сколько русские заработают на военной базе в Африке? Баранец о неочевидной выгоде и наших инструкторах в ЦАР

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера поднял вопрос о создании в республике российской военной базы. Пока же в ЦАР действует только центр подготовки, где наши инструкторы помогают африканским военным осваивать оружие и методы ведения боя.

Тема муссируется не первый раз. Так, ещё в январе министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра заявляла о возможности появления в республике российской военной базы. Организация её возможна, считает министр, в рамках межправительственного соглашения о военном сотрудничестве между Россией и ЦАР. Документ, напомним, подписали ещё в августе прошлого года. С другой стороны, никаких официальных заявлений российская сторона пока не делала. Царьград в беседе с экспертами пытался понять, выгодно ли нам расширение собственного военного присутствия в Африке. Ранее мы рассказывали о позиции военного эксперта Сергея Хатылева. Кроме того, своим мнением с Царьградом поделился военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

"На территории Центрально-Африканской Республики по согласованию с политическим и военным руководством страны давно работают наши инструкторы. Они обучают водить танки и БТРы, стрелять из пушки и автоматов - учат военному ремеслу. Мы уже фактически в Центрально-Африканской Республике присутствуем. Но сейчас стоит вопрос о расширении нашего сотрудничества. И всё больше и больше просачивается информация, что, если Центрально-Африканская Республика согласится, Россия может там разместить или военную базу, или военный объект. Это две разные категории. Военный объект - это может быть радиолокационная станция или какая-нибудь разведывательная станция. А вот если база - это уже более крупная единица. Возможно, целое соединение, там может быть 5000-7000 человек. Пока разговоры идут в общем и целом".

Отдельный вопрос: какую выгоду извлечёт Россия, если база всё же появится в ЦАР? Баранец полагает, тут могут быть самые широкие просторы для размышлений и подсчётов.

"Следом за армией обязательно идёт политика, экономика, наука и культура. Если мы продадим этим товарищам оружие, мы же обязаны их научить, а это же не только солдаты, будут офицеры у нас учиться. Уже пошёл канал, уже будут приезжать учёные, потом они к нам приедут. А дальше станем вместе работать. Нормальная практика".

Но самое главное, если мы там будем присутствовать, то возьмём на себя обязательства по защите Центрально-Африканской Республики, добавил Баранец.

"Это же неизбежно. Дело не дешёвое. Следовательно, мы получим какие-то выгоды из-за того, что ЦАР заплатит по итогам заключения контракта. А теперь не забывайте, что республика богата на различные полезные ископаемые. Армия открывает ворота экономике, а дальше… Я не исключаю, что мы попросим руководство ЦАР где-нибудь побурить, что-нибудь добыть. А там договоримся. Определённые процентные выгоды будут для государства. Они будут и экономические, и военные, и культурные, и научные.

А теперь задайтесь вопросом, чего же американский народ не стонет от того, что по миру разбросано более 700 военных баз и объектов США? Американцы ведь деньги умеют считать. Располагая свои базы и объекты, Америка очень щедро доит казну этих государств. Я не думаю, что Россия будет располагать свою военную базу бесплатно. Я думаю, что и наши военные, дипломаты, политики, экономисты договорятся, что это присутствие будет носить взаимовыгодный характер", - подчеркнул Баранец.