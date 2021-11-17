Сколько продержится Украина после нападения на Россию: Счёт буквально на часы и минуты

В Генштабе Минобороны назвали срок нейтрализации ВСУ в случае войны. По оценке капитана первого ранга в отставке, на это уйдёт от 50 минут до 10 часов.

Армия России за 50-600 минут нейтрализует Вооружённые силы Украины (ВСУ), в случае их нападения на Крым или другие русские территории. Об этом заявил капитан первого ранга в отставке.

Он отметил, что в ответ на нападение ВСУ на Россию Черноморский флот произведёт полную нейтрализацию всех военных кораблей и береговой военной инфраструктуры Украины. Речь идёт об уничтожении военных баз, средств РЭБ и ПВО, а также артиллерии и аэродромов Незалежной. На всё это уйдёт от 50 минут до 10 часов.

Для решения подобной задачи в Крыму развернут «пузырь запрета доступа», а также на полуострове и у Новороссийска имеются все морские, авиационные, артиллерийские и ракетные, а также иные средства,

- цитирует слова источника Telegram-канал "Главмедиа".

Он добавил, что вероятность вмешательства в конфликт ядерных держав, таких как США и ряд стран НАТО, является минимальной. В качестве доказательства капитан первого ранга в отставке напомнил, как развивались события во время Операции по принуждению к миру в Грузии в 2008 году.

Напомним, что с похожей оценкой ранее выступили эксперты и представители Пентагона. По их мнению, в случае конфликта Россия сможет захватить Украину в течение 1-7 дней.