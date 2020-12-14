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Сколько продержатся "низкие цены" на сахар и подсолнечное масло в России: Названы крайние сроки

14 декабря 2020, 23:15  •  116 • Политика
В России снизят цены на сахар и подсолнечное масло до апреля 2021 года. Глава Минэкономразвития пообещал заключить соответствующий договор с производителями и продавцами.
Цены на сахар и подсолнечное масло принудительно снизят как минимум до апреля 2021 года. Такой информацией поделился министр экономического развития Максим Решетников.
Вопрос о взлетевших ценах на продукты был поднят на прошлой неделе президентом России Владимиром Путиным. Он указал, что рост цен на сахар и подсолнечное масло нельзя объяснить одной лишь пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
На следующий день об этом же на совещании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он дал чиновникам три дня на разработку мер по снижению цен на продукты в России.
В понедельник 14 декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников объявил о том, что до конца этой недели с производителями и розничными сетями будет заключено соглашение. Оно предусматривает снижение цен при поставке продуктов в магазины, а также ограничение цен в самих магазинах.
"Мера будет действовать до конца первого квартала 2021 года, то есть до конца марта", - уточнил министр.
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