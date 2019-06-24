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Сколько потеряет Грузия из-за политической провокации против России. "Говорит" кулькулятор

24 июня 2019, 12:39  •  103 • Политика
После политической провокации против России было принято решение об отмене авиаперелётов к соседям с 8 июля, а туроператорам рекомендовали не продавать туры в Грузию. Президент Грузии, по всей видимости, посчитав потери, заявила, что туристы из России должны приезжать. Так сколько потеряет Грузия? "Говорит" калькулятор, отвечая на простой и трудный вопрос.
От поездок в Грузию после принятого президентом России Владимиром Путиным решения об отмене авиаперелётов уже отказалось более 150 тысяч жителей нашей страны. Таким образом, перевозчики вернут пассажирам более 3 миллиардов рублей. Грузинские отельеры пытаются экстренно спасти ситуацию, предлагая гостям перелёты через другие страны. Однако опрошенные "Коммерсантом" эксперты уже заявили, что теперь спасти ситуацию не удастся - интерес к курорту упал.
Своё исследование провели и в Грузии. Так, организация "Международная прозрачность" полагает, что, если поток туристов из России прервётся, потери составят до 100 миллионов долларов. Однако расчёт приведён исходя из цифры 400 долларов на одного туриста - мол, именно столько русский гость тратил за один визит. "Взгляд", ссылаясь на экспертов, пишет, что цифры неверные. По всей видимости, потери могут достигнуть миллиарда долларов! И всё это из-за попытки официальных грузинских властей заигрывать с активистами.
Напомним, ранее грузинские соратники Михаила Саакашвили допустили провокацию в адрес российского делегата Сергея Гаврилова. В целом же российскую делегацию, прибывшую на Межпарламентскую ассамблею Православия, фактически вынудили уехать из страны радикалы, хотя официальные власти Грузии гарантировали безопасность гостям. После в стране начались акции протеста, и уже президент Грузии Саломе Зурабишвили в своём заявлении назвала Россию агрессором и оккупантом... Подобная позиция была расценена российскими властями однозначно. Президент Владимир Путин подписал указ о прекращении полётов российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля и рекомендовал туроператорам на территории нашей страны не продавать путёвки в соседнее государство.

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