Сколько осталось до конца Соединённого Королевства?

Выручит ли Бориса Джонсона любовь за деньги

Американское издание Politico в статье Project Love (Проект любви) интересуется, сможет ли Борис Джонсон спасти Великобританию от распада. «Великобритания сталкивается, возможно, с самой большой угрозой её единству за многие годы…» – пишет Politico.

Лондонская Times подтверждает: «Соединённое Королевство в кризисе. Опросы показывают, что избиратели хотят провести референдумы о независимости Шотландии и объединённой Ирландии».

Собственно, о том, что Британия идёт к распаду, известно давно, однако причём здесь любовь, которую спроектировал Борис Джонсон?

Премьер-министр Великобритании уверен, что любовь шотландцев, ирландцев, валлийцев (жителей Уэльса) к «имперскому» Лондону удастся купить. Борис Джонсон предлагает «сделки роста» на сотни миллионов фунтов – инвестиции в местные предприятия, в развитие транспортных связей, в строительство моста, связывающего Шотландию и Северную Ирландию. Теряя авторитет, правительство готово обсудить разные формы денежной поддержки населения; есть планы создать «общий фонд процветания», управляемый из Лондона. Всё это должно продемонстрировать «ценность единой Великобритании».

Вот такая любовь. Раньше Лондон, чтобы не допустить распада Британии, использовал полицейские дубинки, тюрьмы. Теперь в ход идут деньги.

В состав Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, входят, как известно, ещё Уэльс и Шотландия. Англия в этом союзе играет главную роль, но три других субъекта обладают широкими полномочиями в здравоохранении, образовании, социальном обеспечении. Несмотря на это, в Шотландии, например настроения в пользу выхода из состава Великобритании крепнут. Шотландцы из числа сторонников независимости уверены, что без Лондона им будет гораздо лучше. У Шотландии богатая история, шотландцы дорожат наследием эпохи романтизма, воплотившейся в творчестве Роберта Бёрнса, Вальтера Скотта, Томаса Карлейля. Важную роль играет то, что Шотландия была независимым королевством более 800 лет, с IX века и до 1707 года. Наконец, у шотландцев свой язык – кельтский (гэльский).

В марте 2021 года правительство Шотландии представило на рассмотрение шотландского парламента проект закона о новом референдуме о независимости. Правда, оговорка о том, что референдум должен состояться «после окончания пандемии коронавируса» смущает: это может означать, что референдум не состоится никогда. Тем не менее исследование, проведенное агентством Savanta ComRes в феврале 2021 года, показало, что в Шотландии и Северной Ирландии референдума о независимости хотят 47% граждан, против 42%, остальные определятся.

В Северной Ирландии традиции борьбы за независимость давние, укоренённые. В 1998 году был положен конец ожесточённому вооружённому противостоянию Ирландской республиканской армии, опиравшейся на католическое меньшинство, и правительства (протестантов). Эта гражданская война унесла более 3500 жизней. А Брексит снова всё изменил. Ирландцы голосовали против выхода Великобритании из Евросоюза, но голоса англичан перевесили. Брексит возвёл экономический барьер между двумя Ирландиями – южной и северной, и идея выхода ирландцев Севера из состава Соединённого Королевства актуализировалась вновь.

Вглубь уходят корни раздора между жителями Уэльса (валлийцами) и англичанами. Англичане правят Уэльсом уже семь с лишним веков с тех пор, как в 1282 году английский король Эдуард велел отрубить голову последнему принцу Уэльскому Лливелину, но исторические обиды легко реанимируются. Опрос, проведённый в марте для программы ITV News Tonight в сотрудничестве с Savanta ComRes, показал, что 39% респондентов в Уэльсе выступают за независимость от Великобритании. Это один из самых высоких уровней поддержки независимости Уэльса за всю историю.

Ещё до Брексита американский Time писал, что выход Великобритании из ЕС обнажит «линии разлома, разделяющие четыре составные части Великобритании: Уэльс, Северная Ирландия, Шотландия и Англия». Так и произошло. Линии разлома Соединённого Королевства обнажились.

«Британии ещё предстоит свыкнуться с фактом, что она стала маленькой страной», – заметил как-то премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, описывая перспективы Лондона. Да, предстоит. Пока Великобритания – 66-миллионная страна, ядерная держава, но приближение конца Соединённого Королевства чувствуют многие.