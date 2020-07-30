Сколько ошибок нужно сделать Дмитрию Рогозину, чтобы потерять кресло главы «Роскосмоса»

Правительство РФ приняло решение о сокрытии информации по закупкам и контрактам «Роскосмоса», возглавляемого Дмитрием Рогозиным. За год ажиотаж вокруг миллиардов рублей, неэффективно осваиваемых неэффективной госкорпорацией, стихнет. Кому доверят начать борьбу за возвращение статус-кво в космосе с чистого листа?

Полная комплектация

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин человек, талантливый во многих отношениях. За что бы он не брался, всё у него спорилось. До недавнего времени. Видимо, Дмитрий Олегович все-таки, человек земной, а космос не совсем для него.

Считаем по пальцам

Первое: Дмитрий Рогозин с отличием окончил международное отделение факультета журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Второе: с отличием окончил экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС.

Третье: доктор философских наук, специальность «философия и теории войн».

Четвертое: доктор технических наук, специальность «теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения».

Пятое: мастер спорта по гандболу.

Шестое: владеет английским, французским, испанским, итальянским и чешским языками.

Седьмое: имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Восьмое: депутат государственной думы РФ трех созывов (с 1997 по 2007 годы).

Успешный политик, автор книг.

Женат, имеет сына и троих внуков.

К этому можно добавить отличную родословную (отец – Олег Константинович Рогозин, генерал-лейтенант, профессор, доктор технических наук. До отставки и выхода на пенсию занимал должность начальника управления перспективных систем вооружений и первого заместителя начальника службы вооружений Министерства обороны СССР, прадед – бывший полицмейстер города Москвы). И не менее почетный брак с Татьяной Серебряковой, дочерью полковника Геннадия Николаевича Серебрякова, сотрудника Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка), служившего на американском направлении.

Шаг к звездам

В 2014 году, в связи с отставанием более чем на два года от намеченных планов строительства космодрома «Восточный», президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Рогозина главой комиссии, собранной по этому вопросу. В результате поездок Рогозина на космодром и организации жесткого контроля строительного процесса, а также возбуждения более 20 уголовных дел, сроки отставания удалось существенно сократить. Дмитрий Рогозин раскритиковал управление «Роскосмоса», и это не осталось незамеченным президентом. В 2018 году Владимир Путин предложил Дмитрию Рогозину как человеку, уже знакомому с проблемами отрасли, возглавить «Роскосмос».

Фактически, такое назначение можно было бы считать понижением, поскольку на эту должность Дмитрий Рогозин перешел с поста вице-премьера российского правительства, ранее курировавшего «Роскосмос». С другой стороны, президент предоставил ему возможность самостоятельно воплотить в жизнь те принципы, цели и планы, которые Рогозин декларировал в качестве куратора.

Привет от Маска

В конце мая 2020 года выяснилось, что американский «батут работает», как выразился после удачной доставки на Международную космическую станцию (МКС) американских космонавтов Илон Маск, руководитель корпорации SpaceX, запустившей космический корабль Crew Dragon. Так Маск припомнил Рогозину слова, сказанные в ответ на введение Америкой санкций против России в 2014 году: «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».

Американский президент Дональд Трамп по этому поводу заявил: «Ты не можешь быть номером один на Земле, если ты — номер два в космосе. И мы нигде не будем номером два. США вернули себе престиж мирового лидера в космосе. Первой женщиной на Луне будет американка, и первой страной на Марсе будет США».

Это прямой вызов России. Трамп говорит о большом будущем именно частной американской космической отрасли, ставка делается на сотрудничество NASA со SpaceX, поэтому сегодня в лицах противостояние выглядит как Дмитрий Рогозин – Илон Маск, где Рогозин явно уступает.

«Роскосмос» в действии

Как преуспевала корпорация при генеральном директоре Дмитрии Рогозине? Под его руководством активно продвигался проект по разработке робота Федора, о котором поговаривают, что получил он такое имя в честь внука Рогозина. На разработку потрачено более 30 млн рублей. На самом деле это, скорее, дрон, управляемый человеком и не имеющий собственного интеллекта - какой-либо программы, которая позволяла бы ему принимать решения и действовать автономно. Сейчас создается улучшенный вариант робота, «Артем» (кстати, так зовут второго внука Рогозина), который, возможно, полетит в 2023 году на спутнике «Орел».

А «Орел» - это разрабатываемый в России новый пилотируемый космический корабль. По замыслу разработчика, на нем можно будет слетать на Луну и вернуться обратно. Изначально «Роскосмос» заказывал запас прочности на 10 полетов, но разработчик (ракетно-космическая корпорация «Энергия») в процессе создания понял, что «Орел» сможет слетать к Луне только три раза. К тому же при уменьшении количества полетов выявился дефицит финансирования в 18 миллиардов рублей на доработку технических систем. Также сообщалось, что корабль, который еще находится в разработке, превышает заложенную в техническом задании массу на 2,3 тонны. При такой массе его может не вывести на орбиту ракета «Ангара», планируемая для этих целей.

Кроме того, сообщалось, что под полет четырех космонавтов к Луне и доставку 100 килограммов полезного груза в «Орле» выделено 400 килограммов массы. Это требование ставит ограничение на суммарный вес экипажа – не более 80 килограммов на человека, учитывая 10-килограммовый скафандр.

Кстати, название - «Орел» - также предложил дать кораблю Дмитрий Рогозин, который неоднократно заявлял, что космический аппарат должен носить мужское имя (вместо данного ранее имени «Федерация»). Судя по тому, что советы главы «Роскосмоса» касаются не технической, а лингвистической или семантической части деятельности корпорации, он, скорее, лирик, чем физик.

Принцип компетентности

Следуя принципу канадского педагога Лоуренса Питера «в иерархии каждый индивидуум имеет тенденцию подниматься до своего уровня некомпетентности», учитывая, что реальных достижений в космической отрасли нет, а вот промахов и неудач предостаточно, похоже, что карьера Дмитрия Рогозина на должности главы «Роскосмоса» проходит, мягко говоря, за уровнем его компетенции.

Вопрос в другом. В своем служении «Роскосмосу» Дмитрий Рогозин постоянно и громко заявляет о бескорыстности, долге и чести. Впрочем, так как зарплата у него, даже по сравнению с должностью вице-премьера, выросла и составляет 23,5 миллиона в год (2019), от махинаций и воровства можно воздержаться. Но где найти другого – такого же честного и надежного? Да еще бы и толкового, каким был в свое время Сергей Павлович Королев.

Скамейка запасных слишком коротка. Можно было бы привлечь к делу Сергея Шойгу, привыкшего закрывать самые проблемные зоны. Тем более Шойгу уже заменял Рогозина в 2018 году на месте председателя Фонда перспективных исследований (ФПИ). Но тогда на кого оставить армию, в Министерство обороны денег вкладывается даже больше, чем в «Роскосмос». Возможно, на должность министра обороны подошел бы известный верностью присяге, беспрекословно выполняющий приказы руководства генерал-полковник Сергей Суровикин, сделавший стремительный рывок в карьере, в том числе благодаря командованию группировкой войск военных сил России в Сирии, и занимающий сейчас пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами.

Конец миллионным растратам

Выбор не прост. Пока же правительство решило позаботиться о засекречивании информации о расходовании бюджетных средств в космической отрасли, что убережет «Роскосмос» от обвинений в коррупционных нарушениях и скандалах. Постановление будет действовать всего один год, за который, видимо, ситуация должна определиться.

Возможно, за это время забудется скандал, выявленный Счетной палатой. В 2017 году был выявлен 151 факт нарушений в работе госкорпорации на общую сумму 785,5 млрд рублей. В 2018 году глава Счетной палаты Алексей Кудрин называл «Роскосмос» лидером по масштабам финансовых нарушений: «Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами. Ну, а кроме того, несколько миллиардов утрачено - то есть, по сути, своровано». В 2018 году Счетная палата выявила в космической отрасли нарушений на 50 млрд рублей. В 2019 году новые уголовные дела были открыты на растрату более 250 млн рублей, уже со строительства стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара».

Президенту Владимиру Путину о хищениях в космической отрасли, упрекнувшему, что «воруют сотнями миллионов», Дмитрий Рогозин бойко рапортовал: «оснований беспокоиться нет», «все причастные к коррупции при строительстве были отстранены от проекта». Если глава «Роскосмоса» прав, отрасли действительно нужна отдышка и обнуление от коррупционных скандалов.

Сознательно не углубляемся в анализ деятельности сына и племянника Дмитрия Рогозина. Также не трогаем и арестованного журналиста Ивана Сафронова, бывшего советника главы «Роскосмоса», обвиняемого в шпионаже. Просто жаль, что талантливый человек загнал себя в ситуацию некомпетентности и может удивлять россиян лишь эксцентричными высказываниями и завуалированным неймингом. Думается, временное засекречивание деятельности «Роскосмоса» даст Дмитрию Рогозину возможность тихо, без скандала перейти на другую, не менее почетную должность, где его опыт, одаренность и работоспособность помогут ему реализоваться в полной мере. А российская космическая отрасль получит еще один шанс.