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Сколько олигархов станут наследниками Порошенко? Коломойский сделал заявление о спонсорах Зеленского

27 мая 2019, 18:24  •  109 • В мире
Бизнесмен Игорь Коломойский намекнул журналистам, что спонсировали Зеленского почти все олигархи Украины.
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что все украинские крупные бизнесмены на выборах поддерживали именно Владимира Зеленского.
"В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости", - намекнул Коломойский в интервью "Украинской правде" на финансирование со стороны местного олигархата.
Коломойский поддержал Зеленского, но сразу открестился от того, что он мог финансировать его кампанию.
Журналисты в свете этих заявлений задаются вопросом: после президентства Порошенко на сколько олигархов придётся делить страну?

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