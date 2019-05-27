Сколько олигархов станут наследниками Порошенко? Коломойский сделал заявление о спонсорах Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что все украинские крупные бизнесмены на выборах поддерживали именно Владимира Зеленского.

"В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости", - намекнул Коломойский в интервью "Украинской правде" на финансирование со стороны местного олигархата.

Коломойский поддержал Зеленского, но сразу открестился от того, что он мог финансировать его кампанию.

Журналисты в свете этих заявлений задаются вопросом: после президентства Порошенко на сколько олигархов придётся делить страну?