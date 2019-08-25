Сколько надо ракет и торпед чтоб потопить авианосец? • 193 • Аналитика









Удар тяжелыми ПКР

Сперва я должен напомнить, что к моменту закладки первого «Нимица» в 1968 году, американцы уже обладали 48 годами опыта строительства и эксплуатации в боевых условиях кораблей данного типа, что позволило в «Нимице» реализовать многие решение, увеличивая живучесть корабля. И так, как обеспечивается его живучесть?



Во-первых, авианосец огромен и обладает фантастическим запасом плавучести. Во-вторых, его конструктивная защита - толщина его внешней обшивки достигает 1- 1,5 сантиметра, а внутренних продольных переборок – до 2-2,5 сантиметров качественной высокопрочной стали. Большая часть полетной палубы выполнена из съемных стальных листов (предел текучести которых составляет 7000 кгс/см2, предел прочности 8000 кгс/см2, толщина листов 45 мм), что позволяет достаточно быстро осуществлять замену поврежденных участков, в районах погребов горизонтальная защита, скорее всего, толще и может достигать до 140 мм. В общем, на строительство «Нимица» уходит 1496 тонн стали HY-80, 21527 тонн стали HY -100 и 22370 тонн сталей марок HTS и MS. Конечно - это не бронесталь, однако эти марки сталей обладают хорошей прочностью, и авианосец нельзя назвать «жестянкой» как другие современные военные корабли. Кроме конструктивной защиты имеется и локальное противоосколочное бронирование из кевларовых плит толщиной до 64 мм, конечно, они не остановят боеголовки, но локализовать множество осколков они точно смогут. И хотя корабль не является бронированной плавучей крепостью, как линкор, но все же его огромные линейные размеры практически исключают распространение поражающих факторов неядерных боеприпасов. В- третьих, все жизненно важные системы корабля дублируются и разнесены друг от друга, что не позволяет вывести их единичным попаданием. А такие уязвимые элементы как Ядерная энергетическая установка и пороховые погреба расположены в подводной части корабля ниже ватерлинии и прикрыты броней, авиатопливо вообще хранится в буях, тем самым вынесено из корпуса корабля. Поэтому рассчитывать на поражение таких важных критических элементов не приходится.



Многие отмечают, что на полетной палубе тесно стоят самолеты, содержащие тонны боеприпасов и пожароопасного авиакеросина. Для наглядного примера всегда приводится два ярких примера: пожар на «Форрестоле» (в 1967 году) и на «Энтерпрайзе» (в 1969 году). В обоих случаях маленькая ракета «Зунни» стала причиной настоящих катастроф повлекшей большие человеческие жертвы и чудовищные разрушение. Многие используют эти два инцидента как доказательства уязвимости авианосца. Но хочется возразить, данные инциденты были несчастными случаями, которые произошли в момент подготовки самолетов к боевому вылету, и на палубе было множество снаряженных и заправленных самолетов. Повторить такое можно только при условии неожиданности атаки на авианосец, только если у команды нет времени на подготовку к удару, что, согласитесь, маловероятно в реальности, у флота США есть множество средств мониторинга пространства вокруг своих АУГ и незаметно атаковать авианосец вряд ли получится. Скорее всего, экипаж авианосца будет иметь 5- 10 минут времени. Что может предпринять команда в эти 5- 10 минут? Да многое:



- Перекрывает и продувает топливные магистрали, тем самым исключая риск распространения по ним пожара или утечки топливных паров, грозящей взрывом.

- Боеприпасы и подвесные топливные баки либо убираются в погреба, либо, при нехватке времени, просто сбрасываются за борт автопогрузчиками.

- Готовые к старту самолеты экстренно запускаются. Из заправленных, но не готовых к полету, в срочном порядке сливается топливо (если времени совсем не хватает, эти машины могут быть экстренно сброшены за борт – конечно, терять истребитель за десятки миллионов неприятно, но оставлять такую бомбу на летной палубе еще менее приятно). Незаправленные машины убираются в ангар.

- Блокируются противоосколочные переборки, закрываются противовзрывные двери и приводится в действие все противопожарное оборудование и снаряжение.





Если понадобится, то авиатехнику без сожаления выбрасывают за борт



А если все-таки застать экипаж врасплох? В случае, если авианосец застать врасплох, да еще в момент, когда на палубе стоят снаряженные и заправленные самолеты, то это конечно будет самым худшим вариантом для команды авианосца, но говорить о его гибели или выведении из строя преждевременно. Американцы извлекли уроки из тех катастроф и боев с Японской империей. На авианосцах типа «Нимиц» стоит автоматизированная и очень мощная система орошение летной палубы, которая способна за секунды превратить полетную палубу в самый настоящий «Ниагарский водопад».





Системы орошения палубы начали применяться на авианосцах США после пожара на «Форрестоле». На снимке – CV-42 «Франклин Рузвельт»





Система орошения на авианосце типа «Нимиц»



При этом каждый моряк на авианосце является профессиональным пожарным. На самом авианосце найдется пожарная и саперная техника, включая бронированных тягачей, при помощи которых можно сбрасывать горящие самолеты за борт.





Многие утверждают, что не надо топить «авиокорыто», достаточно уничтожить катапульты, аэрофинишеры, самолетоподъемники, да просто проделать в полетной палубе дыру и все Голиаф повержен. Ну что давайте внимательно изучим полетную палубу.







Красным обозначены катапульты, их всего четыре, одна пара располагается в передней части палубы, вторая пара располагается на угловой палубе. При этом рабочие части обоих блоков катапульт разнесены по галерейной палубе на расстояние более 50 метров. Такое разделение и противоосколочные переборки гарантируют, что единичные попадание не выведут из строя все четыре катапульты, в самом худшем случае будет поврежден возвратный механизм, а это поломка сразу пары катапульт. Хотя совсем не понятно как ракеты будут точно бить в эти катапульты, которые встроены в полетную палубу и не как от нее не разграничены, как ГСН ракета отличит катапульту от других элементов палубы? Поэтому попадание в них будет иметь случайный характер. Следует отметить, что F – 18A/F способен взлетать и без катапульты в «облегченном» варианте, имея только ракеты «воздух-воздух» на части подвески и с половиной топлива. Так же на авианосце имеются пороховые стартовые ускорители, которые могут стать временным решением.



Зеленым выделены аэрофинишеры, которые имеются тоже в четырех экземплярах и которые тоже разделены на два блока. Оба блока удалены друг от друга и изолированы поперечными переборками. Следует отметить, что надпалубная часть легко занимаемая. Даже в случае полной утраты аэрофинишеров, команда авианосца имеет запасные аварийные средства для посадки самолетов – сетки-барьеры. Гренландия: "зеленая" мечта президента Трампа



Синим цветом выделены самолетоподъемники, их четыре, распределены по краям летной палубы, три - на правом борту, один - на левом. Что исключает поражение одним боеприпасом. Люки самолетоподъемников в бортах закрываются двойными взрывоустойчивыми дверями, с широким промежутком между ними.



Но насколько крепка сама полетная палуба? В случае с пожаром на «Форрестоле» на его летной палубе рвануло: 16 авиабомб калибром 453 кг, 4 авиабомбы калибром 340 кг, 8 авиабомб калибром 225 кг. Но надо уточнить что это были старые бомбы времен Второй мировой, где произошла деградация ВВ и их мощность была ниже чем у новых бомб, однако 10 408 кг бомб это не хило. В случае с «Энтерпрайзом» на его летной палубе детонировало: 4 «Зуни» по 5 кг БЧ каждая, 6 авиабомб калибром 225 кг и заправщик с 6000 галлонами топлива. Тем не менее, пробоины не были огромными, и после расчистки палубы, она смогла выполнять свою функцию. На все пробоины в летной палубе были наложены «заплатки» - автогеном срезали поврежденные края и накладывался временный стальной настил. Для того чтобы изрешетить полетную палубу авианосца, чтобы она перестала выполнять свою функцию, потребуется неразумное количество боеприпасов.





Пробоина в полетной палубе на Форрестоле.



Может нам удаться пробиться в ангар? Если ракета сможет пробить полетную палубу и галерейную или ударит в бок на высоте 20-30 метров выше линии ватерлинии, то вполне может попасть в ангар. Ангар у «Нимца» трехсекционный, разделен на три части взрывозащитными раздвижными переборками, которые в свою очередь локализуют взрыв. Однако самолеты, которые стоят в ангаре, не заправлены и не несут никакое вооружение (опыт войны на Тихом океане заставил выучить урок, что снаряженные и заправленные самолеты в ангаре - это очень плохая идея) за исключением только некоторых боеприпасов, которые долго не детонируют от огня. Но поражение даже одной секции ангара уже означает, что авианосец потерял треть крыла, при условии, что вся авиатехника в ангаре.



Пороховой погреб авианосца находится в самом безопасном месте - в подводной части, ниже линии ватерлинии, и сам погреб разделен на 32 независимых отсека и прикрыт кевларовой бронепалубой для защиты от осколков. При этом подача боеприпасов из погреба на летную палубу разделена на две стадии. Сперва элеваторы доставляют боеприпасы из погребов в сборочную комнату, которая расположена на второй палубе и вынесена под выступ летной палубы как можно дальше от корпуса. В сборочном помещении боеприпасы приводят в боеготовность и отправляют на летную палубу специальным подъемником или самолетоподъемником. Также стоит отметить, что флот США использует так называемые «безопасные» боеприпасы, способные длительное время выдерживать высокие температуры от открытого огня, пока команда не потушит огонь.







Так как авиационное топливо - основной источник пожарных ситуации, то американские корабелы уделили этой проблемы максимум внимания. Во-первых, все запасы авиационного топлива хранится в противоторпедных буях и являются частью противоторпедной защиты. Тем самым топливо изолировано и окружено водой, в самих топливных цистернах содержится только азот, что исключает образование взрыва опасной смеси из воздуха и паров топлива. Во-вторых, моряки предпочитают использовать только старое топливо JP-5, хотя оно не так эффективно как более современное JP-8, но старое топливо JP-5 имеет более высокое температуры возгорания. На самой летной палубе размещено 14 заправочных узлов, которые используются как для подачи топлива, так и для экстренной откачки, по нормативам команда заправщиков должна опустошить топливные баки F -18 за 10 минут или за 15 минут, если используется переносные шланги. "Турция пошла против интересов России в Сирии" Или все не так страшно?



Ядерная энергетическая установка у «Нимица» распложена в его подводной части корабля и рассредоточена. Реакторные и турбинные отсеки чередуются от носа к корме в таком порядке: реактор – турбина – реактор - турбина, и отделены друг от друга двумя водонепроницаемыми переборками и промежуточными отсеками. Сами реакторы работают по принципу «fail-safe» то есть ядро реактора частично заполнена водой в качестве замедлителя нейтронов, и вода непрерывно откачивается помпами. В случае аварии помпы прекращают откачивать воду, происходит полное затопление ядра, что приводит к глушению реактора. При этом сама Ядерная установка имеет очень высокую степень надежности и отказаустойчивости, и реакторная команда очень хорошо подготовлена к работе при чрезвычайных ситуациях. Это утверждение без каких-либо сомнений, так как современные меры предосторожности безопасности ЯСУ является главным наследием адмирала Риковера.



Немного «диванной аналитики»

Да сколько нам потребуется ракет, чтобы, если не потопить, то хотя бы на долгое время вывести из строя авианосец? Учитывая все меры по живучести авианосца типа «Нимиц» можно предположить, насколько этого хватит. Возьмем для примера ракету «Гранит» как одну из самых мощных ПКР в мире. Примерно это будет представляться так:



- 1-2 попадание «Гранитов» - авианосец восстановит полную боеспособность в течении нескольких часов. Катапульты и аэрофинишеры функционируют, хотя не все. Если повезет то примерно 1/3 авиакрыла будет уничтожено.



-3-5 попаданий «Гранитов» – авианосец сможет восстановить свою боеспособность частично и будет требовать серьезного ремонта на базе, более половины авиакрыла больше нет.



-6-8 попаданий «Гранитов» - авианосец полностью теряет возможность восстановить свою боеспособность, максимум возможно использовать только вертолеты. Корабль требует очень долгий капитальный ремонт, который может растянутся на многие месяцы, а то и годы, и корабль может не успеть вернутся к окончанию конфликта, то есть он уже не будет представлять не какую ценность в текущем конфликте.



- 9-19 попаданий «Гранитов» - авианосец так сильно поврежден, что возникают сомнения в целесообразности ремонта и его восстановления.



-20-24 попадания «Гранитов» (полный залп крейсеров 1144 и подлодок 949А) - авианосец превращается в обугленный остов, возможно и радиоактивный. В этом случае сами корабли эскорта его добьют (чтоб бедняга не мучился).



А как же торпеды?

Толщина противоторпедной защиты достигает 6 метров, которая должна выдержать контактный взрыв стандартной торпеды 533-мм с 300 килограммовой боевой частью. Защита выполнена по так называемой «американской» трехкамерной схеме: камера расширения у наружной обшивки (по некоторым данным в камере расширения используется синтетический наполнитель, который гасит энергию ударной волны); далее следует камера поглощения (баки с авиационным топливом) по середине; камера расширения перед главной водонепроницаемой переборкой. Защита от взрыва днищем обеспечивается двойным дном на протяжении всего корабля и усиленным килем. Корпус корабля разделен на серию водонепроницаемых отсеков двадцатью тремя поперечными и четырьмя продольными переборками, обеспечивающими непотопляемость корабля в случае значимых боевых повреждений.







Для того чтоб потопить такого гиганта потребуется не меньше 10 торпед калибра 533 мм. А все эти доводы, что нам достаточно накренить авианосец при помощи пары торпед разбиваются о факт, что команде авианосца будет достаточно провести стандартную процедуру контрзатопления, чтоб выровнять дифферент. Снявшая с вооружения торпеда 65-76 «Кит» калибром 650 мм. несла БЧ массой более 550 кг и могла быть более эффективной, так как скорее всего бы пробивала противоторпедную защиту, однако для успешного выведения из строя авианосца потребовалось бы примерно 5-6. При этом только при помощи торпед можно отправить гиганта на дно. Сколько ракет вы бы не использовали, только разрушение подводной части и принятие кораблем забортной воды является единственным способом расправы над авианосцем. Майдан заказывали? Оплачено…



А как же «Кузькина мать»

Конечно прямое попадание в авианосец спецзаряда (ядерного боеприпаса) гарантирует, что авианосец останется только в воспоминаниях. Но если ядерный взрыв происходит на определенном расстоянии, то авианосец вполне способен это пережить. Операция Crossroads в июле 1946 года показал, что крупные корабли вполне устойчивы к поражающим факторам ядерного взрыва, во время испытании авианосные корабли выдерживали до 30 фунтов на квадратный дюйм, современный авианосец сможет выдержать куда больше. Современный авианосец имеет защиту экипажа от Оружия массового поражения, и его стальной корпус сложной системой кондиционирования эффективно защитит от радиоактивного излучения и радиоактивных осадков. Многие специалисты утверждают, что взрыв 500 кг боеголовки (а именно такую мощность часто указывают, когда речь идет о спецбоеголовках ракет «Гранит», «Базальт», Х – 22) на расстоянии далее 1,5 км не представляет угрозу авианосцу. Многие высказывают предположения, что в условиях ядерной войны авианосцы будут бесполезны, так как радиоактивные осадки сделают невозможным пребывание персонала на летной палубе. Тут можно возразить, так как имеется система орошения летной палубы, которая не только сможет потушить пожар, но и смыть радиоактивное загрязнение с летной палубы.





Шоковые испытания авианосца, имитатор ядерного взрыва детонирует на определенном расстоянии от корабля, для имитации непрямого ядерного удара, все системы корабля должны функционировать без отказов.



Заключение

Авианосец по-настоящему «крепкий орешек», которого расколоть действительно сложно, при этом со своим авиакрылом он является самым опасным противником на море. Авианосец обладает огромной живучестью, но, конечно, не является неуязвимым. Для того чтоб нанести авианосцу существенный урон, необходимо задействовать много сил, ибо только множественные попадания способны вывести его из строя, при этом сам авианосец так просто вам не сдастся. Очень часто можно услышать, что авианосец это большая и хрупкая цель, которую если не потопить, то можно легко вывести «из игры». Так неужели американцы вкладывают миллиарды долларов в корабли, которые развалится от любого чиха? Давайте рассмотрим вопрос живучести авианосца типа «Нимиц», который составляет основу американских авианосных сил и американского могущества на просторах Мирового океана. Сразу оговорюсь, что автор в статье не поднимает вопросы типа: сколько ракет пробьется сквозь «щит Эгида» или шансы прорваться подлодке к центру корабельного ордера. Нет, представим себе чисто гипотетическую ситуацию, при которой ракеты и торпеды благополучно достигают цели.Сперва я должен напомнить, что к моменту закладки первого «Нимица» в 1968 году, американцы уже обладали 48 годами опыта строительства и эксплуатации в боевых условиях кораблей данного типа, что позволило в «Нимице» реализовать многие решение, увеличивая живучесть корабля. И так, как обеспечивается его живучесть?Во-первых, авианосец огромен и обладает фантастическим запасом плавучести. Во-вторых, его конструктивная защита - толщина его внешней обшивки достигает 1- 1,5 сантиметра, а внутренних продольных переборок – до 2-2,5 сантиметров качественной высокопрочной стали. Большая часть полетной палубы выполнена из съемных стальных листов (предел текучести которых составляет 7000 кгс/см2, предел прочности 8000 кгс/см2, толщина листов 45 мм), что позволяет достаточно быстро осуществлять замену поврежденных участков, в районах погребов горизонтальная защита, скорее всего, толще и может достигать до 140 мм. В общем, на строительство «Нимица» уходит 1496 тонн стали HY-80, 21527 тонн стали HY -100 и 22370 тонн сталей марок HTS и MS. Конечно - это не бронесталь, однако эти марки сталей обладают хорошей прочностью, и авианосец нельзя назвать «жестянкой» как другие современные военные корабли. Кроме конструктивной защиты имеется и локальное противоосколочное бронирование из кевларовых плит толщиной до 64 мм, конечно, они не остановят боеголовки, но локализовать множество осколков они точно смогут. И хотя корабль не является бронированной плавучей крепостью, как линкор, но все же его огромные линейные размеры практически исключают распространение поражающих факторов неядерных боеприпасов. В- третьих, все жизненно важные системы корабля дублируются и разнесены друг от друга, что не позволяет вывести их единичным попаданием. А такие уязвимые элементы как Ядерная энергетическая установка и пороховые погреба расположены в подводной части корабля ниже ватерлинии и прикрыты броней, авиатопливо вообще хранится в буях, тем самым вынесено из корпуса корабля. Поэтому рассчитывать на поражение таких важных критических элементов не приходится.Многие отмечают, что на полетной палубе тесно стоят самолеты, содержащие тонны боеприпасов и пожароопасного авиакеросина. Для наглядного примера всегда приводится два ярких примера: пожар на «Форрестоле» (в 1967 году) и на «Энтерпрайзе» (в 1969 году). В обоих случаях маленькая ракета «Зунни» стала причиной настоящих катастроф повлекшей большие человеческие жертвы и чудовищные разрушение. Многие используют эти два инцидента как доказательства уязвимости авианосца. Но хочется возразить, данные инциденты были несчастными случаями, которые произошли в момент подготовки самолетов к боевому вылету, и на палубе было множество снаряженных и заправленных самолетов. Повторить такое можно только при условии неожиданности атаки на авианосец, только если у команды нет времени на подготовку к удару, что, согласитесь, маловероятно в реальности, у флота США есть множество средств мониторинга пространства вокруг своих АУГ и незаметно атаковать авианосец вряд ли получится. Скорее всего, экипаж авианосца будет иметь 5- 10 минут времени. Что может предпринять команда в эти 5- 10 минут? Да многое:- Перекрывает и продувает топливные магистрали, тем самым исключая риск распространения по ним пожара или утечки топливных паров, грозящей взрывом.- Боеприпасы и подвесные топливные баки либо убираются в погреба, либо, при нехватке времени, просто сбрасываются за борт автопогрузчиками.- Готовые к старту самолеты экстренно запускаются. Из заправленных, но не готовых к полету, в срочном порядке сливается топливо (если времени совсем не хватает, эти машины могут быть экстренно сброшены за борт – конечно, терять истребитель за десятки миллионов неприятно, но оставлять такую бомбу на летной палубе еще менее приятно). Незаправленные машины убираются в ангар.- Блокируются противоосколочные переборки, закрываются противовзрывные двери и приводится в действие все противопожарное оборудование и снаряжение.А если все-таки застать экипаж врасплох? В случае, если авианосец застать врасплох, да еще в момент, когда на палубе стоят снаряженные и заправленные самолеты, то это конечно будет самым худшим вариантом для команды авианосца, но говорить о его гибели или выведении из строя преждевременно. Американцы извлекли уроки из тех катастроф и боев с Японской империей. На авианосцах типа «Нимиц» стоит автоматизированная и очень мощная система орошение летной палубы, которая способна за секунды превратить полетную палубу в самый настоящий «Ниагарский водопад».При этом каждый моряк на авианосце является профессиональным пожарным. На самом авианосце найдется пожарная и саперная техника, включая бронированных тягачей, при помощи которых можно сбрасывать горящие самолеты за борт.Многие утверждают, что не надо топить «авиокорыто», достаточно уничтожить катапульты, аэрофинишеры, самолетоподъемники, да просто проделать в полетной палубе дыру и все Голиаф повержен. Ну что давайте внимательно изучим полетную палубу.Красным обозначены катапульты, их всего четыре, одна пара располагается в передней части палубы, вторая пара располагается на угловой палубе. При этом рабочие части обоих блоков катапульт разнесены по галерейной палубе на расстояние более 50 метров. Такое разделение и противоосколочные переборки гарантируют, что единичные попадание не выведут из строя все четыре катапульты, в самом худшем случае будет поврежден возвратный механизм, а это поломка сразу пары катапульт. Хотя совсем не понятно как ракеты будут точно бить в эти катапульты, которые встроены в полетную палубу и не как от нее не разграничены, как ГСН ракета отличит катапульту от других элементов палубы? Поэтому попадание в них будет иметь случайный характер. Следует отметить, что F – 18A/F способен взлетать и без катапульты в «облегченном» варианте, имея только ракеты «воздух-воздух» на части подвески и с половиной топлива. Так же на авианосце имеются пороховые стартовые ускорители, которые могут стать временным решением.Зеленым выделены аэрофинишеры, которые имеются тоже в четырех экземплярах и которые тоже разделены на два блока. Оба блока удалены друг от друга и изолированы поперечными переборками. Следует отметить, что надпалубная часть легко занимаемая. Даже в случае полной утраты аэрофинишеров, команда авианосца имеет запасные аварийные средства для посадки самолетов – сетки-барьеры.Синим цветом выделены самолетоподъемники, их четыре, распределены по краям летной палубы, три - на правом борту, один - на левом. Что исключает поражение одним боеприпасом. Люки самолетоподъемников в бортах закрываются двойными взрывоустойчивыми дверями, с широким промежутком между ними.Но насколько крепка сама полетная палуба? В случае с пожаром на «Форрестоле» на его летной палубе рвануло: 16 авиабомб калибром 453 кг, 4 авиабомбы калибром 340 кг, 8 авиабомб калибром 225 кг. Но надо уточнить что это были старые бомбы времен Второй мировой, где произошла деградация ВВ и их мощность была ниже чем у новых бомб, однако 10 408 кг бомб это не хило. В случае с «Энтерпрайзом» на его летной палубе детонировало: 4 «Зуни» по 5 кг БЧ каждая, 6 авиабомб калибром 225 кг и заправщик с 6000 галлонами топлива. Тем не менее, пробоины не были огромными, и после расчистки палубы, она смогла выполнять свою функцию. На все пробоины в летной палубе были наложены «заплатки» - автогеном срезали поврежденные края и накладывался временный стальной настил. Для того чтобы изрешетить полетную палубу авианосца, чтобы она перестала выполнять свою функцию, потребуется неразумное количество боеприпасов.Может нам удаться пробиться в ангар? Если ракета сможет пробить полетную палубу и галерейную или ударит в бок на высоте 20-30 метров выше линии ватерлинии, то вполне может попасть в ангар. Ангар у «Нимца» трехсекционный, разделен на три части взрывозащитными раздвижными переборками, которые в свою очередь локализуют взрыв. Однако самолеты, которые стоят в ангаре, не заправлены и не несут никакое вооружение (опыт войны на Тихом океане заставил выучить урок, что снаряженные и заправленные самолеты в ангаре - это очень плохая идея) за исключением только некоторых боеприпасов, которые долго не детонируют от огня. Но поражение даже одной секции ангара уже означает, что авианосец потерял треть крыла, при условии, что вся авиатехника в ангаре.Пороховой погреб авианосца находится в самом безопасном месте - в подводной части, ниже линии ватерлинии, и сам погреб разделен на 32 независимых отсека и прикрыт кевларовой бронепалубой для защиты от осколков. При этом подача боеприпасов из погреба на летную палубу разделена на две стадии. Сперва элеваторы доставляют боеприпасы из погребов в сборочную комнату, которая расположена на второй палубе и вынесена под выступ летной палубы как можно дальше от корпуса. В сборочном помещении боеприпасы приводят в боеготовность и отправляют на летную палубу специальным подъемником или самолетоподъемником. Также стоит отметить, что флот США использует так называемые «безопасные» боеприпасы, способные длительное время выдерживать высокие температуры от открытого огня, пока команда не потушит огонь.Так как авиационное топливо - основной источник пожарных ситуации, то американские корабелы уделили этой проблемы максимум внимания. Во-первых, все запасы авиационного топлива хранится в противоторпедных буях и являются частью противоторпедной защиты. Тем самым топливо изолировано и окружено водой, в самих топливных цистернах содержится только азот, что исключает образование взрыва опасной смеси из воздуха и паров топлива. Во-вторых, моряки предпочитают использовать только старое топливо JP-5, хотя оно не так эффективно как более современное JP-8, но старое топливо JP-5 имеет более высокое температуры возгорания. На самой летной палубе размещено 14 заправочных узлов, которые используются как для подачи топлива, так и для экстренной откачки, по нормативам команда заправщиков должна опустошить топливные баки F -18 за 10 минут или за 15 минут, если используется переносные шланги.Ядерная энергетическая установка у «Нимица» распложена в его подводной части корабля и рассредоточена. Реакторные и турбинные отсеки чередуются от носа к корме в таком порядке: реактор – турбина – реактор - турбина, и отделены друг от друга двумя водонепроницаемыми переборками и промежуточными отсеками. Сами реакторы работают по принципу «fail-safe» то есть ядро реактора частично заполнена водой в качестве замедлителя нейтронов, и вода непрерывно откачивается помпами. В случае аварии помпы прекращают откачивать воду, происходит полное затопление ядра, что приводит к глушению реактора. При этом сама Ядерная установка имеет очень высокую степень надежности и отказаустойчивости, и реакторная команда очень хорошо подготовлена к работе при чрезвычайных ситуациях. Это утверждение без каких-либо сомнений, так как современные меры предосторожности безопасности ЯСУ является главным наследием адмирала Риковера.Да сколько нам потребуется ракет, чтобы, если не потопить, то хотя бы на долгое время вывести из строя авианосец? Учитывая все меры по живучести авианосца типа «Нимиц» можно предположить, насколько этого хватит. Возьмем для примера ракету «Гранит» как одну из самых мощных ПКР в мире. Примерно это будет представляться так:- 1-2 попадание «Гранитов» - авианосец восстановит полную боеспособность в течении нескольких часов. Катапульты и аэрофинишеры функционируют, хотя не все. Если повезет то примерно 1/3 авиакрыла будет уничтожено.-3-5 попаданий «Гранитов» – авианосец сможет восстановить свою боеспособность частично и будет требовать серьезного ремонта на базе, более половины авиакрыла больше нет.-6-8 попаданий «Гранитов» - авианосец полностью теряет возможность восстановить свою боеспособность, максимум возможно использовать только вертолеты. Корабль требует очень долгий капитальный ремонт, который может растянутся на многие месяцы, а то и годы, и корабль может не успеть вернутся к окончанию конфликта, то есть он уже не будет представлять не какую ценность в текущем конфликте.- 9-19 попаданий «Гранитов» - авианосец так сильно поврежден, что возникают сомнения в целесообразности ремонта и его восстановления.-20-24 попадания «Гранитов» (полный залп крейсеров 1144 и подлодок 949А) - авианосец превращается в обугленный остов, возможно и радиоактивный. В этом случае сами корабли эскорта его добьют (чтоб бедняга не мучился).Толщина противоторпедной защиты достигает 6 метров, которая должна выдержать контактный взрыв стандартной торпеды 533-мм с 300 килограммовой боевой частью. Защита выполнена по так называемой «американской» трехкамерной схеме: камера расширения у наружной обшивки (по некоторым данным в камере расширения используется синтетический наполнитель, который гасит энергию ударной волны); далее следует камера поглощения (баки с авиационным топливом) по середине; камера расширения перед главной водонепроницаемой переборкой. Защита от взрыва днищем обеспечивается двойным дном на протяжении всего корабля и усиленным килем. Корпус корабля разделен на серию водонепроницаемых отсеков двадцатью тремя поперечными и четырьмя продольными переборками, обеспечивающими непотопляемость корабля в случае значимых боевых повреждений.Для того чтоб потопить такого гиганта потребуется не меньше 10 торпед калибра 533 мм. А все эти доводы, что нам достаточно накренить авианосец при помощи пары торпед разбиваются о факт, что команде авианосца будет достаточно провести стандартную процедуру контрзатопления, чтоб выровнять дифферент. Снявшая с вооружения торпеда 65-76 «Кит» калибром 650 мм. несла БЧ массой более 550 кг и могла быть более эффективной, так как скорее всего бы пробивала противоторпедную защиту, однако для успешного выведения из строя авианосца потребовалось бы примерно 5-6. При этом только при помощи торпед можно отправить гиганта на дно. Сколько ракет вы бы не использовали, только разрушение подводной части и принятие кораблем забортной воды является единственным способом расправы над авианосцем.Конечно прямое попадание в авианосец спецзаряда (ядерного боеприпаса) гарантирует, что авианосец останется только в воспоминаниях. Но если ядерный взрыв происходит на определенном расстоянии, то авианосец вполне способен это пережить. Операция Crossroads в июле 1946 года показал, что крупные корабли вполне устойчивы к поражающим факторам ядерного взрыва, во время испытании авианосные корабли выдерживали до 30 фунтов на квадратный дюйм, современный авианосец сможет выдержать куда больше. Современный авианосец имеет защиту экипажа от Оружия массового поражения, и его стальной корпус сложной системой кондиционирования эффективно защитит от радиоактивного излучения и радиоактивных осадков. Многие специалисты утверждают, что взрыв 500 кг боеголовки (а именно такую мощность часто указывают, когда речь идет о спецбоеголовках ракет «Гранит», «Базальт», Х – 22) на расстоянии далее 1,5 км не представляет угрозу авианосцу. Многие высказывают предположения, что в условиях ядерной войны авианосцы будут бесполезны, так как радиоактивные осадки сделают невозможным пребывание персонала на летной палубе. Тут можно возразить, так как имеется система орошения летной палубы, которая не только сможет потушить пожар, но и смыть радиоактивное загрязнение с летной палубы.Авианосец по-настоящему «крепкий орешек», которого расколоть действительно сложно, при этом со своим авиакрылом он является самым опасным противником на море. Авианосец обладает огромной живучестью, но, конечно, не является неуязвимым. Для того чтоб нанести авианосцу существенный урон, необходимо задействовать много сил, ибо только множественные попадания способны вывести его из строя, при этом сам авианосец так просто вам не сдастся. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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