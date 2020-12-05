|
Сколько ещё ждать прививку от COVID в регионах: Голикова объявила сроки
05 декабря 2020, 00:00 • 85 • Политика
Голикова назвала сроки начала вакцинации от COVID-19 в регионах России. По её словам, прививки начнут ставить на неделю позже, чем в Москве.
Вице-премьер России Татьяна Голикова уточнила сроки начала масштабной вакцинации в регионах страны. Информация прозвучала на брифинге по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Голикова отметила, что в Москве вакцинация уже началась, как и в российской армии. А вот остальным регионам России придётся подождать до конца следующей недели. Пока же власти регионов составляют списки приоритетных для вакцинации категорий граждан. Речь идёт о врачах, учителях, соцработниках и сотрудниках правоохранительных органов.
Также она уточнила, что в гражданский оборот поступило 168 тысяч доз вакцины "Спутник V". Но это лишь первая партия. В течение декабря должна прийти вторая партия сыворотки.
Напомним, что прививка противопоказана людям, переболевшим ОРВИ в последние две недели, а также беременным или кормящим женщинам и лицам, которые за последние 30 дней делали другие прививки. Кроме того, прививка не нужна участникам клинических исследований вакцин от COVID-19.
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 ноября 2020, 13:40
|
30 ноября 2020, 11:50
|
29 ноября 2020, 12:55
|
01 декабря 2020, 00:40
|
29 ноября 2020, 12:55
|
29 ноября 2020, 22:05
|
02 декабря 2020, 12:25