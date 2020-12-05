Сколько ещё ждать прививку от COVID в регионах: Голикова объявила сроки

Вице-премьер России Татьяна Голикова уточнила сроки начала масштабной вакцинации в регионах страны. Информация прозвучала на брифинге по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Голикова отметила, что в Москве вакцинация уже началась, как и в российской армии. А вот остальным регионам России придётся подождать до конца следующей недели. Пока же власти регионов составляют списки приоритетных для вакцинации категорий граждан. Речь идёт о врачах, учителях, соцработниках и сотрудниках правоохранительных органов.

"Вакцинация уже началась в Российской армии, в городе Москве. И в конце недели к этой вакцинации подключатся все регионы страны", - отметила Голикова на брифинге.

Также она уточнила, что в гражданский оборот поступило 168 тысяч доз вакцины "Спутник V". Но это лишь первая партия. В течение декабря должна прийти вторая партия сыворотки.

Напомним, что прививка противопоказана людям, переболевшим ОРВИ в последние две недели, а также беременным или кормящим женщинам и лицам, которые за последние 30 дней делали другие прививки. Кроме того, прививка не нужна участникам клинических исследований вакцин от COVID-19.