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Сколько ещё ждать прививку от COVID в регионах: Голикова объявила сроки

05 декабря 2020, 00:00  •  85 • Политика
Голикова назвала сроки начала вакцинации от COVID-19 в регионах России. По её словам, прививки начнут ставить на неделю позже, чем в Москве.
Вице-премьер России Татьяна Голикова уточнила сроки начала масштабной вакцинации в регионах страны. Информация прозвучала на брифинге по ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Голикова отметила, что в Москве вакцинация уже началась, как и в российской армии. А вот остальным регионам России придётся подождать до конца следующей недели. Пока же власти регионов составляют списки приоритетных для вакцинации категорий граждан. Речь идёт о врачах, учителях, соцработниках и сотрудниках правоохранительных органов.
"Вакцинация уже началась в Российской армии, в городе Москве. И в конце недели к этой вакцинации подключатся все регионы страны", - отметила Голикова на брифинге.
Также она уточнила, что в гражданский оборот поступило 168 тысяч доз вакцины "Спутник V". Но это лишь первая партия. В течение декабря должна прийти вторая партия сыворотки.
Напомним, что прививка противопоказана людям, переболевшим ОРВИ в последние две недели, а также беременным или кормящим женщинам и лицам, которые за последние 30 дней делали другие прививки. Кроме того, прививка не нужна участникам клинических исследований вакцин от COVID-19.

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