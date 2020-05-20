Сколько ещё областей потеряет Украина, и что ждёт Донецк и Луганск?

Провал переговоров в нормандском формате привёл к ожидаемой развязке – Донецк и Луганск привели войска в полную боеготовность. Формальный повод – регулярные обострения на линии соприкосновения, но на сей раз всё серьёзно, как никогда. Республикам, по сути, нужен был предлог, чтобы начать наступление. Вот только докуда решено наступать? До границ Донецкой и Луганской областей, занятых Киевом, или всё-таки дальше, до Днепра? Не зря нас предупреждали, что часть Украины присоединится к ДНР с ЛНР.

Выволочка, устроенная, по слухам, Дмитрию Козаку в Берлине, похоже, не прошла даром. Кремль в очередной раз убедился, что в Европе видят одну-единственную развязку конфликта – в пользу Киева, со сдачей границ. Но с какой стати расписываться в поражении, если ясно, что выиграть в гражданской войне Киев не в состоянии? Москва не раз давала понять, что не отдаст республики на поругание Киеву, а то, как мстит украинская сторона тем, кто пытается «соскочить», известно ещё по крымским событиям середины девяностых годов. Но президент Владимир Путин не зря говорил, что Россия нипочём не позволит Украине надругаться над волеизъявлением народа Донбасса – «Своих не сдаём!» И теперь, когда всё встало на свои места, Донбасс готов к финальной битве за независимость. И, как уже не раз отмечало руководство республик, своих – тех, кто находится на захваченной Украиной территории Донецкой и Луганской областей, – не бросят. Потому и привели войска в полную боеготовность.

Интрига же в том, где остановится наступление ополченцев. Дело в том, что в целом ряде областей Украины ни народ, ни местная власть, не настроены оставаться в бандеровской, националистической стране. Речь, прежде всего, о Харьковской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях. Стоит напомнить, что «Русская весна» 2014 года на Украине началась именно в Харькове и Одессе. Таким образом, народ может апеллировать к ополчению Донбасса, прося о помощи и поддержке на пути к самоопределению. И Донбасс – точка сборки истиной, а не бандеровской Украины, может пойти навстречу. Военных ресурсов у республик достаточно, чтобы вести войну с Украиной на равных. А если Запад окажет военную помощь Киеву, кто сказал, что «северный ветер» не окажет аналогичную помощь юго-востоку?

Говорят, что к нынешней ситуации привела безответственная болтовня куратора переговоров с украинской стороны Андрея Ермака, который изначально был настроен не договариваться всерьёз, а затягивать время и создавать России проблемы. Как бы там ни было, переговорный процесс сорван, и в ближайшее время договариваться будут не гражданские, а военные.