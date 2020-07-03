Сколько денег нужно для жизни: в России назван желаемый доход на семью • 52 • Аналитика

В какую сумму в месяц обойдется российской семье приемлемый уровень жизни? Этим вопросом задались специалисты холдинга «Ромир» и провели соответствующий опрос.





Запросы растут пропорционально ценам

Как удалось выяснить в процессе социологического исследования, проведенного холдингом «Ромир», российской семье для «нормальной жизни» необходимо 85,7 тысяч рублей в месяц. Год назад на месяц жизни, по таким же расчетам, требовалось на 7,7 тысяч рублей меньше. То есть, запросы россиян выросли. Можно сказать, что это обусловлено инфляцией, поскольку цены на многие продукты и услуги увеличились куда больше, чем составляет тот средний уровень инфляции, о котором сообщают официальные органы.



В проведенном холдингом «Ромир» опросе участвовали 1,5 тысячи россиян старше 18 лет, проживающие в населенных пунктах различного типа и во всех федеральных округах Российской Федерации. Согласно опросу, 22% респондентов удовлетворились бы семейным бюджетом в размере от 60 тыс. до 90 тыс. рублей в месяц.



Еще 22% считают, что комфортная жизнь требует более 120 тысяч рублей в месяц на семью из трех человек, а 21% - суммы между 90 тыс. и 120 тыс. рублей. Более скромные цифры, от 45 тыс. до 60 тыс. рублей, назвали 18% респондентов. Лишь 4% готовы жить семьей на 20-30 тыс. рублей, а 2% - на деньги менее 20 тыс. рублей в месяц.



Примечательно, что при желаемом доходе в 85,7 тыс. рублей на семью из трех человек россияне, согласно другому опросу «Ромир», в мае 2020 года хотели получать на руки в среднем по 74 тысячи рублей. Причем в желаемую зарплату, судя по всему, свои корректировки внесла пандемия: в январе 2020 года россияне хотели получать «чистыми» 92 тысячи рублей в месяц.



Получают даже больше, чем хотят. Но правда ли это?

Что интересно, в 2020 году средний доход россиян также оказался больше, чем прежде: он составил 86,8 тыс. рублей при желаемом доходе в 85,7 тыс. рублей. То есть, даже на 1,1 тыс. рублей больше в пользу доходов. Однако надо понимать, что эти цифры весьма условны и мало отражают реальную ситуацию.



Во-первых, речь идет о доходе на семью, где работает два взрослых человека. В реальности же доходы российских семей выглядят совершенно иначе: это может быть семья с маленьким ребенком, мамой в декретном отпуске с пособием тысяч в 5 и отцом, зарабатывающим пусть даже 50 тысяч рублей. Итого 55 тысяч рублей на троих, что на 30 тысяч рублей меньше желаемого дохода. Если кормилец теряет работу или временно оказывается без заработка, как работники многих российских отраслей в период режима самоизоляции, то уровень жизни семьи снижается катастрофически.



Во-вторых, очень большую роль играют региональные особенности. В регионах – разные цены на товары и услуги, разные зарплаты и разные ожидания. Сто тысяч рублей в Москве, на Чукотке и в Ростовской области – разные деньги. Но и в рамках одного региона есть весьма существенные различия, особенно заметные на примере недвижимости: на стоимость студии в новом доме в областном центре можно купить хороший частный дом в районном центре. Соответственно, отличаются и цены на аренду жилья.







В одном городе на материнский капитал не купишь и комнату в общежитии, а в другом это будет плохонькая, но своя квартира. Правда, в городах с низкой стоимостью недвижимости, не говоря уже о селе, очень большие проблемы с работой – ее либо нет, либо предлагается за мизерную заработную плату.



В-третьих, желаемый доход определяется ожиданиями каждого конкретного человека, а эти ожидания очень разные и зависят от возраста, пола, профессии, квалификации, семейного положения. Так, 20-летняя девушка, учащаяся в институте и подрабатывающая лаборантом, может счесть очень хорошим доходом и 30 тысяч рублей в месяц, но глупо рассчитывать, что такими же будут ожидания у 35-летнего айтишника или, скажем, моряка, состоящего в браке и имеющего ребенка.



По факту большая часть российских семей, особенно в провинции, либо живет на меньшие деньги, либо кое-как пытается поддерживать более высокий уровень жизни, но платит за это постоянными переработками, и, в конечном итоге, своим здоровьем. Также не стоит забывать и о высокой закредитованности населения. В какую сумму в месяц обойдется российской семье приемлемый уровень жизни? Этим вопросом задались специалисты холдинга «Ромир» и провели соответствующий опрос.Как удалось выяснить в процессе социологического исследования, проведенного холдингом «Ромир», российской семье для «нормальной жизни» необходимо 85,7 тысяч рублей в месяц. Год назад на месяц жизни, по таким же расчетам, требовалось на 7,7 тысяч рублей меньше. То есть, запросы россиян выросли. Можно сказать, что это обусловлено инфляцией, поскольку цены на многие продукты и услуги увеличились куда больше, чем составляет тот средний уровень инфляции, о котором сообщают официальные органы.В проведенном холдингом «Ромир» опросе участвовали 1,5 тысячи россиян старше 18 лет, проживающие в населенных пунктах различного типа и во всех федеральных округах Российской Федерации. Согласно опросу, 22% респондентов удовлетворились бы семейным бюджетом в размере от 60 тыс. до 90 тыс. рублей в месяц.Еще 22% считают, что комфортная жизнь требует более 120 тысяч рублей в месяц на семью из трех человек, а 21% - суммы между 90 тыс. и 120 тыс. рублей. Более скромные цифры, от 45 тыс. до 60 тыс. рублей, назвали 18% респондентов. Лишь 4% готовы жить семьей на 20-30 тыс. рублей, а 2% - на деньги менее 20 тыс. рублей в месяц.Примечательно, что при желаемом доходе в 85,7 тыс. рублей на семью из трех человек россияне, согласно другому опросу «Ромир», в мае 2020 года хотели получать на руки в среднем по 74 тысячи рублей. Причем в желаемую зарплату, судя по всему, свои корректировки внесла пандемия: в январе 2020 года россияне хотели получать «чистыми» 92 тысячи рублей в месяц.Что интересно, в 2020 году средний доход россиян также оказался больше, чем прежде: он составил 86,8 тыс. рублей при желаемом доходе в 85,7 тыс. рублей. То есть, даже на 1,1 тыс. рублей больше в пользу доходов. Однако надо понимать, что эти цифры весьма условны и мало отражают реальную ситуацию.Во-первых, речь идет о доходе на семью, где работает два взрослых человека. В реальности же доходы российских семей выглядят совершенно иначе: это может быть семья с маленьким ребенком, мамой в декретном отпуске с пособием тысяч в 5 и отцом, зарабатывающим пусть даже 50 тысяч рублей. Итого 55 тысяч рублей на троих, что на 30 тысяч рублей меньше желаемого дохода. Если кормилец теряет работу или временно оказывается без заработка, как работники многих российских отраслей в период режима самоизоляции, то уровень жизни семьи снижается катастрофически.Во-вторых, очень большую роль играют региональные особенности. В регионах – разные цены на товары и услуги, разные зарплаты и разные ожидания. Сто тысяч рублей в Москве, на Чукотке и в Ростовской области – разные деньги. Но и в рамках одного региона есть весьма существенные различия, особенно заметные на примере недвижимости: на стоимость студии в новом доме в областном центре можно купить хороший частный дом в районном центре. Соответственно, отличаются и цены на аренду жилья.В одном городе на материнский капитал не купишь и комнату в общежитии, а в другом это будет плохонькая, но своя квартира. Правда, в городах с низкой стоимостью недвижимости, не говоря уже о селе, очень большие проблемы с работой – ее либо нет, либо предлагается за мизерную заработную плату.В-третьих, желаемый доход определяется ожиданиями каждого конкретного человека, а эти ожидания очень разные и зависят от возраста, пола, профессии, квалификации, семейного положения. Так, 20-летняя девушка, учащаяся в институте и подрабатывающая лаборантом, может счесть очень хорошим доходом и 30 тысяч рублей в месяц, но глупо рассчитывать, что такими же будут ожидания у 35-летнего айтишника или, скажем, моряка, состоящего в браке и имеющего ребенка.По факту большая часть российских семей, особенно в провинции, либо живет на меньшие деньги, либо кое-как пытается поддерживать более высокий уровень жизни, но платит за это постоянными переработками, и, в конечном итоге, своим здоровьем. Также не стоит забывать и о высокой закредитованности населения. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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