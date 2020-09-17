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Сколько будут стоить сигареты в 2021 году: Силуанов назвал новую цену

17 сентября 2020, 01:00  •  43 • Политика
Силуанов назвал стоимость сигарет после повышения акциза на 20%. "Это будет стоить порядка 20 рублей к пачке, если смотреть стоимость (пачки) сигарет в размере примерно 120 рублей", - заявил он.
Правительство утвердило значительную - сразу на 20% - индексацию акцизов на табак, которая должна покрыть расходы на борьбу с COVID-19. Глава Минфина Антон Силуанов назвал стоимость сигарет после повышения акциза.
За счёт повышения акцизов в финансовом ведомстве рассчитывают получить дополнительный доход в размере 70 миллиардов рублей. Проект уже получил полное одобрение в правительстве.
Сегодня рассматривали законопроект, он одобрен на правительстве. Это будет стоить порядка 20 рублей к пачке, если смотреть стоимость [пачки] сигарет в размере примерно 120 рублей, - приводит РБК слова Силуанова.
Стоит отметить, что в настоящее время акциз на сигареты составляет 1996 рублей за 1000 штук. С 2021 года планировалось увеличить его до 2045 рублей. Кроме того, акциз на электронные сигареты и вейпы собирались поднять с 50 до 52 рублей за штуку. Однако Минфин решил внести изменения в эти планы и поднять акциз до 2359 рублей и 60 рублей соответственно.

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