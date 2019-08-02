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Сколько будут платить контрактникам

02 августа 2019, 01:09  •  41 • В России

"КП" уже сообщала: что через месяц, с 1 сентября, военнослужащие, занимающие воинские должности рядового и сержантского состава, для которых штатом воинской части предусмотрены 1,2,3 и 4-й тарифные разряды, станут получать 50-процентную ежемесячную надбавку к окладу по воинской должности. Но и это еще не все.

С 1 октября будет проиндексировано денежное довольствие на 4,3 процента всем категориям военнослужащих. А водителям транспортных средств, обладающим категориями «С», «D» и «С,Е» и добившимся особых достижений в службе, будет установлена ежемесячная надбавка в размере 30 процентов от оклада по воинской должности. И сколько же это в рублях?

Сколько будут платить контрактникам. Инфографика: «Красная звезда»

Отвечаем: денежное довольствие водителей увеличится на 3432 рубля, а старших водителей - на 3744 рубля.

Средний же размер денежного довольствия рядового и сержантского состава, проходящего военную службу по контракту, увеличится с нынешних 20–40 тысяч рублей до 30–50 тысяч рублей и более, сообщает «Красная звезда». А это приблизит социальные гарантии этой категории военнослужащих к тем, которые имеют офицеры и прапорщики.

Как будут расчитывать размеры денежного довольствия. Инфографика: «Красная звезда»

Особенно заметно это проявится после существенного увеличения среднего размера компенсационных выплат за наем жилья с нынешних 3,9 тысячи рублей до 12,8 тысяч рублей (в зависимости от населённого пункта).

Как вырастет размер компенсационных выплат за наем жилья. Инфографика: «Красная звезда»

Но и это еще не все. Военное ведомство намерено внести изменения в Федеральный закон «О статусе военнослужащих», которые будут предусматривать предоставление равных прав на проезд на безвозмездной основе к месту проведения отпуска и обратно для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава, а также курсантов военных образовательных организаций независимо от места прохождения военной службы.

Какие ежемесячные надбавки получат контрактники. Инфографика: «Красная звезда»

Кроме того, прорабатывается вопрос внесения изменений в Федеральный закон 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в части расширения категорий граждан, которым представлено право альтернативного выбора – проходить в Вооружённых Силах военную службу по контракту в течение двух лет вместо службы по призыву. Сегодня эта норма, напомним, распространяется только на граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование.

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