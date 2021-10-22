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Сколько будут действовать QR-коды в Москве и зачем нужны выходные. Ответы Собянина
22 октября 2021, 16:45 • 77 • Политика
Сергей Собянин объяснил, зачем введена нерабочая неделя. А также рассказал, сколько будут действовать QR-коды.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что QR-коды в столице России введены, чтобы люди привыкли к вакцинации. А нерабочие дни нужны в качестве срочной меры. Она поможет разорвать цепочки заболеваемости. По словам Собянина, коды и нерабочие дни - это разные меры, которые в комплексе должны дать результат.
Таким образом, Собянин ответил на вопросы в эфире "России 1", почему нельзя было просто ввести QR-коды, не уходя в режим нерабочих дней.
Мэр Москвы полагает, что действовать QR-коды будут дольше, чем условная нерабочая неделя. Эта мера требует длительного вхождения для получения эффекта.
Наконец, отдельно Собянин добавил, что власти понимают: бизнес понесёт убытки в результате введения QR-кодов, поэтому такие меры следует принимать точечно:
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